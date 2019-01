Escorta de lux care ar avea înregistrări compromițătoare pentru Rusia: Agenții mi-au interzis să vorbesc

Anastasia Vașukevici, modelul din Belarus care se autodescrie drept „profesoară de sex” și care susține că are informații compromițătoare despre legăturile dintre președintele american Donald Trump și Rusia, susține că agenții de securitate ruși i-au făcut o vizită în închisoare, au amenințat-o și i-au cerut să păstreze tăcerea și să nu facă publice informațiile, relatează CNN.

Anastasia Vașukevici, cunoscută pe rețelele de socializare sub pseudonimul Nastya Rybka, a ajuns în atenția presei anul trecut, când a fost arestată în Thailanda. Ea a susținut atunci că deține înregistrări secrete făcute în timp ce avea o aventură cu oligarhul rus Oleg Deripaska și că înregistrarea unor convorbiri ar dezvălui detalii compromițătoare despre legăturile lui Trump cu Rusia.

Tânăra a declarat, pentru CNN, că agenții ruși i-au interzis să vorbească despre Deripaska, un fost partener de afaceri al lui Paul Manafort, liderul de campanie electorală al lui Donald Trump.

„Am stat de vorbă cu ei cât am fost închisă într-un penitenciar din Rusia. Mi-au explicat foarte clar ce am de făcut, ce pot să spun și ce nu am voie să spun. Agenții ruși. Ei mi-au spus să nu mai aduc în discuție niciodată numele lui Oleg Deripaska”, a declarat tânăra.

Fostul model a fost reținut la începutul lunii pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova, fiind acuzată de prostituție, după ce a fost deportată din Thailanda, unde a petrecut un an în spatele gratiilor.

Tânăra a fost eliberată din închisoarea din Rusia săptămâna trecută. Miliardarul Oleg Deripaska neagă că ar fi avut o relație cu Nastya Rybka.

