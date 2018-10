Cum a scăpat Trump de o tentativă de atentat

Informația nu a fost niciodată dezvăluită. În timpul unei vizite prezidențiale la Manilla, în Filipine, în noiembrie 2017, serviciile secrete americane au dejucat o tentativă de asasinat din partea grupării Stat Islamic vizându-l pe Donald Trump. Într-un documentar nou apărut, agenții au explicat cum au luat urma jihadiștilor care voiau să-l ucidă pe președintele american.

Donald Trump a fost vizat de o tentativă de atentat din partea grupării Stat Islamic în noiembrie 2017, în Manilla. Secret Service este serviciul însărcinat cu paza președintelui Foto: Guliver/Getty Images

În noiembrie 2017, Donald Trump a scăpat de o tentativă de asasinat. Președintele american era în vizită la Manilla, în Filipine, pentru a se întâlni cu președintele Rodrigo Duterte și cu alți lideri din Asia de Sud, cu ocazia summitului ASEAN.

În documentarul „Serviciile secrete americane: în linia de front”, difuzat de National Geographic, agenți ai serviciilor secrete relatează cum au procedat la fața locului și cum i-au salvat viața lui Donald Trump. Informația a rămas secretă până acum.

Chad Ragan, agent special din serviciul pentru protecția președintelui, a fost omul care s-a ocupat de această deplasare în Filipine. Numele de cod al operațiunii era „Mogul”. Audrey Gibson, agentă specială a serviciilor de informații, era deja ochi și urechi la fața locului. Cei doi detaliază în documentar acele zile trăite cu intensitate.

Cu mai multe zile înainte de vizita președintelui american, gruparea teroristă Stat Islamic difuzase mai multe filmulețe pe internet în care îl amenința direct pe Donald Trump. Nivelul de alertă în Filipine a fost ridicat la „critic”. Într-unul dintre filmulețe, pe fundalul unei imagini a președintelui ciuruit de gloanțe, era transmis un mesaj prin care jihadiștilor li se cerea „să fie pe metereze” și să-i „întindă o cursă”.

Agenții au remarcat apoi mesaje amenințătoare pe rețelele sociale, transmise chiar înainte de sosirea președintelui în Filipine. Pe Twitter, un utilizator a scris: „Voi fi la Manilla în același timp cu Trump (...) Mă voi sacrifica pentru echipă”. Mesajul era însoțit de fotografia lui Lee Harvey Oswald, omul care l-a asasinat pe John F. Kennedy. Același internaut a postat apoi pe Instagram fotografii cu el având în mână cartea „How to Kill : The Definitive History of the Assassin” (Cum să ucizi: istoria definitorie a asasinului) , de Kris Hollington.

Urmărind adresa de IP a utilizatorului, agenții au descoperit că acesta era în centrul Manillei, la numai câțiva kilometri de hotelul președintelui. Iar activitatea sa pe rețelele sociale dădea de înțeles că se apropia din ce în ce mai mult. Agenții au continuat să-l supravegheze. „Atunci când e vorba de rețele sociale, un program ne poate permite să depistăm toate amenințările mai rapid decât ar face-o un om, ceea ce face lucrurile mai ușoare într-o anumită măsură. Însă esența meseriei noastre sunt oamenii și agenții care lucrează pentru misiune”, spune Chad Ragan în documentar.

Președintele Donald Trump a fost vizat de o tentativă de atentat în timpul vizitei de la Manilla din noiembrie 2017 Foto: Guliver/Getty Images

În ziua Z, Audrey Gibson și echipa ei află că un agent al grupării Stat Islamic se află undeva în Manilla și că are ca misiune să-l împuște pe Trump. Mai erau 20 de minute până să aterizeze avionul președintelui, iar serviciile americane nu reușiseră încă să-l localizeze pe jihadist. Într-un final, reușesc să-l depisteze - se afla în parcul Luneta, la un kilometru nord de hotelul unde urma să fie cazat Donald Trump. Bărbatul urma să se întâlnească cu un „asociat”. Chat Ragan povestește că de mare ajutor le-au fost localnicii. „Ei sunt un element esențial care nu trebuie niciodată neglijat”, spune agentul. În final, criza a fost evitată.

În acest documentar, agenții rămân discreți în privința multor elemente. Pe tot parcursul interviului refuză, de pildă, să dezvăluie dacă sunt mai multe amenințări împotriva lui Donald Trump decât erau împotriva predecesorului său, Barack Obama. „Nu are importanță dacă îți place sau nu persoana care este la putere. Nu protejezi persoana respectivă, ci ceea ce ea reprezintă”, subliniază Chad Ragan.

