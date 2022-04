VIDEO. Ce spun cetățenii ruși când sunt întrebați despre anexarea Ucrainei

La mai bine de o lună de la începerea războiului, Rusia nu pare să renunțe la planurile sale în Ucraina. Însă ce cred cetățenii ruși despre o posibilă anexare a Ucrainei de către Rusia? Aflăm chiar de la ei în imaginile următoare.

Reporter: Ai vrea ca Rusia să anexeze Ucraina?

Tânăr: Sigur că nu.

Reporter: De ce?

Tânăr: Bine, vă spun că depinde de oameni. Dacă cetățenii din Ucraina vor acest lucru, atunci da, dar mă îndoiesc că își doresc asta.

Bărbat: Nu.

Reporter: De ce?

Bărbat: De ce am face asta? Este o țară separată.

Femeie: Nu știu. Nu prea mă interesează.

Tânăr: Cred că nu.

Tânăr: Nu, categoric nu.

Tânăr: Totul depinde de părerea oamenilor de acolo, de ceea ce spun ei. Oamenii care trăiesc acolo ar trebui să decidă, dar nu politicienii pentru ei. Asta e ideea.

Tânăr: Nu. Îmi doresc ca Ucraina să fie întotdeauna independentă și să-și urmeze propria cale. Îmi doresc ca Ucraina să nu fie legată de celelalte țări care au făcut parte din Uniunea Sovietică. Estonia este un exemplu perfect. Estonia a reușit. Sunt sigur că Ucraina poate să facă la fel.

Tânăr: Nu.

Reporter: De ce?

Tânăr: Există o singură persoană care își dorește asta. Nu, nici eu și nici prietenii mei nu vrem asta. Slavă Domnului. Nu văd niciun motiv. Trăiesc foarte bine fără noi. Nu este nevoie de noi acolo.

Tânără: Vreau ca oamenii să trăiască bine. Toate aceste întrebări politice... Din păcate, nu putem decide noi, cetățenii. Nu putem influența lucrurile în niciun fel.

Reporter: Ai vrea ca Rusia să anexeze Ucraina?

Tânăr: Nu, de ce?

Tânăr: Nu.

Reporter: De ce?

Tânăr: Prefer puterea descentralizată, iar Rusia este foarte centralizată. Nu mi-ar plăcea să aud că Rusia controlează mai multe teritorii.

Femeie: Nu, oamenii nu-și doresc asta.

Tânăr: Cred că nu. Ucrainenii trăiesc acolo, au străzi cu nume ucrainene, au mentalitatea ucraineană și limba ucraineană. Orașele sunt ale lor. Cred că merită să trăiască în țara lor și să își salveze suveranitatea.

Reporter: Ați vrea ca Ucraina să se alăture Federației Ruse?

Bărbat: Nu, de ce am face asta? Este o țară separată. Lăsați-i să trăiască. Lăsați-i să construiască ce vor, dar fără naționaliști, ca să pot merge și eu acolo, așa cum mergeam pe vremuri. Am fost muzician și am avut multe turnee acolo. Am avut mereu parte de o primire călduroasă. Ruși, ucraineni, nu ne interesa ce suntem, dar în ultimii ani... Dacă ne gândim la 2014, a fost un iad, un coșmar. Nu sunt propagandist, dar am fost acolo și am simțit pe pielea mea.

Tânăr: Nu. De fapt, nu mă prea interesează. Pe mine nu mă afectează în niciun fel. Dacă oamenii de acolo ar trăi bine, m-aș bucura pentru ei. Nu contează dacă trăiesc bine în Rusia sau în altă parte.

Editor : Liviu Cojan