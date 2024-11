Rezultate alegeri SUA 2024. Momentul adevărului pentru Kamala Harris și Donald Trump: A început numărătoarea voturilor

În majoritatea statelor americane secțiile de votare s-au închis și începe numărătoarea voturilor pentru una dintre cele mai aprige curse prezidențiale din istoria din Statelor Unite. Aproximativ 244 de milioane de americani își aleg noul președinte, competiția între Kamala Harris și Donald Trump fiind extrem de strânsă. Șapte state cheie pot decide câștigătorul, însă rezultatele pot fi aflate abia după câteva zile.

Kamala Harris Donald Trump

Conform estimărilor CNN, situația în cursa prezidențială se prezintă astfel. Pentru a câștiga alegerile prezidențiale un candidat are nevoie de cel puțin 270 de electori.

Un judecător a respins o cerere pentru prelungirea votului într-o secție din Pennsylvania

ACTUALIZARE 03:50 Un judecător a respins cererea democraților de a prelungi votul într-o secție de lângă Universitatea Lehigh din Pennsylvania, unde alegătorii au stat la coadă mai multe ore pentru a putea vota.

Democrații i-au cerut judecătorului să prelungească votul până la ora 22:00, pentru ca toți cei aflați la coadă să poată vota.

Democrații și-au susținut cererea susținând că în locația respectivă nu au fost aduse suficiente aparate de vot și nici personal. Doi studenți au declarat pentru CNN că au așteptat șase ore la coadă pentru a vota.

Democrații, la un pas să piardă majoritatea în Senat

ACTUALIZARE 03:33 Guvernatorul republican Jim Justice a câştigat un loc în Senat reprezentând West Virginia, potrivit proiecţiilor CNN.

Justice îl va înlocui pe Joe Manchin, un independent care a părăsit recent Partidul Democrat după ce s-a opus multora dintre propunerile economice ale lui Joe Biden.

Manchin continuă să facă parte din grupul democraţilor, iar pierderea locului său îi apropie pe democraţi de pierderea controlului asupra camerei superioare a Congresului. Speranţele lor depind acum de victoriile candidaţilor lor în Ohio, Montana şi, posibil, Texas şi Florida - toate state roşii (republicane).

Bernie Sanders, reales senator în Vermont

ACTUALIZARE 03:32 Senatorul independent Bernie Sanders l-a învins pe republicanul Gerald Malloy şi va obţine un nou mandat în Senatul SUA.

Proiecție CNN: Trump câștigă în Arkansas

ACTUALIZARE 03:30 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Donald Trump va câștiga alegerile în statul Arkansas. Arkansas are 6 electori.

Proiecție CNN: Trump câștigă în Carolina de Sud

ACTUALIZARE 03:28 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Donald Trump va câștiga alegerile în statul Carolina de Sud. Carolina de Sud are 9 electori.

Trump: „Dacă vom câștiga Pennsylvania, câștigăm tot!”

ACTUALIZARE 03:26 Fostul președinte Donald Trump a declarat că, dacă va câștiga în Pennsylvania, va câștiga „toată afacerea”, îndemnându-i pe alegătorii republicani să nu părăsească rândurile de la secțiile de votare, informează CNN.

„Câștigăm Pennsylvania, câștigăm toată afacerea”, a spus Trump pentru Rich Zeoli Show la Philadelphia’s Talk Radio 1210 WPHT.

„Vom face ca această țară să fie mai mare decât oricând, dar trebuie să rămâi la rând. Și nu-i lăsați să vă încetinească! Aveți un drept absolut legal pe care trebuie să-l obțineți, pentru că dacă vom câștiga Pennsylvania, dacă câștigăm vechiul Commonwealth, vom câștiga totul. Câștigăm totul!”, a spus Trump.

El a spus că „marea întrebare” este dacă poate obține mai mult sprijin în Philadelphia, oraș recunoscut ca un bastion democrat.

