Sistemul laser care va revoluționa apărarea israeliană ar putea costa 2 dolari pe lovitură. Punctele slabe ale Iron Beam

Israelul se așteaptă ca sistemul său de apărare laser „Iron Beam” să fie operațional în decurs de un an și crede că acesta va aduce „o nouă eră a războiului”. În plus, în afară de revoluția tehnologică are loc și una la nivelul prețurilor. Dacă un interceptor Iron Dome costă acum 50.000 de dolari, Iron Beam propune un cost de doar 2 dolari pe lovitură, scrie CNN.

Statul evreu a cheltuit săptămâna aceasta peste 500 de milioane de dolari pe acorduri cu dezvoltatorii israelieni Rafael Advanced Defense Systems, arhitectul Iron Dome din Israel, și Elbit Systems pentru a extinde producția scutului. Denumit Iron Beam, scutul urmărește să utilizeze lasere de mare putere pentru a contracara o serie de proiectile, inclusiv rachete, drone, rachete și mortiere, a declarat săptămâna aceasta Ministerul israelian al Apărării.

„Acesta anunță începutul unei noi ere în război”, a declarat Eyal Zamir, directorul general al Ministerului Apărării, într-o declarație din această săptămână. „Capacitatea inițială a sistemului laser terestru... este de așteptat să intre în serviciul operațional în termen de un an”, a spus el.

Israelul a prezentat pentru prima dată un prototip al Iron Beam în 2021 și de atunci a lucrat pentru a-l pune în funcțiune.

Comentariile Ministerului Apărării vin în timp ce Israelul continuă războaiele din Gaza și Liban și după ce armata sa s-a angajat de două ori în atacuri directe cu rachete cu Iranul.

Atacuri permanente

De când Israelul a început războiul împotriva Hamas în Gaza anul trecut, în urma atacului din 7 octombrie, Israelul duce, de asemenea, un război cu „Axa rezistenței” sprijinită de Iran în Liban, Yemen, Siria și Irak. Iranul și partenerii săi au încercat să copleșească Iron Dome al Israelului prin aruncarea de diverse proiectile, de la rachete și drone la mortiere și rachete balistice, au declarat anterior experții.

Din sudul Libanului, unde Israelul poartă acum un război terestru, rachetele Hezbollah au ajuns adânc în Israel. La începutul acestei luni, casa de pe plajă a premierului israelian Benjamin Netanyahu din orașul de coastă Caesarea a fost avariată în urma unui atac cu dronă revendicat de gruparea șiită libaneză. Una dintre cele trei drone care au fost lansate a evitat sistemul de apărare aeriană al Israelului.

Experții spun că Iron Beam ar putea fi un strat suplimentar de apărare pentru Israel, atât din punct de vedere al eficacității, cât și al costurilor.

Cum funcționează sistemul?

Sistemul utilizează un laser de mare putere care este amplasat la sol. Cu o rază de acțiune de la sute de metri la câțiva kilometri, laserul încălzește proiectilul țintei în zonele vulnerabile, inclusiv motorul sau focosul, până când proiectilul se prăbușește.

Acest lucru este diferit de mijloacele tradiționale ale Israelului de distrugere a rachetelor și rachetelor, în care radarul este utilizat pentru a identifica o amenințare care se apropie și apoi o rachetă interceptoare este lansată pentru a distruge proiectilul în aer.

În comparație cu Iron Dome, un scut laser ar fi mai ieftin, mai rapid și mai eficient, au declarat experții.

Fiecare rachetă de interceptare Iron Dome este estimată să coste aproximativ 50.000 de dolari, dacă nu mai mult, potrivit experților. Israelul trage două rachete per interceptare, a declarat pentru CNN Yehoshua Kalisky, cercetător principal la Institutul pentru Studii de Securitate Națională (INSS) din Tel Aviv.

De când a început războiul cu vecinul său din nord, Israelul a interceptat proiectile aproape zilnic. Doar marți, aproximativ 50 de proiectile au trecut din sudul Libanului în teritoriul israelian, au declarat Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), adăugând că unele au fost interceptate, iar altele nu.

