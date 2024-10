Alegeri SUA: Cum sunt împărțiți alegătorii independenți între Trump și Harris. Ce arată un nou sondaj

Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, candidată în cursa pentru Casa Albă, are doar un punct avans în rândul alegătorilor independenți într-un sondaj realizat recent de ABC News/Ipsos, lucru care ar putea să o împiedice în ziua alegerilor, potrivit The Independent.

În 2020, Biden a câștigat blocul de vot independent cu 13 puncte față de Donald Trump, dar Harris are un singur punct avans în rândul alegătorilor independenți. În nouă dintre ultimele 12 alegeri prezidențiale, cel care avea votul celor mai mulți independenți a și câștigat alegerile.

Harris și-a recâștigat un avans în sondaj printre toți alegătorii probabili, dar cursa rămâne suficient de strânsă pentru a nu se ști cine este probabil să câștige Colegiul Electoral. Dintre alegătorii înregistrați, Harris conduce cu 49 la 47 la sută. Între alegătorii probabili, Harris conduce cu 51 la 47 la sută.

Femeile sunt mai predispuse să voteze pentru candidatul democrat: Harris conduce cu 13% în rândul femeilor. În timp ce o mare parte din sondaj este similară cu exit poll-ul din 2020, Harris se descurcă mai bine decât Biden în rândul femeilor albe cu studii universitare și, în ,mare, are performanțe bune în rândul absolvenților de facultate.

De asemenea, Harris se descurcă mai bine printre alegătorii hispanici, comparativ cu datele colectate la începutul acestei luni, arată sondajul ABC, și și-a extins avantajul în rândul femeilor care trăiesc în suburbii. Vicepreședinta SUA încă se descurcă bine în rândul celor mai importante grupuri de alegători pentru democrați, inclusiv alegătorii de culoare.

Cum se descurcă Trump

Între timp, Trump are performanțe bune în rândul alegătorilor din mediul rural și al bărbaților albi care nu au urmat o facultate. De asemenea, el este asproape de Harris în rândul bărbaților mai tineri.

La întrebarea „cine are claritate mentală” pentru a fi un președinte bun, Harris îl învinge pe Trump cu 49 la 38 la sută în sondaj. Trump l-a condus anterior pe Biden în categorie cu 31 de puncte.

Harris conduce cu 29 de puncte în ceea ce privește întrebarea „cine are sănătatea fizică necesară pentru a servi ca președinte”, este văzută ca fiind mai onestă și de încredere cu o marjă de 15 puncte, are un avans de 10 puncte în înțelegerea problemelor alegătorilor și conduce cu opt puncte în ceea ce privește întrebarea despre cine împărtășește valorile personale ale alegătorilor.

Kamala conduce și în ceea ce privește alegerea votanților având în vedere încrederea acordată într-o situație de criză, cu 43 la 41 la sută.

Harris și-a îmbunătățit poziția în rândul alegătorilor hispanici comparativ cu începutul acestei luni, acum ea conduce cu 30 de puncte – 64 la 34 la sută – comparativ cu 55 la 43 la sută la începutul lunii octombrie.

Trump este lider în rândul bărbaților albi fără studii universitare și în rândul alegătorilor din mediul rural cu 41 de puncte, ceea ce este similar cu rezultatele din 2020. Sondajul ABC dezvăluie o schimbare în rândul bărbaților sub 40 de ani, Harris a condus grupul cu șase puncte la începutul acestei luni, iar acum Trump conduce blocul de vot cu cinci puncte.

