Prima reacție a lui Zelenski la planul secret negociat de Trump cu Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris miercuri, într-un mesaj pe Telegram, că numai președintele SUA, Donald Trump, are suficientă putere pentru a pune capăt războiului, însă atrage atenția că pacea nu poate fi negociată fără Ucraina și aliații săi. Mesajul vine după ce presa occidentală a dezvăluit că oficiali americani și ruși au pregătit un plan care implică cedarea Donbasului Rusiei.

Aflat în Turcia pentru a relansa negocierile de pace cu Rusia, Zelenski i-a mulțumit președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, pentru întâlnirea de astăzi. El susține că Ucraina apreciază angajamentul Ankarei în eforturile diplomatice și implicarea sa activă. În cadrul discuțiilor, cei doi lideri au analizat în detaliu căile reale către o pace fiabilă și justă, relatează RBC Ukraine

„Noi, în Ucraina, am susținut fiecare pas decisiv și conducerea președintelui Trump de la începutul acestui an, fiecare propunere puternică și echitabilă de a pune capăt acestui război. Și numai președintele Trump și Statele Unite ale Americii au suficientă putere pentru a pune capăt războiului”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Zelenski, Erdogan a propus formate de dialog pe care le-a susținut. Iar Ucraina apreciază faptul că Turcia este gata să ofere o platformă pentru acest lucru.

„Suntem gata să lucrăm în orice alte formate semnificative care pot da rezultate. Dar cheia pentru a opri vărsarea de sânge și pentru a obține o pace durabilă este colaborarea coordonată cu toți partenerii și asigurarea faptului că leadershipul SUA rămâne eficient, puternic și apropie o pace durabilă care garantează securitatea oamenilor”, a adăugat președintele ucrainean.

Declarațiile vin după ce surse citate de presa occidentală au declarat că actuali și foști oficiali americani și ruși au pregătit un plan de pace menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit acestora, planul include condiții care sunt imposibil de îndeplinit pentru Ucraina. În special, implică cedarea Donbasului Rusiei și reducerea semnificativă a numărului de soldați ucraineni.

Axios, citând surse, a raportat că Kirill Dmitriev, trimisul președintelui rus care a contribuit la elaborarea planului, „a fost mulțumit de rezultat”.

Inițiativa urmează să fie prezentată joi, 20 noiembrie, la Kiev, de o delegație americană condusă de secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll.

