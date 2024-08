Armata rusă continuă să pună presiune pe militarii Kievului și să avanseze în regiunea Donețk, din sud-estul Ucrainei. Imagini publicate pe rețelele sociale și geoconfirmate arată un grup de militari ruși care ridică steagul Federației Ruse pe o școală situată în nord-vestul orașului New York, o mică localitate cu nume similar metropolei americane devenită un simbol al rezistenței trupelor ucrainene din regiune.

„Imagini geolocalizate publicate pe 6 august prezintă elemente ale Brigăzii 9 de Infanterie Motorizată (parte a Corpului 1 Armată al Republicii Populare Donețk) în timp ce ridică un steag pe o clădire situată pe strada Haharina, în nord-vestul Niu York-ului (la sud de localitatea Torețk), ceea ce indică faptul că forțele ruse au făcut avansuri suplimentare în regiune”, se arată în ultima analiză referitoare la situația frontului din Ucraina, publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Sursele media și millbloggerii ruși susțin că armata rusă a reușit chiar ocuparea totală a localității New/Niu York, însă aceste informații nu au fost confirmate și din surse ucrainene ori de ISW.

Luna trecută, rușii au început să facă avansuri neobișnuit de rapide în regiunea Donețk și se aflau deja la periferia New York-ului, o zonă a frontului care fusese relativ stabilă încă din 2022. Avansurile armatei ruse s-au datorat unei greșeli a militarilor ucraineni, care au lăsat goluri în liniile de apărare în timpul rotirii unităților din prima linie. Breșele au fost rapid exploatate de ruși.

New York-ul ucrainean este un oraș care înainte de izbucnirea războiului avea o populație de circa 12.000 de locuitori. Denumirea vine de la etnicii germani care au pus bazele localității în 1882. După cel de-al Doilea Război Mondial, autoritățile sovietice au dorit ștergerea tuturor amintirilor din trecutul german al orașului. În 1951, New York a fost rebotezat Novhorodske. În iulie 2021, parlamentul ucrainean a decis revenirea la vechea denumire, de New York. Decizia a fost salutată de ambasada SUA de la Kiev.

