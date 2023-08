Suntem în ziua 538 a războiului pe scară largă declanșat de Rusia în Ucraina. Rusia a lansat marţi un atac aerian pe scară largă asupra regiunii Liov din vestul Ucrainei şi a regiunii Volin din nord-vest, lovind mai multe clădiri, rănind oameni şi forţând evacuări, au declarat oficiali ucraineni, citaţi de Reuters. Presa ucraineană a relatat că, potrivit informaţiilor preliminare, atacul de marţi a fost cel mai mare atac aerian asupra regiunii Liov de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Între timp, Ucraina spune că se duc lupte grele de-a lungul întregii sale linii de front şi a raportat „unele succese” în respingerea trupelor Moscovei într-o parte din sud-estul ţării, unde forţele ucrainene încearcă să recucerească teritoriul ocupat de Rusia.

Trei persoane au murit şi alte câteva zeci au fost rănite în atacul masiv al Rusiei din vestul Ucrainei

ACTUALIZARE 9:55 Trei persoane au murit şi alte câteva zeci au fost rănite în atacul masiv al Rusiei din vestul Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni, relatează Reuters.

Trei oameni au fost ucişi şi mai mulţi spitalizaţi la Luţk după ce sediul unei firme a fost lovit, a anunţat pe Telegram Iurii Pohulîaiko, guvernatorul regiunii Volîn, al cărei centru administrativ este Luţk.

Regiunea Volîn se învecinează cu Polonia, ţară membră NATO, la vest.

În regiunea Liov atacul aerian rusesc nu s-a soldat cu victime, potrivit informaţiilor preliminare, dar peste 100 de clădiri rezidenţiale au fost avariate, 500 de geamuri sparte şi terenul de joacă al unei grădiniţe distrus.

Atac aerian de amploare al Rusiei în vestul Ucrainei, la Liov şi Volin

Rusia a lansat marţi un atac aerian pe scară largă asupra regiunii Liov din vestul Ucrainei şi a regiunii Volin din nord-vest, lovind mai multe clădiri, rănind oameni şi forţând evacuări, au declarat oficiali ucraineni, citaţi de Reuters

Presa ucraineană a relatat că, potrivit informaţiilor preliminare, atacul de marţi a fost cel mai mare atac aerian asupra regiunii Liov de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

„Multe rachete au fost doborâte, dar au existat şi ţinte lovite în Liov”, a declarat primarul oraşului, Andrii Sadovi, pe aplicaţia de mesagerie Telegram, adăugând că au fost date ordine de evacuare a cel puţin unui bloc de locuinţe în flăcări.

Una dintre rachete a căzut în curtea unei grădiniţe, fără a face însă victime.

Dimensiunea atacului şi amploarea totală a pagubelor din Liovnu a fost imediat clară. Anterior, guvernatorul regiunii Liov, Maksim Koziţki, a declarat că „grupuri de rachete ruseşti” se îndreptau spre regiune.

Până în iulie, regiunea Liov, care este departe de liniile de front şi care se învecinează cu Polonia, membră NATO, la vest, a fost cruţată de majoritatea atacurilor aeriene ale Rusiei. Dar în iulie, şapte persoane au fost ucise când o rachetă a lovit o clădire rezidenţială.

O întreprindere comercială a fost, de asemenea, lovită, rănind cel puţin două persoane, într-un atac aerian al Rusiei asupra oraşului Luţk, din regiunea Volin, au declarat autorităţile locale pe Telegram.

Regiunea Volin, aflată la nord de Liov, se învecinează de asemenea cu Polonia.

Alerte de raid aerian au fost emise pentru întreaga Ucraină timp de aproximativ două ore, în jurul orei 2 dimineaţa.

De asemenea, cel puţin o persoană a fost rănită în urma atacului Rusiei asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, în sud-vestul Ucrainei, unde o firmă a fost lovită şi a izbucnit un incendiu, a declarat pe Telegram Serhii Lisak, guvernatorul regiunii.

Şase răniţi în bombardamentele ucrainene asupra zonelor ocupate de Rusia în regiunea Doneţk

Cel puţin şase persoane, inclusiv un băiat de 6 ani, au fost rănite în urma bombardamentelor ucrainene în zonele ocupate de Rusia în regiunea Doneţk, a declarat luni şeful autoproclamatei Republici Populare Doneţk (RPD), Denis Puşilin, transmite CNN.

Puşilin a precizat că băiatul a fost rănit într-un sat din sudul regiunii, în timp ce restul celorlalţi au fost răniţi în părţile estice ale oraşului Doneţk. El a mai spus că au existat pagube la infrastructură.

De asemenea, potrivit CNN, cel puţin două persoane au fost rănite în urma bombardamentelor ruseşti într-un sat din regiunea nord-estică Harkov, luni, potrivit poliţiei.

O femeie în vârstă de 62 de ani şi un copil de 14 ani au fost răniţi în satul Buhaivk şi au fost duşi la spital, potrivit poliţiei.

Ucraina raportează lupte crâncene şi „unele succese” în contraofensivă

Ucraina a raportat luni lupte aprige de-a lungul întregii sale linii de front şi „unele succese” în respingerea trupelor Moscovei într-o parte din sud-estul ţării, unde forţele ucrainene încearcă să recucerească teritoriul ocupat de Rusia, relatează Reuters.

