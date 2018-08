Primul interviu cu moldoveanca acuzată de spionaj în favoarea României

Carina Ţurcan, moldoveanca acuzată de spionaj în favoarea României, a declarat că nu a avut acces la secrete ale statului rus şi că speră să aibă parte de un proces deschis, relatează luni site-ul deschide.md.





Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat portalului meduza.io. Carina Ţurcan a spus că nu recunoaşte învinuirile care i se aduc şi că nu vede de ce procesul său ar trebui să fie unul închis.



"Nu văd motive ca procesul meu să fie unul închis, iar articolul din Codul Penal care mi se incriminează (spionaj - n.r.) nu poate fi motiv de închidere a procesului. Eu nu am avut acces la secrete de stat. Sper că în cadrul unui proces deschis vinovăţia mea va fi vizibilă", a spus Ţurcan, potrivit deschide.md citat de Agerpres.



Conducerea Inter RAO a refuzat să comenteze informaţia privind accesul Carinei Ţurcan la informaţii clasificate. Femeia a subliniat că serviciile secrete ruse nu i-au prezentat dovezi care să dovedească faptul că ea ar fi colaborat cu serviciile de informaţii ale altor state.



"Anchetatorii refuză să-mi prezinte ce, cui şi când am transmis (informaţii - n.r.). De aceea eu consider că ceea ce ancheta numeşte dovezi sunt falsuri fabricate. Eu altă explicaţie nu găsesc', a menţionat Carina Ţurcan.



Femeia spune că la mijloc ar putea fi presiuni asupra activităţii sale cu "parteneri incomozi" şi din cauza unor "misiuni" despre care nu a vrut să spună nimic. Aceasta a mai afirmat că şi anterior au fost presiuni şi avertizări din partea unor persoane.



Carina Ţurcan a mai spus că din 2016 este doar cetăţean al Federaţiei Ruse, întrucât în acel an a refuzat cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie este în contradicţie cu afirmaţiile Ambasadei României la Moscova, care la 20 iunie a confirmat cetăţenia româna a fostului manager de la Inter RAO, notează deschide.md.



Moldoveanca a mai declarat ca încă nu şi-a revenit din şocul provocat de reţinerea sa şi procedurile procesuale ce au urmat. Carina Ţurcan a povestit cum la ora şase dimineaţa oameni cu cagule pe faţă au dat buzna în casa ei.



Potrivit Codului Penal al Federaţiei Ruse nu doar persoanele care au acces la informaţii clasificate pot fi învinuite de spionaj. Karina Ţurcan a fost reţinută la 15 iunie, iar FSB a învinuit-o de spionaj în favoarea României.



Presa rusă a scris ca Ţurcan ar fi transmis României informaţii despre asigurarea energiei electrice pentru Crimeea şi regiunile separatiste din Donbas. Ulterior s-a scris ca Ţurcan ar fi colaborat şi cu Serviciul de Informaţii şi Securitate de la Chişinău.



Recent, o instanţă din Moscova i-a prelungit mandatul de arestare până la 15 noiembrie, mai precizează deschide.md.

