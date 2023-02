Salvatorii români care intervin în Turcia au scos de sub dărâmături un bărbat care a stat blocat 150 de ore

Echipa de salvatori români care intervine în provincia Hatay a reușit să scoată de sub dărâmături un bărbat de 53 de ani, care a stat blocat aproape 150 de ore.

Este salvarea după cel mai mult timp. Echipele de intervenție au găsit semne că cineva ar fi în viață în ruinele unui bloc de 6 etaje din orașul Antakya.

Cinci ore au durat săpăturile. Românii au lucrat cot la cot cu militarii și jandarmii turci.

Bărbatul scos din ruine are 35 de ani. A primit primul ajutor la fața locului și a fost urcat în ambulanță, ca să fie dus la spital.

Tot în provincia Hatay, un copil de 6 ani a fost salvat după ce a fost blocat aproape 140 de ore sub dărâmături. Un alt adolescent de 17 ani a fost salvat după 138 de ore, iar un bărbat a fost scos în viață de sub dărâmături după 141 de ore.

Există, însă, foarte mulți pentru care salvarea nu a venit nici până acum.

"Copiii mei sunt sub dărâmături. Am așteptat echipele de salvare de cinci zile, dar nimeni nu ne-a venit în ajutor. Am ieșit singur, mi-am salvat propria viață", plânge un bărbat.

Omul a ajuns la limita disperării, la fel ca mulți alții care așteaptă o mână de ajutor din partea autorităților. Cei patru fii ai lui au fost prinși sub resturile casei și există în continuare șanse de a fi salvați. Mama lor, însă, a murit în timpul seismului.

Orașe întregi sunt acum în ruine, milioane de oameni au rămas fără familii și fără locuințe și nu știu cum vor reuși s-o ia de la capăt.

Între timp, au apărut noi imagini care arată forța naturii dezlănțuite. O livadă de măslini a fost ruptă în două de falia uriașă apărută după cutremur. Acum, sudul Turciei este brăzdat de o falie lungă de sute de kilometri. Trece prin dealuri, câmpuri, șosele, căi ferate, case, blocuri și tot ce mai era în cale. Potrivit datelor, pământul s-a mutat cu trei metri din cauza seismului.

Editor : G.M.