Democratul Josh Stein câștigă postul de guvernator al Carolinei de Nord

ACTUALIZARE 03:20 Democratul Josh Stein a câştigat cursa pentru postul de guvernator al statului Carolina de Nord, învingându-l pe republicanul Mark Robinson, a cărui candidatură a făcut implozie în urma unei relatări a CNN că s-a autointitulat „nazist negru” şi a făcut alte remarci jignitoare pe un site pornografic, informează Reuters.

Democratul Josh Stein. Foto: Profimedia

Robinson, viceguvernatorul acestui stat sudic, a negat acuzaţiile şi a intentat un proces de defăimare împotriva CNN.

El a fost susţinut de candidatul republican la preşedinţie Donald Trump, care l-a lăudat anterior ca fiind „Martin Luther King pe steroizi”, dar de a cărui campanie s-a distanţat după izbucnirea scandalului în septembrie.

Robinson a pledat pentru reintroducerea sclaviei pentru unii oameni şi a făcut postări „sexuale şi obscene gratuite” pe site, a relatat CNN, republicanul negând că a făcut astfel de comentarii.

El avea un trecut de comentarii incendiare chiar înainte de relatarea CNN, inclusiv prin referiri la homosexualitate şi transgenderism ca fiind „murdărie” şi prin postări online care puneau sub semnul întrebării Holocaustul. El a apărat comentariul „murdar” şi şi-a cerut scuze pentru „formularea” postărilor sale antisemite.

Stein, procurorul general al statului, va fi primul guvernator evreu al Carolinei de Nord.

Proiecție CNN: Harris câștigă în Massachusetts

ACTUALIZARE 03:08 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Kamala Harris va câștiga alegerile în statul Massachusetts. Massachusetts are 11 electori.

Proiecție CNN: Trump câștigă în Alabama

ACTUALIZARE 03:09 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Donald Trump va câștiga alegerile în statul Alabama. Alabama are 9 electori.

Proiecție CNN: Harris câștigă în Maryland

ACTUALIZARE 03:08 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Kamala Harris va câștiga alegerile în statul Maryland. Maryland are 10 electori.

Proiecție CNN: Harris câștigă în District of Columbia

ACTUALIZARE 03:04 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Kamala Harris va câștiga alegerile în statul District of Columbia. District of Columbia are 3 electori.

Proiecție CNN: Trump câștigă în Tennessee

ACTUALIZARE 03:04 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Donald Trump va câștiga alegerile în statul Tennessee. Tennessee are 11 electori.

Proiecție CNN: Trump câștigă în Florida

ACTUALIZARE 03:04 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Donald Trump va câștiga alegerile în statul Florida. Florida are 30 electori.

Proiecție CNN: Trump câștigă în Missouri

ACTUALIZARE 03:03 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Donald Trump va câștiga alegerile în statul Oklahoma. Oklahoma are 7 electori.

Proiecție CNN: Trump câștigă în Missouri

ACTUALIZARE 03:01 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Donald Trump va câștiga alegerile în statul Missouri. Missouri are 10 electori.

Urnele de vot s-au închis în 16 state, inclusiv în Pennsylvania și Florida

ACTUALIZARE 03:00 Secțiile s-au închis în mai multe state, inclusiv în statul-cheie Pennsylvania, precum și în Florida.

Alabama

Connecticut

Delaware

Districtul Columbia

Florida

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Mississippi

Missouri

New Hampshire

New Jersey

Oklahoma

Pennsylvania

Rhode Island

Tennessee

Comentariile au erupt pe social media, după gafa comisă de Jill Biden la secția de vot

ACTUALIZARE 02:54 Jill Biden a produs rumoare pe rețelele sociale, după ce a apărut la secția de votare într-o ținută pe care mulți au considerat-o total nepotrivită momentului.

Speculând ideea că familia Biden nu a fost încântată de modul în care președintele a fost forțat să renunțe la candidatura pentru un nou mandat, mulți cârcotași au considerat că ținuta lui Jill e cumva un mesaj că ar fi votat cu Trump

Noi amenințări cu bombă la secțiile de votare din Georgia

ACTUALIZARE 02:37 Polițiștii au făcut verificări la șapte secții de votare din DeKalb, Georgia, în urma unor amenințări cu bombă, scrie BBC.

