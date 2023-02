"S-a uitat la mine și am început să plâng". Medic, despre drama unui copil de 7 ani găsit sub ruine cu părinții și frații morți alături

„Privirea din ochii acestui copil m-a atras. Nu știu de ce, dar de îndată ce s-a uitat la mine, am început să plâng”, povestește un medic din Siria. De luni, de când țara a fost lovită de cutremur, muncește fără odihnă. A fost marcat de multe drame care i-au trecut prin fața ochilor. Una dintre ele este cea a unui copil de șapte ani, găsit sub ruine alături de părinții și frații lui care muriseră.

Medicul Ahmed al-Masri și încă un doctor sunt cei la care au ajuns zeci de oameni răniți transportați la spitalul din Afrin, în nord-vestul Siriei.

Printre ei, Mohammed, în vârstă de șapte ani. A fost adus după ce a fost salvat de sub dărâmăturile casei sale. Salvatorii l-au găsit lângă cadavrul tatălui lui, care murise zdrobit împreună cu mama și frații săi.

„După felul în care băiatul se uita la noi, am simțit că are încredere în noi, știa că acum este pe mâini sigure”, a povestit pentru BBC doctorul Masri. „Am simțit totodată că are multă forță, de parcă nu ar vrea să arate cât de mult îl dor rănile e care le avea. Cum poate un copil de șapte ani să fie atât de puternic și de rezistent?”, a adăugat el.

Un alt caz care l-a impresionat a fost cel al unui băiețel de 18 luni. Era în stare bună, dar medicul a observat că părinții nu erau lângă el. Un bărbat care a venit alergând cu el în brațe i-a povestit că micuțul era singurul supraviețuitor din familia lui. Toată familia lui era moartă, iar cadavrele erau întinse pe holul spitalului.

Ahmed al-Masri este chirurg rezident la Spitalul Al-Shifa, care este susținut de organizația caritabilă Syrian American Medical Society (SAMS). După dezastru spune că acolo au ajuns peste 200 de răniți.

Dr. Masri a spus că personalul spitalului a fost uluit de amploarea catastrofei și de valurile de pacienți care veneau: „Nu mi-am imaginat niciodată că un cutremur ar putea crea atât de multe daune, ar putea duce la un număr așa de mare de”.

Din păcate, medicul este obișnuit să se ocupe de tragedii de această amploare. În 2013, lucra într-un spital de campanie când rachetele au bombardat capitala Damasc. Sute de oameni au fost uciși și alți mii au fost răniți. „Atunci am fost instruiți și pregătiți ca medici pentru un astfel de eveniment. Am putut să ne organizăm rapid. Dar pentru acest scenariu nu am fost pregătiți. Această situație a fost mult mai gravă.", a spus el.

Medicul a povestit că după cutremurul de luni a tratat pacienți care în primă fază părea că aveau răni minore. „Erau răni care nu păreau a fi grave și totuși s-a ajuns la amputarea unui membru. În spitalele noastre nu avem capacitatea de a răspunde la acest tip de dezastru. Cel mai rău lucru este să fii medic în aceste circumstanțe. Când nu poți să salvezi un pacient sau să alini durerea cuiva este cea mai mare durere pe care o poți simți.”, a adăugat medicul sirian.

A trecut el însuși prin teamă la cutremurul de luni, deoarece nu știa dacă familia lui este în siguranță. Nu a putut lua legătura cu rudele lui deoarece nu era curent, iar internetul căzuse: „Cel mai rău în astfel de crize e că nu știi dacă familia și cei dragi sunt bine”.

S-a putut odihni doar după ce fratele lui a venit la spital și l-a anunțat că toata familia este bine. „Atunci m-am prăbușit. Au fost momente în care aveam nevoie de cineva care să mă susțină, ca să pot continua să lucrez”, a adăugat el.

Doctorul Masri a mers să vadă în ce stare este Mohammed a doua zi și l-a întrebat pe copilul de șapte ani dacă l-a recunoscut. „Da, tu ești doctorul care mi-a salvat viața”, i-a răspuns băiețelul.

