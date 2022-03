România are șanse mari să intre, în următorii trei ani, în Visa Waiver, programul american ce permite călătoriile fără viză în Statele Unite, a spus joi, la Digi24, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

Declarația diplomatului vine în contextul în care mai bine de jumătate din americani susțin, potrivit unui sondaj realizat în februarie, eliminarea vizelor pentru cetățenii români. Ambasadorul susține că dacă acest sondaj s-ar realiza din nou, acum, după criza din Ucraina, procentajul celor în favoarea României ar fi chiar mai mare.

„Aș spune doar că acest sondaj a fost făcut înainte de invazia Rusiei, deci eu mă aștept ca, dacă acest sondaj s-ar repeta astăzi, simpatia față de România și modul în care americanii văd România, ca pe o țară aliată, care susține politicile Statelor Unite, să crească într-un mod hotărât”, a declarat ambasadorul Andrei Muraru.

„Avem o strategie foarte bună privind modul în care ne pregătim pentru următorii doi-trei ani să lucrăm cu partea americană pentru ca România să facă parte din acest program și aș spune aici că americanii înțeleg în mare parte că Visa Waiver nu este despre migrație, ci despre preîntâmpinarea acestei migrații ilegale, deci o țară inclusă în program este o țară care nu furnizează migrație ilegală la cote mari și cred că avem o fereastră de oportunitate foarte bună în următorii doi-trei ani, trei ani, aș spune, să intrăm în program”, a estimat diplomatul român.

Pentru aceasta, atrage atenția Andrei Muraru, „eforturile trebuie să se concentreze și acasă, pentru că e nevoie de mai multă înțelegere din partea românilor cum se completează aceste solicitări de viză, dar e nevoie și de un efort consistent aici în a promova acest demers și avem o strategie foarte bună, pe care am prezentat-o și ministrului afacerilor externe și care credem că va da roade”, a spus ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

Ce presupune intrarea în Visa Waiver

Actuala legislația americană referitoare la programul Visa Waiver datează din 1986 și prevede, printre altele, ca rata de respingere a vizelor să fie sub 3 la sută într-un an fiscal. Asta înseamnă că într-un an fiscal, dintre toți cetățenii unui stat candidat care solicită viză pentru Statele Unite mai puțin de 3 la sută să fie refuzați.

Autoritățile americane refuză viza din diverse motive - dacă de exemplu persoana respectivă a depășit durata de ședere în cazul unei vize deținute anterior, dacă prezintă documente neconforme, dacă a desfășurat activități ilicite, precum traficul de droguri etc.

În prezent, programul Visa Waiver, administrat de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) în colaborare cu Departamentul de Stat, permite cetățenilor din 40 de țări să călătorească în Statele Unite pentru afaceri sau turism, pentru șederi de până la 90 de zile, fără viză. În schimb, aceste 40 de țări trebuie să permită cetățenilor și rezidenților SUA să călătorească în țările lor pentru o perioadă similară fără viză, în scopuri turistice sau de afaceri.

Pentru a putea participa la programul american de scutire de vize, o ţară trebuie să îndeplinească și alte cerinţe, legate de combaterea terorismului, aplicarea legii, inclusiv a reglementărilor în domeniul imigraţiei, securitatea documentelor şi gestionarea frontierelor. Majoritatea statelor membre UE fac parte din acest program, dar nu și România.

În cazul României, principala piedică este legată de rata mare de respingere a vizelor. Rata de refuz a vizelor a fost în anul fiscal precedent (2020) de peste 10 la sută.