Votarea a fost deja prelungită la cinci secții de votare din Fulton, după ce au fost închise temporar din cauza farselor cu bombă.

Atât FBI-ul, cât și șeful serviciului electoral din Georgia, Brad Raffensperger, au declarat anterior că multe dintre amenințări vin din Rusia.

Câteva secții de votare din statele Michigan și Wisconsin au înregistrat, de asemenea, perturbări ale votării din cauza unor aparente farse.

De precizat că, aceste amenințări vizează doar un număr mic de secții de votare din întreaga țară, iar votarea la nivel național a decurs în mare parte fără probleme.

Proiecție CNN: Trump câștigă în West Virginia

ACTUALIZARE 02:31 Conform estimărilor CNN, după numărarea parțială a voturilor exprimate, Donald Trump va câștiga alegerile în statul West Virginia. West Virginia aduce 4 voturi electorale.

Urnele se închid în încă trei state, inclusiv Carolina de Nord

ACTUALIZARE 02:30 Secțiile de vot s-au închis în încă trei state: Ohio, Virginia de Vest și statul de luptă Carolina de Nord, scrie BBC.

Proiecție CNN: Trump câștigă în Indiana

ACTUALIZARE 02:14 Conform estimărilor CNN, după numărarea a 10% din voturile exprimate, Donald Trump va câștiga alegerile în statul Indiana. Indiana aduce 11 voturi electorale.

Proiecție CNN: Trump câștigă în Kentucky

ACTUALIZARE 02:11 Conform estimărilor CNN, după numărarea a 10% din voturile exprimate, Donald Trump va câștiga alegerile în statul Kentuck, Kentucky aduce opt voturi electorale.

Proiecție CNN: Harris câștigă în Vermont

ACTUALIZARE 02:10 Conform estimărilor CNN, după numărarea a 12% din voturile exprimate, Kamala Harris va câștiga alegerile în statul Vermont. Vermont aduce trei voturi electorale.

Secțiile de vot se închid în mai multe state, inclusiv în Georgia

ACTUALIZARE 02:00 Secțiile de votare se închid în mai multe de state din SUA, inclusiv în statul-cheie Georgia.

Aproximativ 10 secții de votare dintr-o „mână” de comitate din Georgia vor rămâne deschise până târziu din cauza unor amenințări false care au întrerupt pentru scurt timp votarea, scrie CNN.

Unde se închid secțiile de votare:

Georgia

Indiana

Kentucky

Carolina de Sud

Vermont

Virginia

Majoritatea susținătorilor lui Trump și Harris și-au ales favoritul în cursa prezidențială înainte de septembrie

ACTUALIZARE 01:44 Marea majoritate a alegătorilor afirmă că decizia lor pentru cursa prezidențială a fost luată cu mult înainte de ziua alegerilor, potrivit rezultatelor sondajului Exit Poll realizat de CNN.

Opt din zece alegători spun că au luat decizia referitoare la cursa prezidențială înainte de septembrie. Mai puțin de unul din zece afirmă că s-au hotărât în ultima săptămână, iar aproximativ o optime spune că au luat decizia în septembrie sau octombrie.

Proporții similare, de aproximativ 80%, dintre cei care o susțin pe Kamala Harris și dintre cei care îl sprijină pe Donald Trump declară că au luat decizia înainte de septembrie.

Walz, guvernatorul statului Minnesota, crede că Trump „probabil” îşi va recunoaşte înfrângerea

ACTUALIZARE 01:42 Guvernatorul statului Minnesota Tim Walz, partenerul candidatei democrate la preşedinţie Kamala Harris, apreciază că fostul preşedinte republican Donald Trump „probabil” îşi va recunoaşte înfrângerea în cazul în care este învins de către vicepreşedinta americană şi îşi reiterează încrederea în securitatea sistemelor electorale americane, relatează CNN.

