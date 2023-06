Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, l-a umilit pe față pe generalul rus Iunuș-bek Iehurov, adjunctul ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, într-o discuție filmată la comandandamentul armatei ruse din Rostov și publicată pe rețelele sociale. Prigojin i-a spus direct generalului rus că mercenarii Wagner au doborât deja trei elicoptere ale armatei ruse și l-a amenințat că soldații săi nu vor ezita să mai doboare astfel de aparate, dacă va fi nevoie.

Prigojin: Au tras în noi, am tras și noi în ei.

Iehurov: Ați tras într-un elicopter

Prigojin: Am doborât un elicopter. Al treilea. Și vom continua să le doborâm, dacă mai continuați să le trimiteți

„Atacați civili nevinovați”, i-a reproșat Prigojin adjunctului lui Șoigu. Tocmai ați aruncat în aer un autobuz plin cu oameni. Și nu vă pasă”

În momentul în care generalul rus i-a răspuns, Prigojin s-a enervat:

„Vorbesc cu tine respectuos. De ce ești necuviincios cu mine? Cine ești tu să mi te adresezi așa?”

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu cel puțin trei elicoptere ale armatei ruse doborâte de mercenarii Wagner. Conform surselor media ruse, preluate de oficialii Kievului, piloții militari primiseră ordin să atace o coloană de trupe ucrainene și nu li s-a comunicat că, în realitate, urmau să atace mercenari ruși Wagner.

Russian helicopter pilots were told they would be attacking Ukrainians, not Wagner's mercenaries.

De asemenea, a fost publicat și un clip video cu un avion militar rusesc doborât în condiții similare. Avionul, un model de transport A-26 sau Il-18 al armatei ruse, a fost doborât în zona Voronej.

Până în acest moment, nu a fost publicată nicio informație oficială referitoare la condițiile în care acest avion a fost doborât.

