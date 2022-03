Reuters: Germania se pregătește de raționalizarea gazului, Europa este la limită în confruntarea cu Rusia

Germania a declanșat miercuri un plan de urgență pentru administrarea rezervelor de gaz, plan care ar putea duce la raționalizarea energiei pentru cea mai mare economie europeană, dacă cererea Rusiei de a plăti cu ruble combustibilul livrat va duce la întreruperea sau oprirea furnizării, scrie Reuters.

Insistența Moscovei pentru plata în ruble a gazului care alimentează o treime din necesarul anual al Europei a provocat șocuri în rândul mai multor țări: Grecia a cerut o întrunirre de urgență a furnizorilor, guvernul olandez a spus că le va cere consumatorilor să consume mai puțin gaz, autoritatea de reglementare din Franța le-a transmis consumatorilor să nu intre în panică.

Cererea plății în ruble, pe care țările G7 au respins-o, este un răspuns la sancțiinile impuse de Occident Rusiei după invadarea Ucrainei.

Moscova, care numește acțiunea sa în Ucraina „operațiune militară specială”, afirmă că măsurile impuse de Occident sunt un „război economic”.

Un parlamentar rus a declarat miercuri că Rusia ar putea extinde cererea de plată în ruble și pentru alte mărfuri livrate - petrol, cereeale, îngrășăminte, cărbune, metal -, crescând astfel riscul unei recesiuni economice în Europa și Statele Unite.

Moscova este așteptată să facă joi publice planurile privind plata în ruble, deși a precizat că nu va cere imediat cumpărătorilor să plătească exporturile de gaz în ruble.

Țările vestice au spus că plata în ruble încalcă contractele și ar dura poate luni ca acestea să fie renegociate, o perspectivă care a condus la creșterea prețurilor pe burse.

De asemenea, acest lucru ar slăbi impactul sancțiunilor impuse Rusiei, prin întărirea rublei, după ce moneda rusă a fost lovită de sancțiunile occidentale impuse asupra rezervelor de valută din străinătate ale Moscovei.

Mișcarea fără precedent a Berlinului este cel mai clar semn de până acum că Uniunea Europeană se pregătește ca Moscova să oprească livrările de gaz dacă nu primește plata în ruble.

Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a activat „faza inițială de alertă” a unui plan de urgență privind gazele, ceea ce însemană că o echipă de criză formată din reprezentanți ai ministerului, ai autorității de reglementare și ai sectorului privat vor monitoriza importurile de gaz și rezervele din depozite.

Habeck a declarat că rezerva de gaz a Germaniei este garantată deocamdată, dar le-a cerut consumatorilor și companiilor să reducă consumul, spunând că „fiecare kilowat oră contează”.

Primele tăieri de gaz - în industrie

Dacă rezervele scad, autoritatea germană de reglementare în domeniu poate raționaliza gazul, începând cu industria. Vor fi prioritizate la consum gospodăriile, spitalele și alte instituții din infrastructura critică.

Chiar și fără amenințarea tăierii gazelor, Germania s-ar putea confrunta cu o recesiune, iar prețul eenrgiei a forțat deja companiile, incusiv producătorii de oțel și industria chimică, să reducă producția.

Industria germană este într-o situație delicată, a arătat miercuri asociația industriașilor din Germania, care cere măsuri, inclusiv împrumuturi și participații ale statului, pentru a împiedica falimentul firmelor.

Acest lucru ar putea duce la micșorarea producției cu până la 9%, în funcție de durata întreruperilor, a declarat pentru Reuters Eric Heymann, economist principal la Deutsche Bank.

Consiliul economic al guvernului a redus miercuri cu mai mult de jumătate creșterea economică prognozată pentru acest an, la 1,8%.

Jumătate din cele 41,5 milioane de gospodării din Germania se încălzesc cu gaze naturale, în vreme ce industria a consumat o treime din cererea de 100 de miliarde de metri cubi din 2021.

Rusia este principalul furnizor de gaze al Germaniei, cu 40% din importuri în primul trimestru din 2022. Berlinul s-a angajat să încheie dependența energetică față de Moscova, dar nu va putea atinge independența energetică totală înainte de jumătatea nului 2024.

Europa s-a confruntatcu o criză a energiei încă dinainte ca Rusia să invadeze Ucraina. Rezervele de gaz din depozite erau la circa 26% din capacitatea totală, sub limita normală pentru perioada aceasta a anului.

Comisia Europeană, care a spus miercuri că va lucra împreună cu statele membre în perspectiva deficitului de gaze, a propus să se introducă în legislație obligația ca depozitele să fie umplute până la minimum 80% până în noiembrie, dar acest lucru este aorpape imposibil dacă Rusia oprește livrările.

Ținta de umplere a depozitelor nu s-ar aplica dacă Comisia Europeană ar declara urgență la nivel european sau regional - ceea ce ar putea face dacă cel puțin două state membre declară urgență în privinșa gazelor.

„Totul va fi bine”

Jean-François Carenco, șeful agenției de reglementare din Franța, care este mult mai puțin dependentă de gazul rusesc decât Germania, a spus că țara nu se va confrunta cu probleme de aprovizionare.

„Totul va fi bine, depozitele de gaz sunt umplute, vom trece iarna cu bine”, a declarat el pentru BFM TV.

Grecia urma să țină miercuri o întrunire de urgență a reglementatorului și actorilor de piața de gaz, pentru a evalua securitatea aprovizionării, dacă Rusia oprește livrările.

Guvernul olandez a anunțat că va lansa o campanie pentru a-i determina pe consumatori să folosească mai puțin gaz.

Investitorii urmăresc cum se va încheia disputa privind cererea Rusiei de a primi plățile pentru gazul livrat în ruble,

Martie a fost luna cea mai scumpă pentru energie din istoria Europei, chiar dacă piețele vor încheia luna la niveluri mai scăzute decât au început-o.

După anunțul Germaniei, vânzările anticipate de electricitate au atins timop de trei săptămâni un maximde 185 de euro pe magawat oră, în creștere cu 6,3%.

Kerstin Andreae, șefa Asociației Industriilor de Energie și Apă, a declarat că Germania ar trebui să aibă planuri clare pentru cazul în care livrările de gze s-ar opri de tot.

„Trebuie să luăm măsuri concrete pentru a ne pregăti, pentru că, în caz de oprire a livrărilor, lucrurile se vor desfășura cu repeziciune”, a spus ea.