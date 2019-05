Ironia sorții. Ce s-a întâmplat cu un băiat din SUA care a refuzat vaccinul împotriva varicelei din motive religioase

Un adolescent din Kentucky, SUA, care a fost suspendat de la școală pentru că a refuzat să se vaccineze din motive religioase împotriva varicelei, a făcut celebra boală a copilăriei. Anunțul a fost făcut chiar de avocatul său, scrie NBC News.

Foto: captură video NBC

Jerome Kunkel, în vârstă de 18 ani, elev la Our Lady of the Sacred Heart Assumption Academy, a prezentat primele semne de boală la începutul lunii mai și, din fericire, se simte bine și se va recupera complet în zilele care urmează.

Atât Kunkel, cât și familia acestuia spun că nu regretă decizia de a nu se vaccina.

„Vorbim despre niște convingeri religioase foarte adânci, foarte sincere. Din perspectiva lor, au știut întotdeauna că riscă îmbolnăvirea, dar a fost vorba despre un risc asumat”, a spus avocatul familiei, Christopher Wiest.

Unii dintre catolicii ultra-conservatori din SUA se opun vaccinării împotriva varicelei pentru că vaccinul, dezvoltat în anii 1960, are la bază celulele a doi fetuși avortați.

În martie anul acesta, o epidemie de varicelă izbucnită la Our Lady of the Sacred Heart Assumption Academy a determinat conducerea instituției să le interzică accesul la cursuri elevilor nevaccinați.

Kunkel a contestat în instanță decizia școlii, fără succes.

Acum tânărul, care este imun la virus, speră să se poată întoarce la cursurile la care lipsește din 15 martie.

