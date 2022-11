Republica Moldova participă pentru prima dată la o reuniune a miniştrilor de Externe ai NATO. Aurescu: O premieră binevenită

Republica Moldova participă pentru prima dată la o reuniune a miniştrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice, iar acest lucru reprezintă "o premieră binevenită", a subliniat, miercuri, ministrul Bogdan Aurescu.

Precizările au fost făcute înaintea celei de-a doua zile a reuniunii miniştrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice, desfăşurată la Palatul Parlamentului. Miercuri dimineaţă are loc reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord în sesiunea miniştrilor de Externe, cu Finlanda şi Suedia.

"Astăzi vom avea două sesiuni. Una dedicată Chinei şi consolidării rezilienţei în cadrul Alianţei, precum şi combaterii terorismului, Balcanilor de Vest şi combaterii ameninţărilor hibride. Acestea sunt pe agenda primei sesiuni. A doua sesiune este foarte importantă pentru România, deoarece îi avem alături pe partenerii noştri.

Partenerii din Balcanii de Vest, partenerii din regiunea Mării Negre, Georgia, Bosnia - Herţegovina şi Republica Moldova. Este pentru prima dată când Moldova participă la o reuniune a miniştrilor Afacerilor Externe din statele NATO. Este o premieră binevenită", a spus Aurescu.

Potrivit acestuia, în cadrul discuţiilor de miercuri va fi evidenţiată importanţa regiunii Mării Negre pentru securitatea Alianţei. Aurescu a subliniat susţinerea pentru aspiraţiile europene şi euro-atlantice ale Georgiei, menţionând că România are scopuri similare cu această ţară.

"Ne menţinem susţinerea pentru declaraţia summitului de la Bucureşti din 2008, care arăta că Georgia şi Ucraina vor deveni membre ale Alianţei când vor fi îndeplinite condiţiile. Susţinem foarte mult acest obiectiv. Din acest motiv, recent, am crescut nivelul relaţiei dintre Georgia şi România la nivelul parteneriatului strategic, în timpul vizitei preşedintelui Georgiei la Bucureşti", a declarat Aurescu.

El a menţionat că în cadrul discuţiilor de marţi a fost abordat modul în care poate fi ajutată Ucraina, dar şi că România îşi va spori contribuţia în cadrul pachetului de asistenţă.

"Am avut discuţii profunde despre modul în care am putea ajuta cel mai bine Ucraina să facă faţă provocărilor pe care le reprezintă lupta împotriva agresorului. Am fost bucuros să văd că, practic, toţi aliaţii şi-au exprimat susţinerea deplină pentru eforturile Ucrainei. Au fost o serie de angajamente concrete exprimate în cursul întâlnirii. Am avut două întâlniri dedicate Ucrainei - un sprijin important pentru pachetul de asistenţă al NATO privind ajutor neletal destinat Ucrainei. România şi-a exprimat, la rândul său, susţinerea şi vom spori contribuţia la acest pachet cuprinzător de asistenţă. Am prezentat de asemenea ajutorul acordat de România pe plan bilateral, un ajutor multidimensional, pentru Ucraina", a precizat ministrul, citat de Agerpres.



Şeful diplomaţiei române a adăugat că Marea Neagră a fost un subiect prezent pe agenda discuţiilor.

"Am subliniat importanţa Mării Negre pentru securitatea Alianţei. Am subliniat de asemenea importanţa implementării la timp şi în totalitate a deciziilor de la summitul de la Madrid, în special cele referitoare la consolidarea posturii pe Flancul estic şi în sudul Flancului estic, la Marea Neagră, unde se află şi România. (...) În acelaşi timp, salut declaraţia ministerială adoptată ieri. Nu toate întâlnirile ministeriale au o declaraţie dedicată, pentru a evidenţia cele mai importante aspecte din cadrul reuniunii", a precizat ministrul român.

Editor : G.M.