Confruntat cu o situație rușinoasă în Ucraina, Putin ar vrea să facă o demonstrație de forță, posibil chiar un test nuclear în Marea Neagră. Informația a fost publicată de jurnaliștii de la cotidianul britanic „The Times”, în condițiile în care nava rusească „Belgorod”, cel mai mare submarin nuclear din lume, ar fi părăsit baza sa din Marea Albă. Pe de altă parte, convoaie cu echipamentele nucleare ar fi fost filmate în Rusia centrală în timp ce se îndreptau către Ucraina.

Potrivit sursei citate, NATO ar fi transmis către toate țările membre și partenere o evaluare a serviciilor de informații conform căreia Putin ar intenționa să demonstreze, printr-un test nuclear la granițele Ucrainei, posibil în Marea Neagră, că este decis să folosească arme de distrugere în masă.

Un analist militar pe care îl citează „The Times” crede că dacă Putin vrea să facă o demonstrație, o va face mai degrabă în Marea Neagră decât pe uscat, pentru că nu are unde să folosească arma nucleară tactică în deplină siguranță.

Sursele citate de „The Times” au declarat că NATO a trimis un raport membrilor și aliaților săi „alertându-i asupra faptului că se așteaptă ca Rusia să testeze torpila cu capacitate nucleară Poseidon, posibil în Marea Neagră, pe care o controlează. În timp ce oficialii de la Washington elaborează posibile scenarii de răspuns, NATO a raportat că submarinul nuclear K-329 Belgorod se îndreaptă spre Arctica, după ce a devenit operațional în iulie”, scrie „The Times”.

Submarinul „Belgorod”, care ar fi „dispărut” de la baza sa din Siberia și s-ar îndrepta spre Arctica, are o lungime impresionantă de 185 de metri, a fost lansat în urmă cu doar câteva luni și transportă torpile Poseidon ce pot avea încărcătură nucleară. Cu 20 de metri lungime și 2 metri diametru, aceste torpile, denumite și „arma Apocalipsei”, sunt de 30 de ori mai mari decât unele obișnuite și au o rază de acțiune de 10.000 de kilometri.

Unii comentatori au subliniat însă că nu ar fi vorba despre testarea propriu-zisă a rachetelor Poseidon, ci mai degrabă a platformei de lansare a lor.

În orice caz, mutarea făcută de Moscova vine în contextul în care armata ucraineană își continuă avansul fulgerător și înregistrează cel mai mare succes de până acum în partea de sud. Potrivit agenției Reuters, soldații Kievului au rupt linia frontului și înaintează cu viteză de-a lungul fluviului Nipru, fiind o mare amenințare pentru liniile de aprovizionare ale trupelor rusești.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu: Orice test nuclear se notifică, altfel de consideră o tragere propriu-zisă și se răspunde în aceeași modalitate

Invitat luni seară la Digi24, generalul în retragere Virgil Bălăceanu s-a arătat sceptic în legătură cu scenariul unui test nuclear cu rachete Poseidon în Marea Neagră, reamintind că Marea Neagră este închisă din punct de vedere militar. „Oare președintele Erdogan a fost întrebat? (...) Mă întreb cum aduce submarinul Belgorod în Marea Neagră?”, a spus generalul Bălăceanu, făcând aluzie la faptul că Turcia, potrivit Convenției de la Montreux, poate limita accesul navelor de război prin strâmtorile Bosfor și Dardanele.

„Cele 6 submarine pe care rușii le au în flota Mării Negre sunt convenționale, sunt de tip Kilo, modernizate. Și submarinul nostru (Belgorod - n.r.), care este tras la doc, este tot din clasa Kilo. Ca atare, lucrurile nu se leagă în Marea Neagră. În Oceanul Arctic s-ar putea lega. Numai că orice test de tip nuclear - și când vorbim de arma nucleară strategică - se notifică. Știm prea bine că atunci când au avut de testat Satan-ul sau Sarmat-ul, cum îi spun ei, au notificat Statele Unite. Pentru că atunci când faci testul unei rachete și faci testul cu încărcătură convențională, că nu se fac testele cu încărcătură nucleară, dar și în aceste condiții, fiind o rachetă de tip intercontinental - și torpila este tot de tip intercontinental - notifici, pentru că altfel se consideră că testul este o tragere propriu-zisă și când se trage propriu-zis, se răspunde în aceeași modalitate”, a explicat generalul Bălăceanu.

