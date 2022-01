Pentagonul ar putea trimite trupe în Ucraina pentru evacuarea cetățenilor americani, în cazul unei invazii ruse care ajunge la Kiev

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, nu a exclus, vineri, posibilitatea de a trimite trupe în Ucraina pentru a evacua cetățeni americani, în cazul în care Rusia invadează această țară și vor fi lupte pe străzile Kievului. Oficialii de la Pentagon estimează că trupele și echipamentele desfășurate de Vladimir Putin la granițele Ucrainei sunt de-acum suficiente pentru a invada întreg teritoriul acestei țări.

Cei mai importanți lideri ai Pentagonului, secretarul apărării, Lloyd Austin, și șeful Statului Major Întrunit, generalul Mark Milley, au prezentat public o imagine sumbră a situației, în cursul unei conferințe de presă, în timp ce oficiali ai Departamentului Apărării au avertizat, pe surse, că o invazie rusă are potențialul de a declanșa un conflict între Moscova și Occident ce ar putea escalada rapid, scrie The New York Times.

Autoritățile de la Washington estimează că în jur de 35.000 de cetățeni americani se află în Ucraina, dintre care 7.000 de persoane sunt înregistrate la Ambasada SUA din Kiev. Deși Departamentul de Stat i-a sfătuit pe americani să părăsească țara și a început să evacueze personalul neesențial al ambasadei, oficialii Pentagonului știu bine, din experiența avută în Afganistan în timpul verii, că adesea cetățenii americani nu țin cont de astfel de sfaturi, scrie The New York Times. Însă trimiterea în Ucraina a unor soldați care să-i evacueze pe cetățenii americani este exact tipul de situație de care oficialii se tem că ar putea duce la o escaladare pe care liderii Pentagonului vor să o evite, adaugă publicația americană. Oficiali cu rang înalt din Departamentul Apărării avertizează că situația tensionată care s-a creat duce Statele Unite, aliații din NATO și Rusia pe un teritoriu neexplorat.

O concentrare de forțe fără precedent de la Războiul Rece

Rusia a desfășurat peste 100.000 de soldați la granițele Ucrainei, au declarat vineri cei doi șefi de la Pentagon, confirmând public pentru prima dată ceea ce analiștii serviciilor de informații au transmis de mai multe săptămâni. Aceste trupe, au spus Austin și Milley, au capacitatea de a se deplasa pe întreg teritoriul Ucrainei, cu mult dincolo de o simplă incursiune doar în regiunile de frontieră. Secretarul apărării spune că această desfășurare de forțe, cu echipamente de artilerie și rachete, „depășește cu mult ceea ce îi vedem de obicei în timpul unor exerciții”.

La rândul său, generalul Mark Milley, șeful Statului Major Întrunit, a fost și mai tranșant: „Cred că ar trebui să ne întoarcem cu destul de mult timp în urmă, în zilele Războiului Rece, pentru a vedea ceva de o asemenea amploare”.

Trupele ruse au înconjurat acum Ucraina din toate părțile, fiind prezente inclusiv în Belarus și Transnistria.

Pentagonul a plasat 8.500 de soldați americani în stare de alertă pentru o posibilă desfășurare în Europa de Est, unde majoritatea s-ar alătura unei echipe de reacție rapidă a NATO de 30.000-40.000 de soldați. Președintele Joe Biden a spus clar că nu intenționează să desfășoare trupe americane în Ucraina pentru a ajuta la respingerea unei invazii, însă ar putea trimite separat trupe suplimentare aliaților din Europa de Est care sunt îngrijorați de înaintarea forțelor rusești.

Președintele Ucrainei încearcă să pună un bemol

Și în timp ce Pentagonul este alarmat de acumularea de trupe rusești și de o posibilă invazie iminentă în Ucraina, liderul acestei țări, președintele Volodimir Zelenski, le-a cerut vineri occidentalilor să nu creeze panică. El crede că principalul risc pentru ţara sa îl reprezintă „destabilizarea din interior”.

Zelenski spune că situația nu este cu mult diferită de cea de anul trecut din această perioadă și, deși periculoasă, nu înseamnă neapărat că războiul este iminent sau inevitabil.

La o zi după ce a vorbit la telefon cu președintele Biden, Zelenski a subliniat, într-o conferință de presă, că el și președintele american nu au fost în dezacord cu privire la gravitatea amenințării rusești, dar au fost în dezacord cu privire la tonul comentariilor publice pe această temă.

El spune că și în trecut Rusia a folosit desfășurările militare ca o tactică pentru a crea panică.

„Nu avem nicio neînțelegere cu președintele american, doar că eu înțeleg profund ce se întâmplă în țara mea, la fel cum și el înțelege ce se întâmplă în țara sa”, a spus Zelenski despre Biden. Tobele războiului, a adăugat el, ar putea contribui la instabilitate internă și la probleme economice care ar spori riscul reprezentat de Rusia.

Zelenski a mențioat deciziile Statelor Unite și Marii Britanii de a retrage personalul diplomatic neesențial din Ucraina, sugerând că au dat în mod nejustificat tonul alarmist. „Cred că a fost o greșeală. Nu cred că avem aici Titanicul”, a spus el.

„Trebuie să fim foarte atenți la modul în care vorbim în fiecare zi, în fiecare minut, când încercăm să spunem că războiul va avea loc mâine”, a declarat Zelenski. „Ne pregătim pentru orice scenariu și avem mai multe. Dar cred că trebuie să fie o pregătire militară fără agitație și o diplomație liniștită”, a adăugat el.

