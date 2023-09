VIDEO. Faptă de „vitejie” rusească, în fața blocului, lângă femei și copii

Vedeți o faptă de „vitejie” cum doar în Rusia se poate întâmpla. În prim-plan, un soldat întors de pe front, care a aruncat o grenadă acustică în apropierea unor copii. A dus el însuși treaba la capăt după ce minorii au refuzat să tragă cuiul grenadei, așa cum îi îndemnase bărbatul. Atenție urmează imagini cu puternic impact emoțional.

- Hai s-o aruncăm! Hai s-o facem!

- N-o face.

- O aruncăm acolo, în tufișuri. E o grenadă acustică, o să facă zgomot. O să înceapă să sune alarmele. Așadar, o aruncăm sau nu?

- Nu.

- Ba da.

- Nu.

- Ba da.

- N-o face.

- Îi scot cuiul. Vino aici, trage. Trage și eu o arunc.

- Ce naiba... Du-te la naiba! Ești idiot?

- E o grenadă acustică...

- Nu-mi pasă!

- În regulă, îmi pare rău...Îmi pare rău, n-o mai fac. Scuză-mă, îmi pare rău.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan