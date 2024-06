Rusia a plasat pe lista cu criminali căutați o americancă transgender care a ajuns pe frontul din Ucraina

Rusia a plasat-o pe Sarah Ashton-Cirillo, cunoscută ca primul corespondent de război american deschis transgender, pe lista cu criminali căutați de Moscova. Aceasta s-a alăturat armatei ucrainene în martie 2022, la o lună după începerea invaziei ruseşti, şi a lucrat ca purtătoare de cuvânt pentru forţele de apărare teritorială, comunicând despre război publicului vorbitor de limbă engleză, dar apoi a fost suspendată din funcție.

Sarah Ashton-Cirillo a sosit în Ucraina în martie 2022 la aproximativ o lună după invazia Rusiei, pentru a realiza corespondențe de război în calitate de reporter. Supranumită primul corespondent de război deschis transgender, ea și-a abandonat în cele din urmă rolul de jurnalist pentru a se înrola în Forțele Armate ale Ucrainei și a lucrat ca medic pe front înainte de a ajunge la rangul de așa-zis purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Teritorială ale Forțelor Armate ucrainene, scrie Newsweek.

Ea a fost plasată în baza de date cu „criminali” căutați de Rusia, a Ministerului rus al Afacerilor Interne, potrivit publicației ruse de stat Tass. Nu este precizată presupusa infracțiune pentru care este căutată.

„Aceste acuzații fabricate împotriva mea simbolizează Rusia lui Putin”, a declarat Ashton-Cirillo pentru Newsweek. „Kremlinul este un regim fabricat care desfășoară un război genocid împotriva Ucrainei, bazat pe motive în continuă schimbare și fără sens pentru obiectivul singular de a susține statul terorist eșuat al lui Putin."

În februarie, Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Federației Ruse a adăugat-o pe o lista de extremiști și teroriști.

Tass a raportat că plasarea lui Ashton-Cirillo în baza de date a rușilor provine după corespondența din octombrie 2023, când a vorbit într-un videoclip despre „propagandiști” ruși care ar fi plătit pentru crimele lor.

Acest lucru a dus ca șeful Comitetului de Investigație al Rusiei, Alexander Bastrykin, să ordone ca declarațiile ei să fie verificate pentru a nu exista amenințări la adresa jurnaliștilor, oficialilor guvernamentali și personalităților publice. Îngrijorarea a fost preluată de Ministerul de Externe al Rusiei, care a asociat-o pe Ashton-Cirillo cu „alți neo-naziști ucraineni și sponsorii lor” ale căror cuvinte și acțiuni oferă lumii „dovezi de nerefuzat ale naturii teroriste a regimului sângeros al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.”

Ashton-Cirillo a declarat în septembrie publicației ucrainene Ukrinform că, având în vedere opiniile Rusiei despre comunitatea LGBTQ, rolul ei de purtător de cuvânt a fost de fapt un nou tip de poziție militară care, în esență, nu exista cu adevărat, ci era o modalitate să înțepe ursul care este Moscova.

„Oricât de ridicol ar ieși din gura mea, a fost pur și simplu pentru a atrage atenția [Rusiei] și a le folosi resursele”, a spus ea pentru Ukrinform. „A ajuns să aibă atât de mult succes încât am transmis presei ruse această idee ridicolă că urma să fiu numit purtător de cuvânt în TDF pentru presa străină. Dar, în realitate, nu există o astfel de poziție”, a spus ea.

„Cu toate acestea, a fost atât de multă indignare în Rusia încât am decis să-l încorporăm în personaj. Așa că apoi am devenit „purtătorul de cuvânt al TDF” ... Am fost doar eu vorbind cu camera, folosind acest titlu ca parte a acestei operațiuni de informare. Și apoi s-a dezlănțuit iadul, iar ratingurile erau uimitoare, iar în fiecare seară eram la televizor în Rusia și eu veneam cu afirmații din ce în ce mai absurde”, a mai declarat Ashton-Cirillo.

La începutul aceleiași luni, Sarah Ashton-Cirillo a fost descrisă ca fiind un "monstru" şi o "ruşine pentru poporul ucrainean" într-o emisiune de televiziune rusă.

Tot în septembrie, senatorul republican J.D. Vance din Ohio a pus sub semnul întrebării rolul lui Ashton-Cirillo în Ucraina. El a scris o scrisoare adresată secretarului de stat al SUA Antony Blinken, secretarului american al apărării Lloyd Austin și directorului de informații naționale Avril Haines, căutând răspunsuri despre poziția ei și a acuzat-o că amenință cu „violență fizică” pe oricine împrăștie „propaganda rusă” în timpul un mesaj video pe care l-a făcut.

„La fel ca mine, senatorul Vance înțelege importanța Primului Amendament, iar apărarea acestuia face parte din menținerea unui jurământ”, a declarat la acea vreme nativul din Las Vegas pentru Newsweek.

Editor : M.I.