Primele comentarii ale lui Julian Assange de la eliberare: Am ales libertatea în defavoarea dreptății / Acum învăț să fiu tată

Julian Assange, fondatorul grupului media WikiLeaks, a declarat marți legislatorilor europeni că faptul că a pledat vinovat la acuzațiile de spionaj din SUA a fost necesar deoarece eforturile juridice și politice pentru protejarea libertății sale nu au fost suficiente, relatează Reuters.

„Am ales în cele din urmă libertatea în locul unei justiții irealizabile”, a declarat Assange, în primele sale comentarii publice de la eliberarea sa din închisoare, adresându-se unui comitet al Consiliului Europei, organismul internațional cunoscut mai ales pentru convenția sa privind drepturile omului.

Julian Assange, în vârstă de 53 de ani, s-a întors în țara sa natală, Australia, în luna iunie, după ce a fost încheiat un acord pentru eliberarea sa, în urma căruia a pledat vinovat pentru încălcarea legii americane privind spionajul, punând capăt unei aventuri juridice britanice care a durat 14 ani.

Sunt liber astăzi după ani de încarcerare pentru că am pledat vinovat pentru jurnalism, am pledat vinovat pentru că am căutat informații de la o sursă, am pledat vinovat pentru că am obținut informații de la o sursă și am pledat vinovat pentru că am informat publicul despre ce informații era vorba, a declarat el.