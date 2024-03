Război electronic în Europa: Avioanele civile raportează blocarea semnalului GPS. „Rusia atacă teritoriul suveran al țărilor NATO”

Avioanele care zboară deasupra regiunii baltice raportează un număr tot mai mare de bruiaje ale semnalului GPS sau semnale GPS false, iar Rusia este văzută ca fiind vinovată pentru activarea sistemelor de război electronic, scrie Politico.

Episoadele de întrerupere – cunoscute sub numele de bruiaj GPS – au loc în mod regulat de la începutul războiului din Ucraina în 2022. Perturparea semnalului pare să fie concentrată în jurul exclavei Kaliningrad din Rusia – o zonă militară cheie pentru Moscova.

„Rusia atacă în mod regulat aeronavele, pasagerii și teritoriul suveran al țărilor NATO”, a declarat Dana Goward, președintele Fundației pentru Reziliența Sistemului de Navigare, cu sediul în Statele Unite.

„Este o adevărată amenințare”, a avertizat Goward. „Există un caz de bruiaj accidental despre care știm, care aproape a dus la impactul unei aeronave de pasageri cu un munte”, a spus Goward, referindu-se la un caz raportat de NASA în 2019.

Agenția UE pentru Siguranța Aviației (EASA) analizează această problemă, dar până acum autoritățile de reglementare spun că problemele GPS nu reprezintă un pericol pentru zboruri.

Cazurile de interferență raportate de piloți „au crescut constant din ianuarie 2022”, a declarat Eurocontrol, Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene – care primește rapoarte de la piloți prin sistemul său voluntar de raportare a incidentelor.

Problema pare să se înrăutățească.

„În primele două luni ale anului 2024, EVAIR a înregistrat creșteri mari ale rapoartelor privind întreruperile GPS. În cifre absolute, am primit 985 de întreruperi GPS, comparativ cu 1.371 pentru întregul an 2023”, a spus Eurocontrol, adăugând că au fost de aproape șapte ori mai multe incidente în primele două luni ale acestui an, comparativ cu primele două luni din 2023.

Duminică seara, un profil de informații cu sursă deschisă de pe rețeaua X, fost Twitter, numit Markus Jonsson a spus că blocarea GPS-ului în regiunea baltică a avut loc timp „de 47 de ore consecutive, făcând aceasta cea mai lungă perioadă înregistrată vreodată”, afectând „1.614 avioane”, dar numărul real ar putea fi mai mare.

EASA nu a putut confirma originea rusă a interferenței sau dacă bruiajul este intenționat.

„Datorită locațiilor afectate, este foarte probabil ca activitatea să fie de tip conflictual, impactul asupra aviației civile fiind un efect secundar. Cu toate acestea, EASA nu poate spune cine este responsabil”, a declarat purtătorul de cuvânt al EASA, Janet Northcote.

Dar Goward a numit incidentele „absolut intenționate”, adăugând: „Zona de război din Ucraina este mult prea îndepărtată pentru ca interferența în Marea Baltică să fie atât răspândită”.

Blocarea semnalului GPS este considerată a fi foarte ușor de făcut, deoarece este nevoie doar de un semnal foarte, foarte slab pentru a bruia un receptor GPS, iar instrumentele capabile să bruieze semnale pot fi cumpărate online.

Un alt hack numit „spoofing” afișează o poziție falsă a aeronavei.

„Spoofing-ul este puțin mai greu decât blocarea”, dar cu instrumentele potrivite se poate face destul de ușor. „Am văzut recent avioane cu semnal fals zburând aproape accidental în spațiul aerian iranian fără autorizație”, ceea ce „ar fi putut duce la o doborâre”, a spus Goward.

„Regiunile tipice în care au fost raportate interferențe GPS includ zona Baltică și Kaliningrad, în jurul Mării Negre, Marea Caspică, precum și estul Mediteranei”, a declarat Jenni Kiiski, purtătorul de cuvânt al Finnair, una dintre companiile aeriene cele mai afectate de bruiajul GPS.

Nu este doar o problemă a aeronavelor civile.

La mijlocul lunii martie, un avion militar care îl transporta pe secretarul britanic al Apărării Grant Shapps a fost lovit de blocarea GPS-ului pe drumul de întoarcere din Polonia.

Deși bruiajul poate fi o probelmă, nu prezintă un risc semnificativ pentru siguranță, a declarat Stuart Fox, director pentru siguranța zborurilor și operațiunilor tehnice la IATA. „Un avion poate naviga în siguranță pe glob fără GPS.”

„Am început să zbor la sfârșitul anilor 80, când nu exista GPS și obișnuiam să zburam peste tot pe glob”, a spus el, adăugând că aeronavele moderne integrează diferite surse de navigație. „Când este pe uscat, folosește surse de navigație la sol; când este peste oceane, folosește sisteme de referință inerțiale.”

Piloții își pot găsi în continuare drumul fără GPS, a recunoscut Goward, dar faptul că sistemul nu funcționează corect „face ca volumul de muncă al piloților și al controlorilor de trafic aerian să crească, iar șansele ca ei să greșească cresc”.

Bruiajul GPS pare să fie legat de probleme politice și militare – întărind suspiciunea că Rusia este implicată.

Goward a legat cea mai recentă serie de bruiaj din Marea Baltică de „aderarea Suediei la NATO și mai direct de instalarea și activarea unui sistem antirachetă Aegis al SUA în nordul Poloniei”.

Editor : R.K.