Tim Walz s-a angajat de asemenea „să dea mâna şi să lucreze cu învingătorul”, în cazul în care este înfrântă Harris.

Întrebat de presă, înainte să se îmbarce în avion, în Pennsylvania, către Washington, dacă crede că Trump îşi va recunoaşte înfrângerea, în cazul în care este învins, guvernatorul a răspuns că el crede că acesta îşi va recunoaşte înfrângerea, dacă „istoria este...vreun indiciu”.

Trump şi republicanii care-l susţin au anunţat în mai multe rânduri că vor recunoaşte rezultatul alegerilor prezidenţiale dacă nu există probe ale unor fraude.

Miliardarul a făcut acuzaţii false cu privire la o fraudă electorală generalizată în alegerile prezidenţiale din 2020, pe care le-a folosit ca pretext pentru a răsturna rezultatul alegerilor.

Walz a oferit indicii despre felul în care prevede să urmărească rezultatul alegerilor după închiderea secţiilor de votare. El a anunţat că nu va urmări îndeaproape numărarea voturilor în anumite regiuni sau în rândul anumitor grupuri demografice, ci se va consulta cu membrii echipei sale care fac acest lucru şi urmăresc acoperirea alegerilor la televiziuni.

De asemenea, a spus că plănuieşte să facă jogging după ce soseşte la Washington.

Tim Walz a anunţat că nu a discutat cu Kamala harris în ultimele 24 de ore, însă i-a lăudat declaraţiile pe care le-a făcut luni, la ultimul său miting de campanie, la Philadelphia.

Exit Poll CNN - 75% dintre alegători au declarat că sunt de părere că direcția pe care se îndreaptă Statele Unite în prezent este una greșită

ACTUALIZARE 01:35 Aproximativ trei sferturi din electorat are o părere negativă despre direcția în care merg lucrurile în SUA astăzi, potrivit rezultatelor inițiale ale sondajului Exit Poll realizat de CNN.

Doar aproximativ un sfert dintre alegători se declară entuziasmați sau mulțumiți de starea națiunii, mai mult de 4 din 10 fiind nemulțumiți și aproximativ 3 din 10 spunând că sunt furioși.

Totuși, alegătorii rămân în general optimiști, peste 6 din 10 spunând că cele mai bune zile ale Americii sunt în viitor și doar aproximativ o treime cred că acestea sunt deja în trecut.

De asemenea, rata de aprobare a activității președintelui Joe Biden este scăzută la nivel național, cu aproximativ 4 din 10 alegători care aprobă activitatea sa și o majoritate care nu o aprobă.

Exit Poll CNN - Votanții lui Harris, mai încrezători în corectitudinea procesului electoral decât cei ai lui Trump

ACTUALIZARE 13:30 Două treimi dintre alegători declară că sunt cel puțin încrezători că alegerile se desfășoară corect, dar opiniile sunt profund polarizate, potrivit rezultatelor inițiale ale sondajului Exit Poll realizat de CNN.

Aproximativ 9 din 10 dintre alegătorii care o susțin pe Kamala Harris se declară încrezători în corectitudinea alegerilor, comparativ cu doar jumătate dintre cei care îl susțin pe Donald Trump.

Aproximativ trei sferturi dintre alegători consideră că democrația din SUA este amenințată, în timp ce doar aproximativ un sfert o consideră sigură. Aproape 4 din 10 spun că democrația este foarte amenințată.

De asemenea, o majoritate largă a alegătorilor, aproximativ 7 din 10, spun că sunt îngrijorați de posibilitatea violenței ca urmare a alegerilor.

S-au închis primele secții de votare

ACTUALIZARE 01:00 Secțiile de votare din Kentucky și Indiana s-au închis. Începe numărătoarea voturilor.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Primele voturi au fost numărate marți dimineață în Dixville Notch, o localitate minusculă din New Hampshire, stat cu doar patru electori, și unde au fost înregistrați șase alegători. Potrivit CNN, trei dintre aceștia au votat pentru republicanul Donald Trump, iar ceilalți trei, pentru democrata Kamala Harris.

