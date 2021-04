Rusia spune că ar interveni în apărarea separatiștilor din estul Ucrainei: „Ar fi începutul sfârșitului pentru Ucraina”

Rusia ar putea interveni în apărarea separatiștilor pro-ruși din regiunile Donbas și Lugansk din estul Ucrainei, dacă va fi cazul, spune un oficial de la Kremlin, în contextul în care Rusia și-a accentuat prezența militară în apropiere de frontiera ucraineană.

Confruntările militare s-au intensificat în ultimele săptămâni în regiunile ucrainene Lugansk şi Doneţk, în pofida armistiţiului în vigoare. Rusia, care este acuzată de susţinerea insurgenţilor proruşi, a suplimentat efectivele militare în apropierea frontierelor Ucrainei.

„Totul depinde de amploarea conflagraţiei”, a declarat joi seară Dmitri Kozak, adjunct al şefului Cancelariei prezidenţiale de la Moscova, citat de BBC și Mediafax.

Oficialul rus a asemănat actuala situaţie din estul Ucrainei cu situaţia din 1995 din Srebreniţa, în Bosnia-Herţegovina, unde mii de bărbaţi musulmani au fost ucişi de forţele sârbo-bosniace. Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat în 2019 că etnicii ruşi din estul Ucrainei ar putea fi vizaţi de un masacru precum cel din Srebreniţa dacă armata ucraineană va obţine controlul total în zonele separatiste fără a exista garanţii. Însă nu există informaţii privind riscul unor astfel de atrocităţi în estul Ucrainei.

„Dacă, aşa cum spune preşedintele nostru, există un fel de Srebreniţa acolo, probabil că va trebui să le venim în apărare”, a afirmat Dmitri Kozak.

Oficialul rus a explicat că, deocamdată, insurgenţii din estul Ucrainei par să se descurce singuri, dar a avertizat armata ucraineană să nu intensifice ostilităţile, subliniind că ar fi „începutul sfârşitului” pentru Ucraina. Rusia a anexat în 2014 regiunea ucraineană Crimeea.

Ucraina şi Rusia se acuză reciproc de încălcarea armistiţului în estul Ucrainei.

Rusia își mărește numărul de trupe de la granița Ucrainei

Rusia continuă să acumuleze efective militare în apropierea frontierelor Ucrainei, generând riscuri pentru securitatea ţării, a afirmat săptămâna trecută Ruslan Homciak, şeful Statului Major al armatei ucrainene, denunţând şi încălcarea armistiţiului de către insurgenţii proruşi din regiunile separatiste est-ucrainene.

Şeful Statului Major al armatei ucrainene a precizat că Rusia are 37.500 de militari în regiunea Crimeea, anexată în 2014, iar în regiunile separatiste Lugansk şi Doneţk sunt 28.000 de insurgenţi separatişti proruşi comandaţi de Moscova.

Ruslan Homciak a denunţat încălcarea frecventă a armistiţiului din estul Ucrainei de către insurgenţii separatişti proruşi. În total, bilanţul conflictului separatist izbucnit în 2014 în estul Ucrainei a ajuns la aproximativ 14.000 de morţi.

Germania a cerut, joi, Rusiei reducerea prezenţei militare din apropierea frontierelor Ucrainei, în cursul convorbirii pe care cancelarul Angela Merkel a avut-o cu preşedintele Vladimir Putin.

Kremlinul a comunicat că „preşedintele Vladimir Putin şi cancelarul Angela Merkel sunt preocupaţi de escaladarea tensiunilor”. Vladimir Putin a denunţat, în conversaţia cu Angela Merkel, „provocările” Ucrainei, care, în opinia lui, ar vrea „agravarea situaţiei pe linia de contact”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a efectuat o vizită în zona de est controlată de separatiști. „Vizita are loc în zone în care armistiţiul a fost încălcat în ultimele zile şi are rolul menţinerii spiritului de luptă”, a comunicat Preşedinţia Ucrainei. Zelenski a spus că armata ucraineană își dorește menținerea armistițiului, dar că are obligația să apere țara. Zelenski a mai cerut, de asemenea, acceptarea mai rapidă a Ucrainei în NATO, subliniind că „doar intrarea în Alianța Nord-Atlantică mai poate opri Rusia”.

