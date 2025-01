Soldații Batalionului 48 de asalt, aflați în orașul Pokrovsk, i-au trimis un mesaj video comandantul-șef Oleksandr Sîrski, în care denunță înlocuirea comandantului Lenur Isliamov, relatează Kyiv Independent. Ei susțin că o astfel de modificare reprezintă „o amenințare directă” pentru strategia de luptă.

Batalionul este în prezent în orașul Pokrovsk, un centru logistic crucial pentru forțele ucrainene, care a fost în centrul unor lupte violente în timp ce Rusia își intensifică ofensiva în regiunea Donețk.

Potrivit soldaților, ei au fost desfășurați acolo în urmă cu 10 zile, după aproape un an în care au apărat un alt punct fierbinte din regiune. În urma redistribuirii, batalionul a aflat că Isliamov a fost înlocuit cu un alt comandant.

„Schimbarea comandantului într-un moment critic este o amenințare directă la adresa capacității de luptă a unității și subminează încrederea luptătorilor”, susțin soldații.

Militarii l-au lăudat pe Isliamov pentru formarea și conducerea unui batalion format în proporție de 90% din voluntari.

„Nu am predat nici măcar o singură poziție. În schimb, am desfășurat zeci de operațiuni de succes. În acest timp, am recucerit mai multe așezări în care au fost plantate steaguri ucrainene”, a declarat un soldat.

„Toate acestea au fost posibile doar datorită experienței, profesionalismului și dedicării comandantului nostru”.

Soldații au mai spus că nu li s-au furnizat informațiile necesare după ce au fost redistribuiți.

Acesta este cel mai recent apel al armatei ucrainene în sprijinul unui comandant care se presupune că urmează să fie îndepărtat.

În vara anului 2024, soldații din Brigada 24 Mecanizată din Ucraina s-au pronunțat împotriva demiterii comandantului său, Ivan Holishevskyi.

Și ofițerii din Brigada 80 de asalt aerian din Ucraina au făcut apel la conducerea politică și militară a Ucrainei să îl mențină în funcție pe comandantul brigăzii, Emil Ișkulov.

