Donald Trump, dus la spital. Președintele este tratat de COVID cu un medicament experimental

Președintele Donald Trump va fi dus vineri la centrul medical militar Walter Reed din Bethesda, Maryland, la mai puțin de 24 de ore după ce a fost confirmat ca fiind infectat cu coronavirus, au declarat doi oficiali ai administrației sale, citați de The Washington Post. Ulterior, Casa Albă a confirmat informația și a spus că este o măsură de precauție.

ACTUALIZARE 1:20 Elicopterul cu Donald Trump la bord a decolat. Președintele a ieșit pe picioarele lui din Casa Albă, în costum și purtând mască. Nu a stat de vorbă cu presa.

Cu puțin timp înainte, fiul său mijlociu, Eric Trump, a postat un mesaj pe Twitter în care le cere susținătorilor să se roage împreună cu el și dă asigurări că președintele este „un adevărat luptător”.

ACTUALIZARE 0:30 Elicopterul Marine One a aterizat pe peluza Casei Albe, pentru a-l transporta pe președinte la spital:

Elicopterul prezidențial Marine One Foto: CNN

„Președintele Trump are un moral bun, are simptome ușoare și a lucrat toată ziua”, a declarat secretara sa de presă, Kayleigh McEnany. Ea a confirmat că președintele va fi dus în scurt timp la centrul medical Walter Reed, dar a precizat că este dintr-o „precauție extremă”, la recomandarea medicului său personal și a experților medicali. Președintele va lucra „în următoarele zile” din biroul prezidențial pe care îl are amenajat în spital, a mai purtătoarea de cuvânt.

În ciuda asigurărilor că președintele a lucrat toată dimineața și că se simte bine, Donald Trump nu a fost deloc activ pe Twitter, în condițiile în care postează des pe rețeaua socială.

Potrivit The New York Times, șeful Casei Albe a început să dezvolte vineri simptome - o tuse, febră ușoară și nas înfundat.

Un medicament experimental, pe bază de anticorpi

Potrivit presei americane, președintele a primit un medicament experimental pe bază de anticorpi, care până acum nu a fost testat decât pe 270 de persoane. Acest medicament, aflat încă în faza de testare, este dezvoltat de compania Regeneron Pharmaceuticals Inc. și se bazează pe combinația dintre doi anticorpi monoclonali. Președintelui i s-a administrat intravenos o singură doză, de 8 grame, ceea ce, potrivit experților, ar putea indica faptul că starea președintelui este mai gravă decât se spune. Adrian Popp, medic român din Statele Unite, spune că această doză este destul de mare și ar putea indica faptul că președintele are o formă de pneumonie sau un început de insuficiență respiratorie. Medicamentul nu a fost validat încă pe piața americană și nu este la dispoziția spitalelor, ci este experimentat numai în cadrul unor studii clinice.

Compania Regeneron a dezvoltat în trecut un tratament eficient împotriva Ebola folosind o abordare similară.

Medicul personal al lui Donald Trump, dr. Sean Conley, a spus că medicamentul experimental i s-a administrat președintelui ca măsură de precauție, iar Donald Trump ia oricum zilnic zinc, vitamina D, un antiacid (famotidină), melatonină (pentru a îmbunătăți calitatea somnului) și aspirină. Niciunul dintre aceste medicamente nu și-au dovedit eficiența împotriva COVID, ci sunt medicamente care mai degrabă au rol în întreținerea zilnică a organismului, mai ales după o anumită vârstă.

Donald Trump are 74 de ani și este supraponderal.

Editor : Luana Pavaluca