Donald Trump, avertisment pentru Hamas: „Celelalte țări implicate în acest mare proces de pace vor lua măsuri”

Data publicării:
donald trump - octombrie 2025
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Președintele american Donald Trump a susținut că gruparea islamistă palestiniană Hamas trebuie să reia „rapid” predarea cadavrelor ostaticilor decedați către Israel, altfel va începe să suporte consecințele, relatează Times of Israel.

Hamas a predat rămășițele a 15 ostatici decedați, în timp ce cadavrele altor 13 persoane se află în continuare în Gaza. Gruparea a susținut că nu poate ajunge la toate cadavrele și că nu știe unde se află unele dintre ele, dar oficialii israelieni au declarat că nu cred că este adevărat.

„Avem o PACE foarte puternică în Orientul Mijlociu și cred că are șanse mari să fie VEȘNICĂ”, a transmis liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

„Hamas va trebui să înceapă să returneze rapid cadavrele ostaticilor decedați, inclusiv ale celor doi americani, altfel celelalte țări implicate în acest MARE PROCES DE PACE vor lua măsuri. Unele cadavre sunt greu de recuperat, dar altele pot fi returnate chiar acum și, din anumite motive, nu se face acest lucru”, a mai precizat cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite.

„Poate că are legătură cu dezarmarea lor, dar când am spus că «ambele părți vor fi tratate în mod echitabil», acest lucru se aplică numai dacă își respectă obligațiile”, a atenționat el.

„Să vedem ce vor face în următoarele 48 de ore. Urmăresc cu mare atenție situația”, a mai adăugat liderul american.

Amintim că preşedintele SUA a asigurat marţi că aliaţi ai săi din Orientul Mijlociu şi din jurul regiunii sunt pregătiţi să trimită, la cererea sa, trupe în Fâşia Gaza pentru a „chema la ordine” Hamas, dacă gruparea islamistă palestiniană nu pune capăt încălcărilor acordului de încetare a focului.

Descarcă aplicația Digi Sport
