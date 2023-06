Rușii au atacat Odesa în timpul nopții cu rachete Kalibr lansate de pe o navă în Marea Neagră. Trei oameni au murit, iar 13 au fost răniți în urma acestui atac, scrie BBC care citează un post de televiziune din Kiev. Armata ucraineană spune că a doborât 12 din 20 de rachete lansate noaptea trecută în mai multe zone din Ucraina.

Serviciile de informaţii militare olandeze au avertizat CIA privind un presupus atac ucrainean asupra conductelor Nord Stream

ACTUALIZARE 09:55 Serviciile de informaţii militare olandeze au avertizat CIA anul trecut cu privire la un presupus plan ucrainean de a arunca în aer conductele Nord Stream cu trei luni înainte ca acestea să fie lovite, a relatat, marţi, postul public de televiziune olandez NOS, fără a preciza sursa, scrie CNN, potrivit News.ro.

Raportul s-a bazat pe o investigaţie comună a NOS şi a ppublicaţiilor germane Die Zeit şi ARD.

Statele Unite au primit anul trecut informaţii de la un aliat european potrivit cărora armata ucraineană plănuia un atac asupra conductelor de gaze naturale Nord Stream, a relatat săptămâna trecută CNN, pe baza informaţiilor furnizate de trei oficiali americani.

Atacul asupra conductelor din septembrie anul trecut a fost condamnat atât de oficialii americani, cât şi de aliaţii occidentali, ca fiind un sabotaj asupra infrastructurii critice. În prezent, acesta este investigat de alte naţiuni europene.

Wall Street Journal (WSJ) a relatat marţi că CIA a avertizat anul trecut Ucraina să nu atace gazoductele Nord Stream după ce a primit informaţii despre un presupus plan ucrainean, citând oficiali familiarizaţi cu schimbul de informaţii. CIA a primit informaţia de la serviciile de informaţii militare olandeze, au declarat oficialii pentru WSJ.

În raportul său, NOS a declarat că serviciul de informaţii militare olandez, MIVD, a reuşit să adune, într-o fază timpurie, informaţii detaliate despre un presupus complot ucrainean de a arunca în aer conductele. MIVD nu a oferit un comentariu pentru NOS, a precizat radiodifuzorul. CIA şi ambasada Olandei în SUA au refuzat să comenteze pentru CNN, la fel ca şi MIVD şi guvernul ucrainean.

Ucrainenii au doborât 12 din 20 de rachete și drone rusești lansate peste noapte

ACTUALIZARE 09:40 Rusia a lansat peste noapte rachete de croazieră și drone asupra Ucrainei, au anunțat miercuri forțele aeriene ucrainene, relatează CNN.

Într-un comunicat, forțele aeriene au declarat că 12 din 20 de rachete și drone trase de Rusia au fost interceptate de apărarea aeriană ucraineană.

Rusia a tras patru rachete de croazieră Kalibr din Marea Neagră înspre Odesa, dintre care trei au fost doborâte, se arată în comunicat. Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 13 au fost rănite în atacul asupra orașului-port din sud.

Forțele ruse au lansat, de asemenea, șase rachete de croazieră lansate aerian Kh-22 de pe bombardiere cu rază lungă de acțiune Tu-22M3 care vizează Donețk, potrivit forțelor aeriene ucrainene. Impactul acelor rachete este neclar momentan.

Rusia a lansat, de asemenea, 10 drone de atac fabricate de Iran în sud-estul Ucrainei, dintre care nouă au fost doborâte, au spus forțele aeriene.

„Forțele aeriene, în cooperare cu apărarea aeriană a Forțelor de Apărare ucrainene, au distrus 12 ținte aeriene în timpul acestui atac nocturn: trei rachete de croazieră Kalibr și nouă drone de atac iraniene Shahed-136/131”, se arată în comunicatul forțelor aeriene.

ACTUALIZARE 09:15 Serghei Bratchuk, purtătorul de cuvânt al administrației militare de la Odesa, a făcut publice imagini video și fotografii cu urmările atacului asupra Odesa.

În imagini se văd clădiri cu mai multe etaje distruse, fără pereți exteriori și cu ferestre sparte în urma exploziilor. Totodată, se văd pompieri care intervin la stingerea incendiului de la depozit.

Echipele de salvatori caută supraviețuitori sub clădirile distruse.

ACTUALIZARE 09:05 Autorităţile ucrainene au anunţat că cel puţin trei persoane au fost ucise şi alte 13 rănite într-un atac cu rachete ruseşti în cursul nopţii asupra oraşului portuar Odesa, relatează BBC.

Rachetele au vizat un depozit, un centru de afaceri şi magazine.

Comandamentul de Sud al Ucrainei a avertizat că este posibil ca oamenii să fie încă prinşi sub dărâmături în locurile unde au avut loc atacurile.

Ulterior, One Plus One TV, un post de televiziune din Kiev, care a citat Comandamentul Operațional Sud a transmis că Odesa a fost vizată de patru rachete Kalibr lansate de pe o navă în Marea Neagră.

Potrivit sursei citate, două rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană, însă una a lovit un depozit provocând un incendiu. Trei angajați au fost uciși și șapte răniți, se arată în comunicat.

În urma atacului, au mai fost avariate un centru de afaceri, o școală, un bloc de locuințe, cafenele și magazine din centrul orașului. Cel puțin șase civili au fost răniți în oraș.

