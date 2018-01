Scandal sexual de proporții la ONU

Zeci de angajate ale Naţiunilor Unite susţin că au fost hărţuite sau agresate sexual în timpul activităţii lor în cadrul organizaţiei, conform unor informaţii apărute în presă, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Angajate ale ONU care lucrează în peste 10 ţări au făcut aceste mărturisiri sub protecţia anonimatului, de teama de represalii sau din cauza regulilor care le împiedică să vorbească public, a scris cotidianul britanic The Guardian.



O femeie care spune că a fost violată de un superior din cadrul ONU în timp ce lucra într-un loc izolat a afirmat că şi-a pierdut postul şi viza şi că a petrecut şapte luni în spital din cauza stresului şi a traumei, conform publicaţiei citate.



Ea a mai declarat că ONU a deschis o investigaţie în acest caz, dar că nu ar fi găsit suficiente dovezi, în ciuda faptului că erau disponibile probe medicale şi mărturii ale martorilor.



Cincisprezece angajate au spus că au fost hărţuite sau agresate sexual în ultimii cinci ani, iar şapte femei au afirmat că au raportat oficial ce s-a întâmplat.



Trei dintre aceste femei au mărturisit că ulterior au fost nevoite să îşi părăsească postul sau ameninţate cu încheierea contractelor, în timp ce presupuşii lor agresori rămân în funcţii, inclusiv un înalt oficial al ONU.



Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este „ferm” în gestionarea acestei chestiuni, „care este de asemenea despre paritatea de gen şi balanţa puterii", le-a spus jurnaliştilor, la New York, purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric.



„Nimeni nu crede că ONU este diferită de orice altă organizaţie - publică sau privată - care a avut de-a face cu hărţuiri sexuale", a mai afirmat Dujarric.



ONU intenţionează să realizeze un sondaj printre angajaţi şi va crea o linie telefonică specială pentru ca oamenii să poată suna pentru a cere consiliere, a precizat purtătorul de cuvânt.



Dacă acuzaţiile vor duce la o investigaţie penală, este în sarcina ţării gazdă să trimită în judecată, iar ONU va coopera cu respectivul stat pentru a se asigura că persoanele vinovate vor răspunde pentru faptele lor, a spus el.



Aceste acuzaţii au legătură cu chestiunea abuzurilor sexuale, Guterres făcând o prioritate din lupta împotriva acestei probleme, a adăugat Dujarric.



Atunci când a preluat şefia Naţiunilor Unite anul trecut, Guterres s-a angajat să elimine actele de exploatare sexuală comise sub drapelul ONU.



O investigaţie a dezvăluit numeroase acuzaţii de viol şi abuz asupra minorilor comise de membri ai forţelor de menţinere a păcii din Republica Centrafricană.



Într-un caz de anul trecut, un întreg batalion al forţelor congoleze de menţinere a păcii ale ONU a fost trimis acasă din Republica Centrafricană după scurgerea în presă a unui raport în care se spunea că respectivii militari erau 'arhicunoscuţi' pentru acuzaţii de abuz sexual.



Criticile privind modul în care ONU a gestionat acuzaţiile l-au determinat pe Guterres să numească un avocat pentru drepturile victimelor, Jane Connors, precum şi alţi avocaţi de teren pentru drepturile victimelor în zonele de unde au venit majoritatea acuzaţiilor: Haiti, Republica Centrafricană, Republica Democrată Congo şi Sudanul de Sud.