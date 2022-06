Stoltenberg răspunde ministrului ucrainean al Apărării: NATO a susținut Ucraina de mai mulți ani, de aceea a putut face față invaziei

NATO și aliații au livrat sprijin pentru Ucraina la un nivel fără precedent, a declarat miercuri secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg, întrebat fiind cum comentează declarația ministrului ucrainean al Apărării care a susținut că armata sa a primit doar 10% din armele de care are nevoie.

NATO a susținut Ucraina de mai mulți ani, a spus Stoltenberg.

"Ne vom întâlni azi cu ministrul Apărării din Ucraina, ca să discutăm cum să îmbunătățim modul în care livrăm sprijinul.

Am început în 2014 cu antrenarea forțelor ucrainene, forțele sale au fost mai bine echipate și antrenate decât în 2014, de aceea au putut face față invaziei.

După invazie, a fost nevoie urgentă să intensificăm ritmul și asta am făcut, am livrat echipamente, echipamente avansate și arme grele, am intensificat antrenamentele în afara Ucrainei.

Este important să ne coordonăm îndeaproape cu Ucraina în privința armelor, cum să le trimitem și de ce antrenament au nevoie ca aceste arme să facă diferența pe câmpul de luptă", a declarat Stoltenberg.

Ucraina a primit "aproximativ 10% din armele" pe care le solicită partenerilor săi occidentali pentru a lupta în teren contra armatei ruse, a comunicat marţi Ministerul Apărării ucrainean.

"Au mai puţină importanţă eforturile desfăşurate de Ucraina şi profesionalismul armatei noastre, fără ajutorul partenerilor occidentali nu vom putea câştiga acest război", a subliniat Maliar.

Potrivit acesteia, situaţia este foarte dificilă în special în Donbas (est), unde ruşii avansează treptat de câteva săptămâni, în prezent aceştia controlând practic întreaga provincie Lugansk.

Reprezentanta Kievului a solicitat un "calendar precis, într-un viitor apropiat", în plus faţă de "voinţa partenerilor occidentali" de a susţine financiar şi militar Ucraina.

"Da, Ucraina ar trebui să aibă mai multe arme grele", a spus Jens Stoltenberg în cursul unei conferinţe de presă la Haga după întâlnirea cu liderii a şapte ţări europene membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului la Nord.

NATO a început să-şi "intensifice" livrările de arme către Kiev, a adăugat el, subliniind că ucrainenii sunt "absolut dependenţi de aceste livrări pentru a face faţă agresiunii brutale a Rusiei".



Grupul de contact pentru Ucraina se reuneşte miercuri la Bruxelles cu secretarul american al apărării, Lloyd Austin, pentru a discuta despre o posibilă accelerare a acestor livrări de arme, în marja unei întâlniri ministeriale a NATO în capitala belgiană.

Ucraina continuă să ceară Occidentului să livreze mai multe arme şi echipament militar perfecţionat pentru a face faţă invaziei ruse şi reproşează unor ţări europene că tergiversează luarea unor măsuri.

