Putin: Ucraina ar trebui să renunțe la NATO. Acordurile de la Minsk nu mai există

Președintele rus Vladimir Putin a spus că cea mai bună decizie pe care ar Ucraina să o ia ar fi să renunțe la cererea de aderare la NATO și să-și păstreze neutralitatea. Declarația a fost făcută în condițiile în care Consiliul Federației Ruse a aprobat cererea lui președintelui de a trimite armata în teritoriile separatiste Donețk și Lugansk, a căror independență Rusia a recunoscut-o luni seara.

Putin a făcut o paralelă între situația celor două republici autoproclamate și a peninsulei Crimeea, anexată de Rusia, în 2014 cu cea a Kosovo, unde decizia de declarare a independenței a fost luată „în urma unui referendum”.

„În Crimeea a fost un referendum, oamenii nu au fost forțați să meargă la urne”, a spus Putin într-o conferință de presă.

El a vorbit despre recunoașterea celor două „republici” și că, după ce acestea au fost recunoscute, „acordurile de la Minsk nu mai există”.

„Am semnat acorduri ieri, iar în aceste acorduri atât cu Republica Populară Donețk, cât și cu Republica Populară Lugansk există clauze relevante care spun că vom oferi acestor republici asistență corespunzătoare, inclusiv militară. Întrucât acolo există un conflict prin această decizie, clarificăm că, dacă este necesar, intenționăm să ne îndeplinim obligațiile”, a spus el.

În timpul conferinței de presă, Putin a făcut referire și la capabilitățile nucleare ale Ucrainei, despre care susține că sunt „o amenințare strategică pentru Rusia”.

„Încă din perioada sovietică știm că Ucraina are capabilități nucleare extinse. Industria nucleară este bine dezvoltată, are școli necesare în acest sens, care ar putea să grăbească procesul mult mai repede decât țările care trebuie să înceapă de la zero. Le lipsește sistemul de îmbogățire a uraniului, dar aceasta nu este o problemă mare, nu este o problemă care nu poate să fie depășită. În ceea ce privește rachetele pe care le au, sunt vechi”, a declarat Putin.

„Amenințarea cu care ne confruntăm este apariția de arme nucleare în Ucraina. Este o amenințare strategică pentru noi. Este important pentru noi să menționăm că de la 110 kilometri, până la 300, 500 de kilometri face din Moscova o țintă directă, de aceea trebuie, și vom lua asta foarte în serios”, a mai spus liderul de la Kremlin.