Rafael Advanced Defense Systems, care contribuie la producerea Iron Beam, a declarat că un sistem de apărare cu laser are „un cost aproape zero per interceptare”. În 2022, fostul prim-ministru Naftali Bennett a declarat că fiecare interceptare bazată pe laser ar trebui să coste doar 2 dolari.

„Economia este, evident, marele punct”, a declarat pentru CNN Sascha Bruchmann, cercetător invitat pentru apărare și analiză militară la Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), cu sediul la Londra. „Nu veți ruina bugetul apărării”.

Punctul slab al sistemului Iron Dome

Sistemul laser ar fi cel mai eficient împotriva dronelor, au spus experții, pe care Iron Dome al Israelului a eșuat în mod repetat să le intercepteze.

Cu toate că Iron Dome al Israelului interceptează și distruge majoritatea proiectilelor, acesta este conceput în principal pentru a contracara rachetele și proiectilele, nu dronele. Vehiculele aeriene fără pilot (UAV) sunt mici, ușoare și au o semnătură radar redusă, ceea ce înseamnă că sistemele radar ale Israelului nu le vor detecta întotdeauna așa cum detectează rachetele, care sunt mai mari, au declarat experții. De asemenea, dronele nu au întotdeauna o destinație stabilită și își pot schimba direcția în timpul deplasării.

Sistemul laser va fi foarte eficient împotriva dronelor, a declarat Kalisky. Laserul va fi capabil să „încălzească și să distrugă” eficient dronele și UAV-urile.

Experimente laser

Alte guverne au experimentat diferite tipuri de sisteme laser. Marina americană a testat arme laser cu energie ridicată care pot distruge aeronave în timpul zborului, iar Regatul Unit a prezentat recent o armă cu energie laser numită DragonFire care poate fi utilizată împotriva amenințărilor aeriene. Pentagonul a declarat, de asemenea, că China și Rusia dezvoltă lasere care ar putea viza sateliții.

Nu este clar dacă Iranul a dezvoltat un sistem propriu de apărare cu laser. În 2022, Iranul a declarat că este „capabil să producă arme cu laser pentru a apăra... regiuni sensibile”, a declarat presa de stat.

Cu toate acestea, Iranul este suspectat că deține arma laser „Silent Hunter” de fabricație chineză, au declarat experții, adăugând că laserul nu este la fel de puternic ca cele concepute pentru Iron Beam.

Va fi cu adevărat o schimbare radicală?

Un astfel de sistem va avea și puncte slabe. Sistemul laser nu ar funcționa bine pe vreme noroasă, ploioasă sau cețoasă, au declarat experții, adăugând că acest lucru diminuează capacitatea laserului de a trece prin atmosferă și de a-și atinge ținta. De asemenea, sistemul ar avea nevoie de cantități mari de energie pentru a funcționa.

Aspirațiile proiectului și calendarul preconizat rămân, de asemenea, neclare.

Una dintre principalele probleme a fost că, pentru a-și îndeplini aspirațiile cu această tehnologie laser, guvernele au avut întotdeauna nevoie de miliarde de dolari și de decenii de cercetare, a declarat Bruchmann. Lumea trebuie încă să vadă dacă Israelul „a spart codul de data aceasta” și dacă îl poate opera până anul viitor, a spus el.

Kalisky de la INSS a declarat că, deși nu este clar dacă Iron Beam va fi într-adevăr o „schimbare radicală” pentru Israel, acesta va fi totuși „un alt strat de apărare”, adăugând că va fi probabil cel mai eficient împotriva dronelor și rachetelor cu rază scurtă de acțiune. Acesta ar putea să nu fie la fel de eficient împotriva rachetelor balistice, a spus el, pe care interceptoarele Arrow 2 și Arrow 3 ale Israelului le-au contracarat în mod tradițional.

Experții spun că Iron Beam ar putea acționa, de asemenea, ca un factor de descurajare pentru alte atacuri ale Iranului sau ale proxeneților săi. Luna trecută, The New York Times a relatat că Hamas dorea să efectueze atacul său din 7 octombrie până la sfârșitul anului 2023, temându-se că Israelul va începe să desfășoare sistemul său laser, care ar fi fost mai eficient împotriva rachetelor Hamas. Ziarul a citat documente confiscate de armata israeliană și obținute de Times.

