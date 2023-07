Răsturnare de situație în scandalul prezentatorului BBC. Avocatul presupusei victime neagă totul: „Sunt prostii”

Un avocat al persoanei aflate în centrul unei controverse legate de un prezentator BBC a contestat afirmațiile relatate de ziarul The Sun, spunând că sunt „prostii”, relatează CNN.

Radiodifuzorul public britanic a suspendat „un membru al personalului” în weekend, după ce The Sun a relatat vineri că o femeie a acuzat un prezentator că i-a plătit copilul ei adolescent sume uriașe pentru fotografii sexuale explicite.

Mama presupusei victime a spus pentru The Sun că presupusa a folosit banii primiți în schimbul fotografiilor.

„Îl învinuiesc pe acest bărbat de la BBC că a distrus viața copilului meu”, a spus mama persoanei adolescente.

Tabloidul a relatat că prezentatorul a plătit persoanei în cauză peste de 35.000 de lire sterline de când aceasta avea 17, ani în schimbul unor imagini explicite. Este o infracțiune în Regatul Unit să faci sau să obții fotografii sexuale explicite ale unei persoane cu vârsta sub 18 ani. The Sun a relatat că persoana implicată are acum 20 de ani.

CNN nu poate confirma detaliile acuzațiilor făcute în The Sun.

Într-o scrisoare către BBC, avocatul care îl reprezintă pe tânăr a spus că „nimic inadecvat sau ilegal nu a avut loc între clientul său și vedeta BBC, iar acuzațiile raportate în ziarul The Sun sunt „niște prostii””.

Ca răspuns la scrisoare, un purtător de cuvânt al The Sun a precizat că tabloidul „a spus o poveste despre doi părinți foarte îngrijorați de bunăstarea copilului lor care, au făcut o plângere la BBC cu privire la comportamentul unui prezentator, iar plângerea lor nu a fost luată în considerare de BBC”.

„Am văzut dovezi care susțin îngrijorările lor. Acum este cazul ca BBC să investigheze în mod corespunzător”, a adăugat purtătorul de cuvânt într-o declarație, luni seară. CNN a cerut BBC să comenteze declarația de la The Sun.

Avocatul a mai spus că clientul său a trimis o dezmințire către The Sun vineri seară, prin WhatsApp, spunând că declarația pe care mama sa a făcut-o tabloidului este „total greșită și nu există niciun adevăr în ea”, potrivit BBC.

Tabloidul a publicat „articolul nepotrivit” în ciuda negării tânărului, a mai spus avocatul, potrivit BBC.

Un purtător de cuvânt al The Sun a declarat pentru CNN că nu are nimic de adăugat la declarația anterioară, când a fost întrebat dacă a luat în considerare negarea tânărului prin WhatsApp, după cum a raportat BBC.

Luni, Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că anchetează cazul.





Editor : M.B.