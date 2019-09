Fostul pilot al lui Putin, dezvăluiri despre obiceiurile șefului de la Kremlin în avionul prezidențial

Vladimir Putin nu e mulțumit întotdeauna de mâncarea servită în avionul prezidențial şi mănâncă puțin în timpul zborului. Dezvăluirea a fost făcută de fostul pilot al liderului de la Kremlin, care a povestit pentru o televiziune rusă câteva detalii din timpul călătoriilor. Printre ele, şi momentul în care preşedintele a trecut prin clipe mai dificile, din cauza unei furtuni.

Iliuşin Il-96-300PU nu e cu siguranţă un avion ca oricare altul. Modificată special pentru preşedintele rus, uriaşa aeronavă e dotată cu patru motoare şi are un nivel ridicat de confort şi siguranţă.

Se ştiu puţine despre ceea ce se întâmplă când la bord urcă Vladimir Putin. Într-un interviu acordat postului NTV, fostul său pilot a povestit câteva dintre obiceiurile liderului de la Kremlin. Printre altele, momentele în care acesta ia masa, care e servită de o stewardesă special desemnată.

Alimentele pentru Putin, alese cu grijă

Şi fiindcă tot vorbim de mâncare, alimentele destinate călătoriilor sunt pregătite înainte ca Putin să ajungă într-o ţară străină. Bucătarii săi ajung primii în statul respectiv şi cumpără de acolo produse locale. Vasele cu alimente sunt livrate apoi la bord, în cutii închise ermetic.

Avionul prezidențial rus, în mijlocul furtunii

Nu toate momentele petrecute la bord sunt plăcute, iar fostul comandant de zbor a dat exemplul unei furtuni puternice, care i-a dat ceva emoţii preşedintelui.

Vladimir Fedoruşkin, fost pilot al avionului prezidenţial: Vremea la Moscova şi Sankt Petersburg era foarte proastă pentru zbor, ploua puternic, bătea un vânt lateral, violent, din toate direcţiile. Dar am decolat. Şi la înălţimea de 5.000 - 6.000 de metri, ne-am pomenit în mijlocul unor turbulenţe puternice.

În cele din urmă, avionul prezidenţial a aterizat pe aeroportul din Sankt Petersburg, unde Putin a avut o discuţie cu pilotul.

Vladimir Fedoruşkin: M-a chemat în biroul său şi m-a întrebat: „Ce a fost asta?”. Am discutat. Desigur, a fost foarte neplăcut. Probabilitatea de a ieşi de pe pistă era de 90%, dar ne-am descurcat. Am zburat 40 de ani şi nu am găsit astfel de condiţii nicăieri.

Cu o lungime de peste 55 de metri, avionul prezidenţial rus are o anvergură a aripilor de 60 de metri şi poate atinge 900 de kilometri pe oră. A costat 430 de milioane de euro şi se poate spune că e un adevărat palat zburător. Drept exemplu stau dormitorul dotat cu un pat imens, toaleta placată cu aur, sala de fitness şi cea de conferinţe.

