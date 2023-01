Raport: Ce tactici barbare folosesc soldații lui Prigojin pe frontul din Bahmut. „Wagneriștii l-au prins și i-au tăiat ouăle”

Luptătorii de la Grupul Wagner au devenit indispensabili pentru ofensiva rusă din estul Ucrainei, dar un document al serviciilor de informații ale armatei ucrainene obținut de CNN arată cât de eficienți au fost aceștia în operațiunile militare desfășurate în jurul orașului Bahmut și cât de dificile este să lupți împotriva lor.

Wagner este o companie militară privată condusă de oligarhul Evgheni Prigojin, cunoscut și ca „Bucătarul lui Putin”, care și-a făcut simțită prezența în luptele din Ucraina în ultimele săptămâni, în special atunci când și-a revendicat victoriile de pe câmpul de luptă înregistrate de forțele ruse.

Luptătorii Wagner au contribuit mult la cucerirea orașului Soledar, situat la câțiva kilometri la nord-est de Bahmut, și a altor zone din jurul localității.

În raportul emis în decembrie 2022, ucrainenii recunosc că Wagner reprezintă o amenințare unică în luptele în care combatanții se află la distanțe mici unii de ceilalți, cu toate că mercenarii au suferit pierderi foarte mari.

„Moartea a mii de soldați Wagner nu contează în societatea rusă”, se menționează în raport. „Grupurile de asalt nu se retrag fără a primi un ordin... Retragerea neautorizată a unei echipe sau fără [ca soldații] să fie răniți este pedepsită prin executare pe loc”.

„Wagneriștii l-au prins și i-au tăiat ouăle”

Interceptările telefonice obținute de o sursă a serviciilor de informații ucrainene demonstrează, la rândul lor, o atitudine nemiloasă pe câmpul de luptă.

Într-una dintre ele, un soldat poate fi auzit în timp ce vorbește cu un altul care a încercat să se predea ucrainenilor. „Wagneriștii l-au prins și i-au tăiat ouăle”, a spus soldatul. Evenimentul a cărui autenticitate nu a putut fi verificată de CNN s-ar fi petrecut în luna noiembrie.

Soldații Wagner răniți sunt abandonați pe câmpul de luptă cu orele, potrivit evaluării ucrainenilor. „Infanteriștilor de asalt nu li se permite să își transporte colegii răniți în afara câmpului de luptă, întrucât sarcina lor principală este să continue asaltul până când obiectivul a fost atins. Dacă asaltul se încheie într-un eșec, retragerea este permisă doar pe timp de noapte.”

În ciuda indiferenței brutale față de victime – demonstrată de însuși Prigojin – analiza ucrainenilor spune că tacticile Grupului Wagner „sunt singurele care sunt eficiente” în cazul trupelor ruse recent mobilizate. Foto: Profimedia Images

În ciuda indiferenței brutale față de victime – demonstrată de însuși Prigojin – analiza ucrainenilor precizează că tacticile Grupului Wagner „sunt singurele care sunt eficiente în cazul trupelor mobilizate slab antrenate care formează majoritatea forțelor terestre ale armatei ruse”.

Raportul sugerează și faptul că armata rusă s-ar putea să își adapteze tacticile militare pentru a deveni mai mult ca Grupul Wagner: „În loc de clasicele grupuri tactice ale batalioanelor Forțelor Armate Ruse, sunt propuse unități de asalt.”

Aceasta ar fi o transformare semnificativă pentru armata rusă care până acum se baza pe marile sale unități mecanizate.

Pe teren, potrivit interceptărilor telefonice obținute de ucraineni, unii dintre soldații recent mobilizați se gândesc să facă trecerea înspre Grupul Wagner. Într-unul dintre cazuri, un soldat compară Wagner cu unitatea militară din care face parte: „Este ca [diferența dintre] rai și Pământ. Așa că dacă tot servesc, mai bine să servesc acolo.”

Cum luptă mercenarii lui Prigojin

Raportul ucrainean spune că Wagner își desfășoară forțele în grupuri mobile de câte 12 soldați sau mai puțini, care folosesc lansatoare de grenade antitanc și informații obținute cu drona în timp real, pe care raportul le descrie a fi cheia succesului pentru mercenari.

Un alt instrument folosit de soldații Wagner îl reprezintă echipamentele de comunicații făcute de Motorola, potrivit documentului. Motorola a declarat pentru CNN că a suspendat toate vânzările de echipamente către Rusia și că a întrerupt operațiunile din această țară.

