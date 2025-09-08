Live TV

Cum ar fi încercat China să afle informații din interiorul administrației Trump privind negocierile comerciale cu Beijingul

Hacker cu telefon
Foto: Profimedia Images

Autorităţile americane investighează un e-mail fals, pretins a fi trimis de un legislator republican, care conţinea malware aparent destinat să ofere Chinei informaţii legate de negocierile comerciale ale administraţiei Trump cu Beijingul, a relatat duminică Wall Street Journal, potrivit Reuters.

Malware-ul din e-mailul care părea să fi fost trimis în iulie de către John Moolenaar către grupuri comerciale, firme de avocatură şi agenţii guvernamentale din SUA a fost urmărit de analiştii cibernetici până la un grup de hackeri - APT41 - despre care se crede că lucrează pentru serviciile secrete chineze, a scris ziarul.

Moolenaar, un critic sever al Beijingului, este preşedintele unei comisii parlamentare axate pe concurenţa strategică dintre China şi Statele Unite, inclusiv ameninţările la adresa securităţii naţionale a SUA, scrie News.ro.

E-mailul a fost cea mai recentă operaţiune de hacking presupusă a fi legată de Beijing, menită să ofere Chinei informaţii despre recomandările adresate Casei Albe în legătură cu negocierile comerciale controversate cu China, a afirmat WSJ, citând persoane familiarizate cu acest subiect.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că nu cunoaşte detaliile atacului semnalat şi că toate ţările se confruntă cu atacuri cibernetice dificil de urmărit.

„China se opune ferm şi combate toate formele de atacuri cibernetice şi criminalitate cibernetică”, se arată într-un comunicat trimis prin e-mail. „De asemenea, ne opunem ferm denigrării altora fără dovezi solide.”

WSJ a precizat că primul e-mail cu malware a fost trimis chiar înainte de negocierile comerciale dintre SUA şi China din Suedia, care au dus la prelungirea armistiţiului privind tarifele până la începutul lunii noiembrie, când preşedintele american Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping s-ar putea întâlni la un summit economic asiatic.

„Opiniile dumneavoastră sunt esenţiale”, se menţiona în e-mailul care solicita destinatarilor să analizeze proiectul de lege ataşat.

Deschiderea proiectului de lege ar fi permis malware-ului să ofere hackerilor acces extins la grupurile vizate, a afirmat ziarul, adăugând că nu se poate determina dacă atacurile au avut succes.

Ziarul a precizat că FBI şi Poliţia Capitoliului SUA investighează e-mailul.

Acesta a citat o purtătoare de cuvânt a FBI, care a declarat că biroul era la curent cu existenţa e-mailului şi „colabora cu partenerii pentru a identifica şi urmări persoanele responsabile”. Poliţia Capitoliului a refuzat să comenteze.

Într-o declaraţie pentru Journal, Moolenaar a calificat atacul drept un alt exemplu al operaţiunilor cibernetice chinezeşti care vizează furtul strategiei SUA. „Nu ne vom lăsa intimidaţi”, a afirmat acesta.

E-mailul fals a ieşit la iveală când membrii comitetului lui Moolenaar au început să primească întrebări ciudate despre acesta.

