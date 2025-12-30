Live TV

Un nou palat de miliarde pentru „țar". Putin și-a construit o reședință cu spital propriu și sală criogenică (investigație)

Russia: Russian President Putin receives credentials from foreign ambassadors
Vladimir Putin.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, are un nou palat, situat pe promontoriul Aia din Crimeea, au descoperit colaboratorii lui Alexei Navalnîi de la Fondul pentru Combaterea Corupției (FBK).

Anchetatorii au avut acces la fotografii și planuri arhitecturale detaliate ale complexului de clădiri, care inițial a fost construit ca reședință de vacanță a fostului președinte al Ucrainei, Vladimir Ianukovici. După anexarea Crimeii, construcția a fost declarată ilegală. Obiectul a fost transferat oamenilor de afaceri apropiați lui Putin, Yuri și Boris Kovalchuk, și apoi a fost reconstruit în conformitate cu „cerințele Serviciului Federal de Protecție (FSO)”. În total, s-au cheltuit nu mai puțin de 10 miliarde de ruble.

Acum, palatul seamănă „doar vag” cu ceea ce era cunoscut ca vila lui Ianukovici, care, în comparație cu acesta, este o „cocioabă” și o „baracă”, au remarcat cei de la FBK. În clădirea principală a complexului, anchetatorii au descoperit o sală cu o suprafață de 233 mp, cu o masă pentru 20 de persoane, un dormitor cu o suprafață de 154 mp, cu o baie din marmură (50 mp) și jacuzzi, precum și un alt dormitor (183 mp). La etajul inferior se află o clinică privată cu mai multe cabinete. În special, aceasta dispune de un cabinet de medicină generală, echipat cu un aparat de ecografie în valoare de 2 milioane de ruble, o masă pentru examinare și masaj, diverse aparate pentru efectuarea de analize, un electrocardiograf și un aparat pentru fizioterapie.

În apropiere se află cabinetul stomatologic și sala de operații cu o masă specială în valoare de 4 milioane de ruble, un aparat de ventilație artificială, un defibrilator-monitor, un aparat pentru anestezie, echipamente pentru monitorizarea stării pacientului, un aparat cu raze X pentru gastroscopie și colonoscopie. De asemenea, la etajul spitalului se află un centru spa cu piscină, o cameră criogenică, o sală de cinema, o sală de biliard și o pivniță de vinuri.

În vecinătatea clădirii principale a complexului se află o clădire cu apartamente pentru oaspeți, pe acoperișul căreia este amenajat un parc cu vedere la mare. În plus, pe teritoriul complexului, cu o suprafață de aproximativ 3,5 hectare, există un heliport.

Potrivit FBC, construcția complexului a fost finanțată de omul de afaceri Vladimir Kolbin, fiul prietenului din copilărie al lui Putin, Petru Kolbin, de firma „Aratron”, care, se pare, a finanțat vinăria de lângă palatul lui Putin din Gelendzhik, precum și de compania „Forstis”, presupusă a fi legată de Iuri Kovalciuk. Anterior, „Novaya Gazeta” a scris că proprietatea de pe promontoriul Aia este legată de prietenii lui Putin. Atunci, jurnaliștii o numeau „dacha lui Kovalchuk”.

