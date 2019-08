Război total între UE și Boris Johnson. Oficialii de la Bruxelles vor să protejeze Irlanda după Brexit

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat marţi că scrisoarea trimisă de premierul britanic Boris Johnson nu include nicio ''alternativă realistă'' la controversata ''plasă de siguranţă'', transmite Reuters. Premierul britanic Boris Johnson îi trimisese luni preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare în care propune înlocuirea clauzei de backstop cu un angajament de aplicare a unor aranjamente alternative la încheierea unei perioade de tranziţie post-Brexit, informează Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În scrisoarea dată publicităţii de cabinetul său, Johnson şi-a reiterat solicitarea de înlăturare a clauzei de backstop din acordul negociat cu UE de predecesoarea sa Theresa May.



Premierul britanic, care a declarat că va scoate Regatul Unit din UE, cu sau fără acord, pe 31 octombrie, consideră că este posibilă ajungerea la un acord, aceasta fiind prioritatea numărul unu a guvernului pe care îl conduce.



''Plasa de siguranţă este o poliţă de asigurare pentru a evita o frontieră dură pe insula Irlanda dacă nu, sau până când, este găsită o alternativă. Aceia care sunt împotriva plasei de siguranţă şi care nu propun alternative realiste susţin, de fapt, reintroducerea unei frontiere, chiar dacă ei nu recunosc acest lucru'', a scris Donald Tusk pe Twitter, răspunzând astfel la scrisoarea trimisă luni de şeful executivului britanic.



La rândul său, Comisia Europeană a subliniat marţi că ''plasa de siguranţă'' este singura modalitate prin care Londra şi blocul comunitar pot evita revenirea la controale frontaliere extinse pe insula Irlanda după Brexit.



''Scrisoarea (trimisă luni de Boris Johnson, n.red.) nu oferă o soluţie juridică funcţională pentru a preveni revenirea la o frontieră dură pe insula Irlanda. Poziţia noastră este binecunoscută. (Plasa de siguranţă) Este singura modalitate identificată până acum de ambele părţi pentru a onora acest angajament'', a spus purtătoarea de cuvânt Natasha Bertaud, în conferinţa de presă cotidiană a executivului comunitar.



''Plasa de siguranţă'' este clauza din acordul negociat de fostul premier Theresa May menită să joace rolul unei poliţe de asigurare pentru prevenirea reintroducerii controalelor la frontiera dintre Republica Irlanda - ţară membră a UE - şi provincia britanică Irlanda de Nord.



Această graniţă, cu o lungime de aproximativ 500 de kilometri, va deveni după Brexit singura frontieră terestră între Uniunea Europeană şi Regatul Unit.



Premierul britanic Boris Johnson este hotărât ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană pe 31 octombrie, indiferent dacă va reuşi sau nu să renegocieze acordul încheiat între fostul premier Theresa May şi Bruxelles.