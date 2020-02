VIDEO. Cum reacționează rușii când văd tabloul lui Putin în lift

Este unul dintre cei mai populari șefi de stat în țara lui, cel puțin așa spun sondajele de opinie, lucrurile se schimbă însă atunci când concetățenii săi cred că nu îi vede nimeni. Un vlogger rus a vrut să afle ce cred cu adevărat rușii despre Vladimir Putin. El a instalat o cameră de supraveghere într-un lift în care a pus și un portret de-al lui Vladimir Putin. Multe dintre reacții nu sunt prea măgulitoare și a fost nevoie să le cenzurăm integral sau parțial.

Blogger: Haideți să îi facem fericiți pe oamenii care locuiesc în acest bloc. O să atârn un portret cu Vladimir Vladimirovici (Putin, n.r.) în lift. Să stea drept-drept. Pare perfect. Acum să instalăm și o cameră, Doamne ferește să îl fure cineva.

- Au înnebunit de tot?

- Oh, ce-i cu asta?

- La naiba!

- Serios? Unde aș putea să reclam asta? Nu vreau să văd așa ceva.

- Este cel mai rău lucru care i se putea întâmpla clădirii noastre după renovare! De ce? De ce?

- Care o fi idiotul care a pus ăsta aici?

- Știu! Aici este o cameră ascunsă.

- Ce să zic, bună seara! Ce e ***** asta? O, ar trebui să nu spun asta. Camera asta o fi și cu înregistrare audio?

- E culmea, stai așa, se închide. Stai așa...

- O! (râd) Vai, vai!

- Nu am voie să îl dau jos?

- Nu, mamă, privește!

- O, bună ziua! Cât de mult te iubim!

- Ați văzut asta? În curând or să îi deseneze coarne și mustață. Când credeai că o să fii singură în lift? - Nu.

- Doamne sfinte!