Când se închid secțiile de votare în fiecare stat din SUA

În timp ce majoritatea secțiilor de votare se închid între orele 19.00 și 20.00 ET (ora Coastei de Est, 7 ore în urma României), unele, cum ar fi cele din Kentucky, se închid la ora 18.00, iar altele, cum ar fi cele în New York, rămân deschise până la ora locală 21.00.

Vezi mai jos o listă completă cu orele de închidere a secțiilor de votare în statele americane.

19:00 ET

Georgia

Indiana (secțiile de votare se închid la ora 18:00 ET în cele 80 de comitate din fusul orar estic)

Kentucky (urnele se închid la ora 18:00 ET pentru cele 79 de comitate din partea de est a statului)

Carolina de Sud

Vermont

Virginia

19:30 ET

Carolina de Nord

Ohio

Virginia de Vest

20:00 ET

Alabama

Connecticut

Delaware

Districtul Columbia

Florida (urnele de vot din fusul orar estic se închid la ora 19:00 ET; o parte din Panhandle sunt în fusul orar central)

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Mississippi

Missouri

New Hampshire (orele de vot variază în funcție de municipalitate și sunt enumerate aici în funcție de locație)

New Jersey

Oklahoma

Pennsylvania

Rhode Island

Tennessee

20:30 ET

Arkansas

21:00 ET

Arizona

Colorado

Iowa

Kansas (secțiile de votare se închid la ora 20.00 ET în toate comitatele, cu excepția a patru comitate din vest)

Louisiana

Michigan (Secțiile de votare se închid la ora 20.00 ET în toate comitatele, cu excepția a patru)

Minnesota

Nebraska

New Mexico

New York

Dakota de Nord (Secțiile de votare se închid la ora 20.00 ET în toate comitatele, cu excepția a opt)

Dakota de Sud (Secțiile de votare se închid la ora 20.00 ET în est)

Texas (Secțiile de votare se închid la ora 20.00 ET în cea mai mare parte a statului, cu excepția a trei comitate din vest)

Wisconsin

Wyoming

22:00 ET

Montana

Nevada (Secția de votare de la Primăria din West Wendover se închide la ora 21.00 ET)

Utah

23:00 ET

California

Idaho (secțiile de votare din sud se închid la ora 22.00 ET)

Oregon (secțiile de votare din Malheur County se închid la ora 22.00 ET)

Washington

00:00 ET

Hawaii

01:00 ET

Alaska (secțiile de votare se închid la ora 00:00 ET, cu excepția Adak)

Ce se întâmplă după închiderea urnelor

Imediat după închiderea secțiilor de vot, lucrători din mii de districte din întreaga țară încep numărarea voturilor.

Secțiile de votare care utilizează buletine de vot pe hârtie vor trimite urnele sigilate la un centru de numărare a voturilor, iar în secțiile în care sunt folosite mașini de vot digitale, funcționarii electorali vor trimite datele alegătorilor la centrul de numărare a voturilor.

Regulile de procesare și numărare a buletinelor de vot prin corespondență variază de la stat la stat.

În 16 state și în Washington, D.C., prelucrarea buletinelor de vot prin corespondență nu este permisă până în ziua alegerilor.

În 10 state, buletinele de vot prin corespondență pot fi procesate și numărate înainte de ziua alegerilor, dar rezultatele nu sunt publicate decât după închiderea urnelor.

47 de state și Washington, D.C. oferă o anumită formă de vot anticipat, iar opt state, împreună cu D.C., permit un sistem de vot prin corespondență. Peste 82 de milioane de alegători au votat anticipat în acest an.

Cum se numără voturile

De regulă, voturile exprimate în ziua alegerilor sunt numărate primele, urmate de voturile anticipate și prin corespondență și de cele care au fost contestate, iar mai apoi de voturile din străinătate și de cele militare.