„Lucrurile sunt foarte complicate din punctul acesta de vedere. Când vorbim de arma nucleară strategică, tipul ăsta de torpilă se înscrie în arma nucleară strategică și lucrurile sunt sub control de o parte și de alta. Totul se monitorizează. Nimeni nu riscă un asemenea test fără să fie notificat. În momentul în care este notificat, apar și mai multe informații, dar de altfel, informațiile apar și în urma traseului pe care îl va avea submarinul, deși fiind din clasa submarinelor nucleare, are o capacitate, are posibilități de ascundere mai mari, dar acestea nu sunt în totalitate complete. Deci, să plecăm de la ideea că poate pregătesc un test, dar acest test îl vor notifica. Nimic nou sub soare. Asemenea teste s-au făcut tot timpul. Și vor mai fi teste, pentru că atunci când îți perfecționezi arma nucleară - și noi suntem într-o competiție a înarmărilor, inclusiv a înarmărilor în domeniul nuclear, este o realitate - lucrurile acestea se notifică de ambele părți, de ambele părți însemnând marii posesori de focoase nucleare strategice și de vectori pentru aceste focoase, Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, sau, mă rog, în cazul nostru, Federația Rusă și Statele Unite ale Americii”, a punctat Virgil Bălăceanu.

„Nu numai Putin știe, știu și generalii. Știu cei care conduc și operează forțele de rachete strategice ale Federației Ruse. Ele dețin arma nucleară. Deci, lucrurile nu se întâmplă peste noapte, nu se întâmplă prin surprindere, pentru că sunt niște indici. Apoi, sunt, repet, niște reguli care se respectă de ambele părți. Nimeni nu se joacă în mod real, nici în discursurile lui Putin n-am auzit de arma nucleară strategică. Sigur că da, într-o anumită retorică poate să apară, dar dincolo de retorică, în mod real, toate aceste lucruri sunt notificate și în felul acesta sunt controlate, tocmai pornind de la ceea ce trebuie să înțelegem cu toții: întrebuințarea armei nucleare strategice aduce un răspuns imediat. Diferența este de minute și înseamnă autodistrugerea. Apocalipsa, așa cum comentează agențiile de știri”, a insistat generalul Bălăceanu. „Nimeni nu va merge spre autodistrugere”, a adăugat el.

În același timp, generalul Virgil Bălăceanu s-a arătat sceptic inclusiv în ceea ce privește eventuala folosire a armei nucleare tactice, arătând că în Marea Neagră n-ar avea niciun sens să fie folosită, iar pe uscat frontul din Ucrainea este volatil și nu există o graniță, linia de contact nu este stabilă. „Nu asistăm la un război pe poziții sau de poziție. Asistăm la un război care are o mobilitate de stil destul de mare. Avem acțiuni ofensive de o parte, avem acțiuni de contraofensivă de partea cealaltă. Aceste lucruri sunt date de o dinamică, de modul în care sunt folosite forțele pe anumite direcții, de statutul lor și misiunea pe care o primesc, fie de apărare, fie de ofensivă sau contraofensivă și așa mai departe. Deci, războiul clasic are această dinamică și ea va continua să fie prezentă în Ucraina atât timp cât tu spui că mi s-a atacat teritoriul pe care nici nu l-am definit foarte bine, cu o graniță, nici măcar cu o linie de demarcație, ci pur și simplu cu o linie de contact”, a arătat generalul în rezervă, un specialist în infanterie.

Editor : Luana Pavaluca