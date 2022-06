Soldații ucraineni răniți în luptele cu rușii sunt îngrijiți în spitale bine ascunse de trupele lui Vladimir Putin, de teamă că acestea vor fi atacate. Militarii care ajung acolo au povești absolut îngrozitoare de pe front și despre armele pe care armata rusă le foloște în lupte. De aceea, și rănile provocate soldaților ucraineni sunt foarte grave. Urmăriți un reportaj realizat de Sky News într-unul dintre aceste spitale:

Reporter Sky News: Ni s-a permis să intrăm în acest spital militar, cu promisiunea că nu îi vom dezvălui locația. Ce putem spune, cu siguranță, este faptul că se află în estul Ucrainei și departe de linia frontului. Cei de aici sunt îngrijorați că spitalul ar putea fi ținta bombardamentelor rusești, la fel cum au fost și alte spitale de aici. Răniții șchiopătează pe holurile slab luminate. Sunt în viață, dar sunt grav răniți de lupte. În spatele ușilor, soldații răniți ocupă paturile, bucuroși că au supraviețuit și pregătiți să ne spună poveștile lor.

„Nu au fost lupte, ci bombardamente. Am luat o poziție defensivă, am fost bombardați și am fost loviți. A fost o explozie. Mi-am ridicat brațul, dar, pur și simplu, atârna. Ceva m-a lovit în braț. Nu știu ce s-a întâmplat. Mai târziu, mi-am ridicat brațul și atârna. Mi-am dat seama că este de rău”, povestește Oleksandr, unul dintre soldații ucraineni răniți.

Terapia intensivă este atât de ocupată, încât au pus paturi pe holuri. Acești pacienți suferă cu toții din cauza unor arsuri îngrozitoare provocate de explozii. Sunt acoperiți cu iod antiseptic de culoare galbenă pentru prevenirea infectării rănilor. Mulți dintre ei nu se mișcă, nu vorbesc, sunt sedați puternic pentru diminuarea durerii agonizante.

„Toate paturile sunt ocupate, toate. Avem un etaj în plus față de normal. De exemplu, înainte de război aveam un centru cu 40 de paturi, acum avem de două ori mai mult. Numărul soldaților care sunt uciși și răniți în fiecare zi este imens, prea mare de gestionat”, spune medicul chirurg Serhii Sliesarenko.

„Oamenii mor. Este foarte neplăcut. Rănile sunt urâte. În mod frecvent sunt provocate de șrapnel. Este neplăcut, pentru că nu este o luptă normală, sunt bombardamente. De aceea sunt multe răni provocate de șrapnel. Este foarte neplăcut să fii în această situație, pentru că nu este o luptă egală. Este greu de îndurat”, mărturisește Bohdan, soldat ucrainean rănit.

Și totuși, fiecare soldat cu care vorbim spune că se va întoarce să lupte când se va vindeca, dacă se va vindeca, pentru că atunci când lupți pentru a-ți apăra propria țară, propriul popor, riscul merită.