Funcționarii electorali locali verifică, procesează și numără voturile individuale, în cadrul unui proces cunoscut sub numele de verificare a voturilor, care include:

compararea numărului de voturi exprimate cu numărul de alegători activi;

îndepărtarea, desfășurarea și examinarea fiecărui buletin de vot în parte pentru a depista eventuale rupturi, pete sau alte deteriorări;

documentarea și investigarea oricăror neconcordanțe.

Numărarea buletinelor de vot presupune introducerea fiecăruia în scanerele electronice care calculează rezultatele. În unele circumstanțe, este necesară numărarea manuală sau dubla verificare a numărătorii.

Fiecare stat și localitate are reguli riguroase cu privire la cine poate participa la numărarea voturilor, ordinea în care voturile sunt procesate și care părți sunt deschise publicului, inclusiv modul în care observatorii partizani pot monitoriza și interveni în numărarea voturilor.

De câte voturi are nevoie un candidat la Președinția SUA pentru a câștiga

În SUA, o majoritate a votului popular nu este suficientă pentru a câștiga. Un candidat trebuie să aibă o majoritate în Colegiul Electoral sau 270 din cele 538 de voturi electorale posibile. Pentru toate cele 50 de state, cu excepția a două - Maine și Nebraska, se aplică sistemul de vot majoritar.

Hartă cu numărul de electori din fiecare stat american

În Maine și Nebraska, state cu 4, respectiv 5 electori, primii doi electori sunt acordați câștigătorului general la nivel de stat, iar restul sunt împărțiți în funcție de rezultatele obținute în districtele din regiune.

Citește și: Cum funcționează neobișnuitul sistem electoral american

Chiar și atunci când există o majoritate la limită pentru un candidat într-un stat, câștigătorul primește toate voturile electorale ale statului. Prin urmare, un candidat ar putea obține mai mult sprijin popular decât adversarul său, dar totuși să piardă.

Acest lucru s-a întâmplat de patru ori în istoria Statelor Unite, cel mai recent fiind pierderile democraților în 2000 și 2016. Hillary Clinton a avut cu aproape 3 milioane de voturi mai mult decât Trump în 2016, însă republicanul a avut majoritatea în Colegiul Electoral.

În cazul în care ambii candidați prezidențiali sunt la egalitate cu 269 de voturi electorale fiecare, Camera Reprezentanților ar trebui să aleagă câștigătorul. Delegația fiecărui stat ar primi un vot, iar pentru a câștiga ar fi nevoie de o majoritate. Iar acest lucru nu s-a mai întâmplat de aproximativ 200 de ani, potrivit BBC.

Renumărarea voturilor

Victoriile strânse ar putea însemna, de asemenea, renumărarea voturilor.

În statul-cheie Pennsylvania, de exemplu, o renumărare ar fi necesară dacă există o diferență mai mică de jumătate de punct procentual între voturile exprimate pentru învingător și învins. În 2020, marja a fost puțin peste 1,1 puncte procentuale.

Sunt posibile, de asemenea, contestații juridice. Mai mult de 100 de procese preelectorale au fost deja intentate de republicani, inclusiv contestații privind eligibilitatea alegătorilor și gestionarea listelor electorale, scrie BBC.

Statele cheie la alegerile SUA 2024

În acest an, principalele state, în care experții consideră că atât Harris, cât și Trump au șanse reale de a câștiga, sunt Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina de Nord, Pennsylvania și Wisconsin. În 2020, Arizona, Wisconsin, Georgia și Michigan au mers la actualul președinte Joe Biden, în timp ce Trump a câștigat Carolina de Nord.

Citește totul despre cele șapte state care pot decide câștigătorul în cursa pentru Casa Albă

Georgia

Urnele de votare se închid la ora locală 19:00. Aproximativ 75% din voturi vor fi numărate în primele două ore.

Carolina de Nord

Urnele se închid la 30 de minute după Georgia. Rezultatele din Carolina de Nord sunt așteptate să fie anunțate înainte de sfârșitul nopții.

