Daniel Vlaic, pompierul român aflat în Grecia a cărui fotografie ținând în brațe doi iepurași și o pisicuță salvați dintr-o casă arsă a făcut înconjurul lumii, a povestit la Digi24 cum se desfășoară misiunile, cât de grele sunt și ce au simțit el și colegii lui când grecii i-au aplaudat pe marginea drumului.

"În data de 24 iulie, când am ajuns în Rodos am fost relocați în baza de operații la o unitate militară, unde ne-am odihnit o oră, apoi am fost anunțați că trebuie să intervenim în zona Kiotari. Ajunși acolo am primit ordin să trecem la stingerea incendiilor în proximitatea localității, unde în cadrul unei gospodării se auzeau în cușcă zgârieturi, ca și când s-ar zbate animăluțe.

Am identificat zona, am văzut iepurașii, eu și colegii mei i-am scos din cuști, i-am spălat, le-am dat apă să bea. Între timp am găsit și o pisicuță, după cum se vede și din imagini. Le-am luat și le-am dus la colegii greci pentru a avea grijă de ele", a povestit pompierul român.

Pompierii români salvează animale în insula Rodos. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Daniel Vlaic a spus că în Grecia sunt temperaturi de peste 40 de grade.

Întrebat în legătură cu starea de spirit a salvatorilor, el a spus că "e bună, dar că intervine oboseala din cauza temperaturilor ridicate."

"Când putem, seara sau dimineața vorbim cu familiile, ne încurajăm unul pe altul, suntem cu colegii eleni și slovaci. Nu suntem singuri aici. Colaborăm foarte bine, ne înțeegem foarte bine.", a declarat el.

În legătură cu imaginile emoționante în care grecii au aplaudat în timp ce autospecialele pompierilor români treceau pe lângă ei, Daniel Vlaic a spus: "Am simțit satisfacție, vedem că suntem apreciați și că munca noastră contează."

Zeci de pompieri români au ajuns încă de vineri în insula Rodos, care este puternic afectată de incendii. Modulul României este format din 52 de militari și ei acționează pentru limitarea propagării incendiilor în zonele afectate din Rodos, alături de pompierii greci și slovaci. În imaginile surprinse de fotografi, pompierii români apar salvând și animale afectate de incendiile violente, precum iepuri, pisici sau câini.





