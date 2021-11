Stephen Sondheim, legendă a comediei muzicale americane, a murit la vârsta de 91 de ani

Stephen Sondheim, legendă a comediei muzicale americane şi textier al „West Side Story'”, a murit vineri la vârsta de 91 de ani.

Avocatul său, F. Richard Pappas, a anunţat că Stephen Sondheim a murit la domiciliul său din Roxbury, în statul Connecticut, după ce a sărbătorit Thanksgiving cu prietenii săi, scrie BBC.

Cu câteva zile înainte de moartea sa, respectatul artist a spus într-un interviu pentru The New York Times că a fost „norocos”, încântat să-şi vadă spectacolele jucându-se de multe ori.

Format de tânăr de maestrul comediei muzicale Oscar Hammerstein („Show Boat”), Stephen Sondheim a fost angajat la doar 25 de ani să scrie textul pentru clasicul „West Side Story”, primul său spectacol pe Broadway.

Stephen Sondheim s-a născut în 22 martie 1930, la New York și a fost considerat drept unul dintre cei mai mari compozitori de musical. A lucrat în special la „Sweeney Todd”, „Gypsy”, „Sunday in the Park with George”, „A Little Night Music”, în calitate de compozitor sau textier.

Stephen Sondheim a câştigat opt premii Grammy, la fel de multe Tony, un Oscar şi un premiu Pulitzer.

Stephen Sondheim a fost pasionat de teatrul muzical din copilărie. După ce a lucrat în televiziune sau a scris cuvinte încrucişate pentru New York Magazine, datorită „West Side Story” a dobândit gloria.

În 2015, Barack Obama, pe atunci preşedinte al Statelor Unite, i-a acordat medalia prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă.

„Stephen a reinventat comedia muzicală americană. Muzica sa este atât de frumoasă, cuvintele atât de exacte încât chiar şi atunci când expune imperfecţiunile vieţii de zi cu zi, le transcende”, a spus Barack Obama.

Reacții după moartea lui Stephen Sondheim

„Să-i mulţumim Domnului că Sodheim a trăit până la 91 de ani şi a avut timp să scrie o muzică atât de minunată şi texte excelente! Să se odihnească în pace”, este mesajul transmis de Barbra Streisand, pe Twitter.

Actriţa şi cântăreaţa Anna Kendrick a deplâns o „pierdere teribilă”. „Să interpretez operele sale a fost unul dintre cele mai mari privilegii ale carierei mele”, a reacţionat ea pe Twitter.

„Din când în când, cineva schimbă fundamental un gen artistic complet. Stephen Sondheim era o astfel de persoană”, este mesajul transmis de actorul Hugh Jackman.

Editor : G.M.