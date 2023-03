Răpită de propria ei mamă. O fată care a dispărut dintr-un mall din SUA a fost găsită în Mexic cinci ani mai târziu

O fată din Statele Unite, care a dispărut în luna octombrie a anului 2018, a fost găsită vie și sănătoasă în Mexic, a transmis FBI, potrivit Sky News.

Aranza Maria Ochoa Lopez, care trăia într-un centru de plasament, a fost răpită de mama ei biologică dintr-un mall din Vancouver, statul Washington, la vârsta de patru ani.

Fata a fost văzută ultima oară în timpul unei vizite sub supraveghere a mama ei, care a fost arestată un an mai târziu în Pueblo, Mexic. Însă, copilul, care acum are opt ani, a fost găsit de autorități abia în luna februarie a anului acesta în Michoacan, Mexic.

FBI a oferit o recompensă de 10.000 de dolari pentru orice informație care ar putea să ajute la recuperarea fetei. Aranza a fost readusă în SUA de agenții speciali ai FBI.

„Pentru mai bine de patru ani, FBI și partenerii noștri nu au abandonat-o pe Aranza”, a spus Richard A. Collodi, agentul special care conduce biroul din Seattle. „Îngrijorarea noastră va fi acum să o ajutăm pe Aranza în timp ce începe să se reintegreze în SUA.”

Mama ei, Esmeralda Lopez-Lopez, și-a recunoscut vinovăția în acest caz în ianuarie 2021 și a fost condamnată la 20 de luni de închisoare.

Aranza a ajuns în grija statului și într-un centru de plasament în 2017, după ce autoritățile au primit plângeri conform cărora fata era abuzată fizic de mama ei, potrivit ziarului local The Columbian. Lopez-Lopez avea voie să își viziteze fata de două ori pe săptămână.