Pennsylvania

Votarea se încheie la ora locală 20:00, dar experții spun că ar putea dura cel puțin 24 de ore până când vor fi numărate suficiente voturi pentru a se stabili un câștigător.

Michigan

Votarea se încheie la ora locală 21:00. Un rezultat nu este așteptat până la sfârșitul zilei de miercuri.

Wisconsin

Rezultatele ar trebui să apară la scurt timp după închiderea urnelor la ora locală 21:00 pentru comitatele mai mici, dar experții prevăd că statul nu va avea un rezultat până cel mai devreme miercuri.

Arizona

Rezultatele inițiale ar putea veni cel mai devreme la ora locală 22:00. Numărarea buletinelor de vot trimise prin poștă în ziua alegerilor ar putea dura până la 13 zile.

Nevada

Și aici numărarea voturilor ar putea dura câteva zile. Statul permite trimiterea buletinelor de vot prin poștă, cu condiția ca acestea să fie trimise în ziua alegerilor și să ajungă cel târziu la 9 noiembrie.

Americanii nu ies la vot doar pentru a determina viitorul președinte, ci și majoritatea membrilor Congresului. Vor fi aleși președintele și 469 de membri ai Congresului - întreaga Cameră a Reprezentanților cu 435 de locuri și 34 din cei 100 de membri ai Senatului.

Citește și: Alegeri SUA 2024. Pe lângă prezidențiale, americanii sunt chemați la urne pentru mai multe referendumuri și votarea Congresului

Când este anunțat oficial câștigătorul la alegerile prezidențiale din SUA 2024

Într-o cursă strânsă, anunțarea rezultatului oficial final poate dura ceva timp, însă, în conformitate cu legea electorală, orice discrepanțe între state trebuie rezolvate până la 11 decembrie.

Ulterior, pe 17 decembrie, marii electori se reunesc oficial în capitalele statelor lor respective pentru a-şi exprima votul solemn pentru preşedinte şi vicepreşedinte. Voturile trebuie să fie primite de Washington înainte de ziua de Crăciun.

Pe 6 ianuarie 2025, Congresul se va reuni la Washington pentru a număra voturile electorale și a confirma oficial câștigătorul alegerilor.

Iar pe 20 ianuarie, are loc la Washington ceremonia de investire a președintelui.

Citește și: Politico: Europa este pierzătoare, indiferent de cine câștigă cursa pentru Casa Albă. De ce SUA se îndepărtează tot mai mult de UE

Când au fost anunțate rezultatele alegerilor prezidențiale anterioare

În alegerile din 2020, rețelele de televiziune din SUA l-au declarat câștigător pe Joe Biden abia la patru zile după ziua alegerilor, când rezultatul din Pennsylvania a devenit mai clar.

În alte alegeri recente, alegătorii au avut de așteptat mult mai puțin. În 2016, Trump a fost declarat câștigător cu puțin timp înainte de ora locală 03:00, la câteva ore după închiderea urnelor.

În 2012, când Barack Obama și-a asigurat un al doilea mandat, victoria sa a fost proiectată înainte de miezul nopții în aceeași seară a zilei alegerilor.

Cu toate acestea, alegerile din 2000 dintre George W Bush și Al Gore au reprezentat o excepție notabilă. Cursa a fost decisă după cinci săptămâni, când Curtea Supremă a SUA a votat pentru a pune capăt renumărării voturilor din Florida. Acest lucru l-a menținut pe Bush în poziția de câștigător și i-a oferit fotoliul de la Casa Albă.

Când are loc investirea prezidențială

Președintele ales își va începe mandatul după ce va fi învestit luni, 20 ianuarie 2025, în incinta complexului Capitoliului SUA.

Aceasta va fi cea de-a 60-a inaugurare prezidențială din istoria SUA.

În cadrul evenimentului, noul președinte va depune jurământul de respectare a Constituției și va rosti apoi discursul inaugural.

