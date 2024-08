Rusia a început să livreze Iranului primele sisteme avansate de apărare antiaeriană S-400.

The New York Times, citat de The Times of Israel la 5 august, a raportat că oficialii iranieni susțin că Rusia a început să livreze Iranului sisteme avansate de apărare aeriană și radar, în urma solicitării Teheranului.

Presa locală iraniană a confirmat solicitarea Teheranului, iar doi oficiali, inclusiv un membru al Corpului Gardienilor Revoluției din Iran, au confirmat pentru The Times că aceste livrări sunt în curs de desfășurare. Potrivit acestor surse iraniene, echipamentul în cauză este probabil sistemul rusesc de rachete antiaeriene S-400, fabricat de concernul Almaz-Antey.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că BulgarianMilitary.com nu a verificat în mod independent dacă este vorba într-adevăr de S-400 furnizat Teheranului de către Moscova.

Articolul din Times nu a specificat exact echipamentul solicitat de Iran sau ce a fost livrat până în prezent. Iranul deține deja sisteme rusești de apărare aeriană S-300, deși Rusia a dezvoltat între timp sistemul S-400, mai avansat.

Evenimentele au avut loc pe fondul creșterii tensiunilor în Orientul Mijlociu, anticipându-se o potențială ripostă iraniană împotriva Israelului în urma presupusului asasinat al liderului politic Hamas Ismail Haniyeh la Teheran, la 31 iulie.

La 2 august, un avion de transport rusesc a fost văzut aterizând pe Aeroportul Internațional din Teheran. Avionul în cauză era un Il-76TD operat de Gelix Airlines, cunoscut pentru faptul că este folosit de Moscova pentru livrări militare sub aparența unui transportator civil, fără însemne militare. Este plauzibil ca acest zbor să fi marcat prima livrare a sistemelor S-400, în ciuda lipsei unei confirmări independente.

Diferența dintre S-300 și S-400

Una dintre diferențele esențiale dintre cele două sisteme este raza lor de acțiune. S-300 are o rază maximă de acțiune de aproximativ 150-200 de kilometri, în funcție de variantă. În schimb, S-400 poate ataca ținte la distanțe de până la 400 de kilometri, ceea ce îl face un sistem de apărare formidabil.

O altă diferență semnificativă constă în tipurile de rachete utilizate de fiecare sistem. S-300 utilizează de obicei serii de rachete 5V55 și 48N6, care sunt eficiente împotriva unei varietăți de amenințări aeriene. S-400, cu toate acestea, utilizează o gamă mai diversă de rachete, inclusiv rachete 48N6, 9M96 și 40N6 cu rază lungă de acțiune. Această versatilitate permite S-400 să atace mai multe tipuri de ținte simultan și la distanțe diferite.

Tehnologia radar și a senzorilor din S-400 este, de asemenea, mai avansată în comparație cu S-300. Sistemele radar ale S-400 pot detecta și urmări ținte la distanțe mai mari și cu o precizie mai mare. Această capacitate îmbunătățită de detectare sporește eficacitatea generală a sistemului, permițându-i să răspundă mai rapid și mai eficient la amenințările primite.

Editor : S.S.