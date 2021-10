Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost surprinsă cu microfonul deschis în timp ce îi critica pe liderii lumii

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi-a exprimat iritarea faţă de liderii mondiali care „vorbesc” despre schimbările climatice, dar „nu acţionează”, într-o conversaţie privată despre summitul COP26, care va începe pe 31 octombrie la Glasgow. Monarhul britanic a fost surprinsă făcând aceste aprecieri în marja unui discurs în Parlamentul galez, relatează vineri AFP şi dpa.

În timp ce deschidea joi noua sesiune a Parlamentului galez, regina Elisabeta, în vârstă de 95 de ani, a fost auzită, din cauza microfonului său rămas deschis, ieşind din obişnuita sa atitudine rezervată în timpul unei discuţii cu preşedintele Parlamentului, Elin Jones: „Extraordinar, nu-i aşa? Am auzit vorbindu-se despre COP ... Încă nu ştiu cine vine. Nu am nicio idee”.

„Ştim doar persoanele care nu vin ... Este foarte iritant când vorbesc, dar nu acţionează”, a continuat Regina Elisabeta a II-a.

Elin Jones i-a replicat: „Exact. A venit vremea acțiunii ...și chiar mă uitam azi dimineață la televizior, la nepotul dumnevoastră (Prințul William) spunând că nu are niciun sens să mergem în spațiu, trebuie să salvăm Pământul”.



Regina a zâmbit și a spus: ”Da, am citit și eu”, conform The Guardian.

Printre liderii care nu şi-au confirmat încă participarea la summitul ONU privind combaterea schimbărilor climatice, care va avea loc timp de două săptămâni la Glasgow, în Scoţia, începând din 31 octombrie, se numără preşedintele chinez Xi Jinping, preşedintele rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi, transmite Agerpres.

În schimb, prim-ministrul Australiei Scott Morrison a confirmat vineri că va participa la COP26, întrucât guvernul său conservator se confruntă cu presiuni globale pentru a lua măsuri suplimentare în vederea reducerii emisiilor de carbon.

La rândul său, preşedintele american Joe Biden se va deplasa la Glasgow pentru Conferinţa ONU pentru combaterea schimbărilor climatice, a confirmat joi seara Casa Albă. Teoretic, 120 de lideri sunt așteptați să participe la summit.

Prinţul Charles, fiul reginei şi activist pentru mediu, a afirmat la începutul acestei săptămâni, într-un interviu acordat BBC, că speră ca liderii aşteptaţi la summitul COP26 să ia măsuri ambiţioase împotriva schimbărilor climatice, „nu doar să vorbească” despre acestea. Fiul său, William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, a intervenit şi el, cerând mai multă acțiune decât „cuvinte frumoase”.

Ducele de Cambridge a mai spus că summitul COP26 le cere liderilor mondiali să comunice „foarte sincer” și „foarte clar” despre soluțiile la încălzirea globală, subliniind în același timp că „folosim cele mai inteligente cuvinte, dar nu acționăm suficient”.

Regina Elisabeta a II-a urmează să participe la evenimentele COP26, cât și la o recepția diplomatică de deschidere a summitului, împreună cu Prințul Charles, Ducesa de Cornwall și Ducele și Ducesa de Cambridge, William, fiul lui Charles, și soția sa Kate.

Participanţii vor încerca să convingă principalele economii în curs de dezvoltare să facă mai mult pentru a reduce emisiile de carbon şi să determine ţările bogate să deblocheze miliarde de dolari pentru a ajuta ţările mai sărace să se adapteze la schimbările climatice.