Pușcăriașii – zeci de mii de deținuți recrutați de Wagner din închisorile rusești – fac deseori parte din primul val de asalt și suferă cele mai multe pierderi – până la 80%, potrivit oficialilor ucraineni.

Soldații cu mai multă experiență, care folosesc dispozitive de vedere pe timp de noapte și camere termografice, le urmează.

Liderul mercenarilor susține că Wagner deține deja propriile sale sisteme de lansare a rachetelor, de apărare antiaeriană și de artilerie. Foto: Profimedia Images

Pentru ucraineni, propriile lor informații obținute cu ajutorul dronelor sunt cruciale pentru a-i împiedica pe ruși să îi surprindă cu atacuri cu grenade asupra pozițiilor lor din tranșee.

Documentul amintește de un incident din luna decembrie în care o dronă a depistat un grup de mercenari Wagner care avansau spre pozițiile ucrainenilor, ceea ce l-a permis apărătorilor să îi elimine înainte ca rușii să poată să tragă asupra lor.

Dacă forțele Wagner reușesc să ocupe pozițiile apărătorilor ucraineni, artileria îi ajută să își consolideze câștigurile teritoriale, însă „găurile de vulpe” săpate de atacatorii ruși sunt vulnerabile în câmp deschis.

Și în cazul acesta, coordonarea dintre trupele Wagner și arata rusă lasă de dorit. Într-una dintre interceptări, un soldat rus îi spune tatălui său că unitatea lui militară a distrus din greșeală un vehicul al mercearilor Wagner.

Conflictul dintre Prigojin și elita militară a Rusiei: Cine a cucerit Soldar?

Prigojin a insistat în mod repetat că luptătorii lui sunt responsabili pentru cucerirea orașului Soledar și a localităților din apropiere. „Nicio altă unitate în afară de cele ale soldaților Wagner nu a fost implicată în asaltul asupra Soledarului”, a susținut liderul mercenarilor.

Eficiența Grupului Wagner reprezintă calea principală prin care Prigojin poate să obțină ai multe resurse și este esențială în conflictul său cu liderii armatei ruse pe care i-a acuzat de multe ori că sunt inepți și corupți.

Potrivit serviciilor de informații din Marea Britanie, comandantul forțelor ruse din Ucraina, Valeri Gherasimov, a ordonat ca soldații ruși să fie mai bine disciplinați. Prigojin i-a răspuns că „războiul este vremea celor activi și curajoși, nu a celor bărbieriți”.

Tranșee săpate în Soledar, orașul recent cucerit de ruși în estul Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Când resursele oficiale se epuizează, Grupul Wagner pare să poată obține arme și din alte surse. Oficialii americani au declarat săptămâna trecută că Wagner a primit arme din Coreea de Nord.

„Luna trecută, Coreea de Nord a livrat rachete Rusiei pentru a fi folosite de Wagner”, a spus purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională al SUA, John Kirby.

Prigojin nu duce lipsă de ambiție. În timp ce stătea în Soledar săptămâna trecută, acesta a declarat că Wagner este probabil „cea mai experimentată armată din lume în prezent”.

Liderul mercenarilor a mai susținut că Wagner deține deja propriile sale sisteme de lansare a rachetelor, de apărare antiaeriană și de artilerie.

Bucătarul lui Putin, noul Rasputin?

Influența tot mai mare de care se bucură Prigojin i-a făcut pe unii specialiști să îl compare pe acesta cu Grigori Rasputin, care a jucat un rol important la curtea Țarului Nicolae al II-lea.

Influența tot mai mare de care se bucură Prigojin i-a făcut pe unii specialiști să îl compare pe acesta cu Grigori Rasputin, misticul care a jucat un rol important la curtea Țarului Nicolae al II-lea. Captură foto: Profimedia Images

„Putin are nevoie de eficiență militară cu orice preț”, a spus Andrei Kolesnikov de la Carnegie Endowment for International Peace pentru Current Time TV. „Există o carismă diabolică [în ceea ce îl privește pe Prigojin] și, într-un fel, această carismă îi face competiție lui Putin. Putin are nevoie de el acum în această capacitate, în această formă”.

Prigojin pare să fi fost intrigat de comparația cu Rasputin, un mistic care l-a tratat pe fiul țarului de hemofilie, având propria sa interpretare.

„Din păcate, eu nu opresc fluxul de sânge. Eu îi fac să sângereze pe duşmanii patriei noastre. Şi nu prin incantaţii, ci prin contact direct cu ei”, a spus Prigojin.

