Kevin Spacey şi-a reluat tradiţia din Ajunul Crăciunului de a posta un videoclip bizar cu el în rolul personajului său din „House of Cards”, Frank Underwood. Anul acesta, Spacey a vorbit cu Tucker Carlson despre Netflix şi despre alegerile prezidenţiale din SUA în 2024, scrie Variety.

„De fiecare dată când o persoană deschide aplicaţia Netflix. Eşti acolo într-un fel, ai văzut asta?”. a întrebat Carlson, redând sunetul de introducere „tudum” al Netflix.

„Da, ştii ce este?”, a spus Spacey, apoi a bătut cu pumnul în masă, aşa cum face Underwood în „House of Cards”. „Bum, bum. Aşa că este bizar că au decis să taie public legăturile cu mine doar pe baza unor acuzaţii, acuzaţii care acum s-au dovedit a fi false. Pentru că nu cred că există nicio îndoială. Netflix există datorită mie. Eu i-am pus pe hartă, iar ei au încercat să mă pună jos”.

„House of Cards” a fost unul dintre cele mai populare seriale ale Netflix atunci când a fost lansat în 2013 ca unul dintre primele sale seriale originale de streaming. Spacey l-a interpretat pe preşedintele american Frank Underwood, avid de putere, până în sezonul 6, când a fost concediat după ce s-a confruntat cu acuzaţii de comportament sexual neadecvat. El a negat acuzaţiile, iar în 2022 a fost găsit nevinovat într-un proces de agresiune sexuală în New York. În 2023, Spacey a fost exonerat de acuzaţiile de agresiune sexuală într-un proces din Marea Britanie.

Spacey a rămas în personajul Underwood pe durata interviului de 7 minute cu Carlson, sugerând că ar candida la preşedinţie.

„Cred că am putea fi amândoi de acord că trebuie să aducem din nou nişte adulţi în cameră, aşa că, dacă asta înseamnă să ne asumăm rolul de şef al executivului, este un sacrificiu pe care sunt dispus să îl fac pentru această naţiune”, a spus Spacey. „Ţara noastră trebuie să nu se mai scuze şi să se înăsprească. Avem atât de mulţi oameni care candidează cu atât de multe probleme diferite, cum ar fi controlul armelor, dar să fim sinceri. Mai mulţi oameni sunt ucişi de trolii online în fiecare zi”.

Carlson l-a întrebat ce părere are despre candidaţii la alegerile din 2024 care au renunţat deja la cursă.

„Este un pic ca şi cum ai sări în jacuzzi cu o erecţie”, a răspuns Spacey. „Ştii că nu va dura la nesfârşit. Aşa că nu am fost surprins când Mike «A Little Too Pensive» a renunţat imediat”.

În ceea ce priveşte politicienii care încă mai candidează, Spacey a spus: „Îmi place Vivek şi Nikki Haley este dură. Fără îndoială că a învăţat câteva lucruri de la mine. Dar cred că, în cele din urmă, avem nevoie de cineva la Casa Albă care să nu se teamă, ca mine”.

„Nu se teme să împingă ţara noastră, sau un jurnalist, în direcţia corectă, dacă se ajunge la asta”, a continuat Spacey, făcând referire la o scenă din „House of Cards” în care Underwood o împinge pe jurnalista Zoe Barnes (interpretată de Kate Mara) în faţa unui tren înainte ca aceasta să aibă ocazia de a-i expune neregulile.

De asemenea, Carlson l-a întrebat pe Spacey când se va întoarce la muncă, la care Spacey a răspuns: „M-am întors la muncă din momentul în care am început să vorbim, Tucker”.

„Asta înseamnă că e un episod sau e real?”, a întrebat Carlson.

„Probabil că este un pic din amândouă”, a spus Spacey. „Adică, Tucker, ce este adevărat şi ce este fals? Ce este viaţa şi ce este arta? Ce este real şi ce este performanţă? Îmi place când aceste lucruri se intersectează, pentru că atunci devine interesant”.

Tradiţia ciudată a lui Spacey a început în 2018, când a lansat primul său videoclip după ce s-a confruntat cu mai multe acuzaţii de agresiune sexuală, ce i-au deraiat ulterior cariera la Hollywood. Pe fondul acuzaţiilor, Spacey a postat videoclipul, intitulat „Let Me Be Frank”, în pielea lui Underwood, care a fost eliminat în cel de-al şaselea şi ultimul sezon al serialului Netflix. Vorbind direct la cameră, aşa cum a făcut Underwood în „House of Cards”, Spacey a făcut referire în mod straniu atât la acuzaţiile de agresiune sexuală împotriva sa, cât şi la moartea lui Underwood.

„În ciuda tuturor poveştilor, a animozităţii, a titlurilor de ziare, a destituirii fără proces. În ciuda chiar a propriei mele morţi, mă simt surprinzător de bine şi încrederea mea creşte în fiecare zi că, în curând, veţi afla tot adevărul”, a declarat el în 2018.

Spacey a continuat în 2019 cu un videoclip similar cu cel al lui Underwood, de data aceasta cerând bunătate în lume. „În timp ce ne îndreptăm spre 2020, vreau să-mi dau votul pentru mai mult bine în această lume”, a spus el. „Ah, da, ştiu la ce vă gândiţi. Poate fi serios? Eu sunt foarte serios. Şi nu este atât de greu, credeţi-mă. Data viitoare când cineva face ceva ce nu vă place, puteţi trece la atac. Dar poţi, de asemenea, să nu tragi şi să faci ceva neaşteptat. Îi poţi ucide cu bunătate”, a spus el.

Videoclipul lui Spacey din 2020 a luat o turnură mai serioasă, actorul îndemnând oamenii care se confruntau cu dificultăți în timpul pandemiei COVID-19 să caute ajutor.

În noiembrie, Spacey şi companiile sale au fost obligate să plătească aproape 31 de milioane de dolari către MRC, compania de producţie din spatele serialului „House of Cards”, pentru că au încălcat politica de hărţuire sexuală a companiei. La începutul acestui an, el a primit primul său rol de film de când a fost acuzat de agresiune sexuală. Este vorba de filmul italian cu buget redus intitulat „L'uomo Che Disegnò Dio”. Înainte de acesta, ultimul său rol într-un film a fost în „Billionaire Boys Club” din 2018, care a fost filmat înainte ca acuzaţiile să iasă la iveală şi a continuat cu o lansare în cinematografe, unde a obţinut încasări sub așteptări, de 2,8 milioane de dolari la box office.

