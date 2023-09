Republica Moldova își dorește conectarea sistemului său electroenergetic cu cel al României prin 3 interconexiuni „robuste”

Republica Moldova îşi doreşte trei interconexiuni robuste cu sistemul electroenergetic din România, orizontul de timp pentru aceste proiecte fiind 2030, potrivit ministrului moldovean al Energiei, Victor Parlicov, potrivit Agerpres.

„Noi, tot mai rapid, ne apropiem să facem parte dintr-un sistem energetic şi dintr-o piaţă împreună cu România. (...) Premisa pentru cuplarea pieţelor s-a intensificat enorm. Deja construim o linie Vulcăneşti - Chişinău, care să conecteze interconexiunile Isaccea - Vulcăneşti cu principalul centru de consum, ocolind necesitatea de a trece prin stânga Nistrului, pentru că în prezent puterea din Vulcăneşti, pentru a fi adusă la Chişinău, tot pe la centrala termoelectrică moldovenească din Transnistria trebuie să treacă, pe acolo merg liniile de tensiune înaltă. Acum construim linia Chişinău – Vulcăneşti”, a spus ministrul, la „Simpozionul Român al Energiei - SIREN 2023”, organizat de Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME).

El a făcut referire la interconexiunea Bălţi - Suceava şi o alta în centrul Republicii Moldova, posibil Străşeni - Iaşi, pentru care s-au alocat deja bani.

„Deja am alocat bani - şi aici suntem puţin în faţa României - deja am alocat bani pentru partea de pe stânga Prutului, la interconexiunea Bălţi - Suceava. La fel, deja s-au alocat bani, deşi încă se fac studiile de prefezabilitate, pentru încă o interconexiune, undeva pe centrul Republicii Moldova. Noi ne gândim la zona Străşeni - Iaşi. Sigur că există şi nişte constrângeri pe partea română cu puterea în zona aceea şi atunci se examinează şi alte opţiuni, dar ne dorim să avem în continuare trei interconexiuni robuste între sistemele electroenergetice din Republica Moldova şi din România. (...) Orizontul de timp pentru toate aceste proiecte este 2028 - 2029 şi până în anul 2030 şi în acest context pornim deja lucrul”, a subliniat Parlicov.

Pe de altă parte, el a mai menţionat că operatorul pieţei de energie electrică şi gaze naturale din România - OPCOM a fost „invitat” în Republica Moldova, fiind luată decizia de principiu ca OPCOM „să treacă Prutul şi să deschidă o filială”.

„Sperăm ca anul viitor să avem deja primele tranzacţii pe piaţa organizată. Având în vedere experienţa enormă pe care a acumulat-o OPCOM, probabil că vor trebui să facă faţă şi autorităţile noastre, reglementatorul nostru etc, la viteza cu care se poate mişca OPCOM pentru elaborarea produselor standardizate, reglementărilor necesare etc.”, a punctat ministrul moldovean al Energiei.

Totodată, acesta a adăugat că există şi o potenţială colaborare şi un interes de ambele părţi de a creşte a fluxul de investiţii, inclusiv prin privatizarea Red-Nord, reţelele de distribuţie de stat, dar şi în ceea ce priveşte ruta de tranzit al gazelor naturale din Grecia, în regim revers, prin gazoductul transbalcanic.

Victor Parlicov a reiterat că Republica Moldova nu este parte a grupului nuclear, dar vrea să beneficieze „de posibilităţile, de colaborarea frumoasă” cu România pentru a participa la proiecte nucleare în ţara noastră.

În plus, ministrul Energiei din Republica Moldova a mulţumit României pentru „sprijinul politic necondiţionat”, dar şi pentru ajutorul dat în sectorul energetic.

„Aş vrea să încep prin a mulţumi României. Vreau să mulţumesc în numele tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, în numele Guvernului, în numele tuturor autorităţilor, în primul rând pentru sprijinul politic necondiţionat pe care-l oferiţi acestui parcurs european al Republicii Moldova, acestui parcurs spre o lume liberă, spre o lume democrată, spre o lume bazată pe valori ce ţin de respectul proprietăţii private, respectul pentru viaţa omului.

Noi am beneficiat, suplimentar la sprijinul politic, am beneficiat de suport din partea României pe foarte multe dimensiuni. Şi pe gaze naturale, atunci când a fost nevoie de un ajutor de echilibrare a sistemului când Gazprom ne-a limitat livrările de gaze, în octombrie 2021, ulterior în 2022. România ne-a sprijinit. Şi pe energie electrică iarăşi, atunci când autorităţile transnistrene au sistat livrările de energie electrică în Republica Moldova. Am procurat această energie de pe piaţa română. Din punctul de vedere al finanţării nu mai vorbesc. (...) Deci, a fost acest sprijin politic pe care l-a oferit România Republicii Moldova, susţinut şi de demersuri foarte practice, de sprijin, de suport tehnic, economic în cele mai grele momente”, a punctat Victor Palicov.