O carte scrisă de doi jurnaliști despre cariera unui fost premier britanic dezvăluie că Putin a fost aproape să folosească bomba nucleară lângă țara noastră. Informația apare în cartea "Out of the blue", o biografie neautorizată care urmărește cariera conservatoarei Liz Truss.

Cartea, scrisă de jurnaliștii Harry Cole și James Heale, vorbește despre anul 2022, când Marea Britanie se pregătea pentru un atac nuclear al Rusiei direct asupra Ucrainei sau deasupra Mării Negre. În luna octombrie a acelui an, Putin ar fi fost foarte aproape să declanșeze bomba nucleară, iar atacul ar fi afectat și România.

Potrivit The Independent, în cartea care urmărește cariera fostului premier britanic Liz Truss scrie "că aceasta ar fi petrecut numeroase ore studiind datele meteorologice colectate de sateliți și direcția vântului", de teamă ca anumite condiții meteo să nu conducă la un efect direct asupra Marii Britanii.

Îngrijorările britanicilor privind un potențial atac nuclear în apropierea României se bazau pe informațiile venite de la serviciile secrete americane. Acestea ar fi indicat o probabilitate de 50 % ca rușii să folosească fie o bombă nucleară tactică, pe teritoriul Ucrainei, fie o bombă mai mare deasupra Mării Negre. De altfel, în aceeași lună, președintele american Joe Biden declara că există o amenințare directă pentru un atac nuclear al Rusiei.