Progresul a fost îngreunat de câmpurile minate amplasate pe scară largă de ruşi şi de fortificaţiile puternice, a declarat ministrul adjunct al apărării Hanna Maliar.

Dar armata ucraineană a avansat în jurul satului Staromaiorske, la aproximativ 100 de kilometri sud-vest de Doneţk, controlat de ruşi, şi presează pe două fronturi în sud, a declarat Maliar. Trupele luptau pentru controlul aşezării învecinate Urozhaine, a spus ea.

Un oficial instalat de Moscova într-o parte ocupată a regiunii ucrainene Zaporojie a declarat duminică că Kievul încerca să străpungă liniile ruseşti prin obţinerea unui punct de sprijin în ambele sate.

„Ostilităţile au loc în apropiere de Urozhaine, iar lupta se dă pentru această localitate anume”, a declarat Maliar într-o declaraţie pentru o platformă militară oficială. Se înregistrează unele succese pe axele de sud şi sud-est, în apropierea localităţii Staromaiorske.

Forţele ucrainene au înregistrat câştiguri treptate de când au dat startul operaţiunii mult aşteptate în iunie, dar oficialii de la Kiev au recunoscut că progresul a fost mai lent decât şi-ar fi dorit şi a fost împiedicat de apărarea rigidă a Rusiei.

În declaraţia de luni, Maliar a descris natura acestei provocări.



„Forţele armate se confruntă cu o minare completă a teritoriului, cu fortificaţii de ciment ale înălţimilor cheie, (şi) cu bombardamente constante de mortier şi artilerie. În plus, ruşii folosesc în mod dens aviaţia”, a spus ea.

Zelenski: Ucraina este în război. Şi cei care nu luptă pe linia frontului trebuie să ajute la luptă

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că toată lumea din ţară ar trebui să lupte pentru binele Ucrainei, nu doar cei care sunt pe front, fiind o cauză naţională.

„Ucraina este în război. Şi cei care nu luptă pe linia frontului trebuie să ajute la luptă. Nu în baruri, nu în cluburi, nu în curse de stradă sau vreun fel de consum ostentativ”, subliniază el.

Zelenski a afirmat, în mesajul transmis luni seară, că s-a aflat în regiunea Doneţk, în poziţiile brigăzilor de luptă, unde a discutat cu comandanţii despre nevoile de pe linia frontului.

„Întotdeauna este o imagine de ansamblu, sunt rapoarte despre fiecare direcţie, despre fiecare brigadă. Dar este important să vorbeşti direct cu războinicii despre experienţa de război a celor care sunt pe teren. Astăzi am avut discuţii detaliate, sincere. Am discutat despre ofensiva noastră, despre livrările pentru trupe, despre capacităţile comandanţilor, despre ce capacităţi sunt acum şi cum ar trebui să fie. Arme şi muniţie puţină. Reparaţii de echipamente. O problemă presantă este transportul pentru evacuarea răniţilor şi timpul evacuării. Dronele folosite de inamic: Lancet, Orlan. Dronele de care au nevoie războinicii noştri: de la Mavic la orice sistem de drone. Evident, producţia ucraineană de drone – Leleka, Fury etc – ca şi livrările de la parteneri şi toate formele de import – trebuie să crească şi aceasta este una dintre cele mai importante sarcini. Este foarte important ca toţi oficialii din sistemul de apărare să perceapă această sarcină aşa cum este ea rostită pe linia frontului. Dronele sunt consumabile şi ar trebui să fie atâtea câte este nevoie – câte au nevoie războinicii noştri – pentru a salva vieţi şi a asigura rezultate în lupte. Sunt multe de făcut în zona aceasta şi este prea devreme să spunem că facem destul”, a explicat preşedintele Ucrainei.

El a adăugat că un subiect important este felul în care comandanţii îşi gestionează personalul, motivarea luptătorilor, antrenarea. Zelenski a menţionat că sunt multe probleme din cauza comisiilor medicale militare, dar se vor găsi soluţii.

„Un alt lucru spus astăzi în diferite brigăzi. Războinicii de pe linia frontului care vin în oraşele din spate merită să vadă şi să simtă că acestea sunt oraşe din spate. Că oamenii trăiesc acolo, amintindu-şi că sunt războinici acolo, că războinicii noştri de aici, din Doneţk şi din alte direcţii luptă pentru Ucraina, dându-şi viaţa pentru Ucraina. Libertatea şi independenţa nu sunt câştigate de cineva acolo…. Pe front. Este o cauză naţională comună a tuturor celor care luptă şi muncesc pentru victorie. Toată lumea este în război. Ucraina este în război. Şi cei care nu luptă pe linia frontului trebuie să ajute la luptă. Nu în baruri, nu în cluburi, nu în curse de stradă sau vreun fel de consum ostentativ, ci prin a-i ajuta pe războinici într-un fel anume. Asta ca să nu spun mai multe. Toată adrenalina ţării, toate emoţiile ţării, toată puterea ţării ar trebui să fie acolo – în luptele pentru binele statului nostru. Pentru că binele Ucrainei este principiul-cheie. Pentru altceva sau pentru binele propriu va fi mai târziu, când câştigăm. Acum este apărare. Acum este război”, a subliniat Zelenski.

El a încheiat spunând că este recunoscător Statelor Unite pentru noul pachet de asistenţă, care include muniţii pentru sistemele Patriot, HIMARS, artilerie, Javelin.

Editor : B.C.