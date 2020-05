SUA se vor retrage din „Cer deschis”, un alt acord militar important cu Rusia. Ce consecințe ar avea asupra aliaților din NATO

Președintele Donald Trump a decis să retragă Statele Unite dintr-un alt acord major din domeniul militar pe care americanii îl aveau cu Rusia, tratatul cunoscut sub numele de „Cer deschis”, relatează The Washington Post și New York Times, care citează sub acoperirea anonimatului oficiali cu rang înalt din administrație.

Președintele Trump va informa vineri Rusia că Statele Unite se retrag din Acordul „Cer deschis”, negociat în urmă cu aproape 30 de ani și care avea ca scop întărirea încrederii reciproce. În virtutea acestui acord, cele două țări își trimiteau reciproc misiuni de monitorizare aeriană, una pe teritoriul celeilalte, pentru a se asigura că nu pregătesc acțiuni militare.

De ce a luat Donald Trump această decizie

Potrivit NYT, decizia lui Trump ar putea fi interpretată ca un pas premergător pentru retragerea din singurul tratat major de armament pe care Statele Unite îl mai au cu Rusia: Noul START, ce limitează SUA și Rusia la desfășurarea a maximum 1.550 de rachete nucleare fiecare. Tratatul va expira la câteva săptămâni după învestirea noului mandat prezidențial american, în ianuarie 2021.

Oficialii americani s-au plâns de multe ori că Moscova încalcă Acordul „Cer deschis” și că rușii nu permit zboruri deasupra unui oraș unde Rusia este suspectată că ar depozita arme nucleare ce ar putea viza Europa. De asemenea, Rusia nu permite zborurile de control atunci când desfășoară exerciții militare majore.

Pe de altă parte, în rapoarte secrete, Pentagonul și agențiile americane de spionaj au ajuns la concluzia că rușii se folosesc de survolurile peste teritoriul Statelor Unite pentru a inventaria infrastructura americană critică, ce ar putea fi lovită de atacuri cibernetice.

Ce înseamnă pentru NATO retragerea SUA din Acordul „Cer deschis”

Decizia lui Trump, despre care se vorbește de ceva timp, va pune în dificultate NATO, pentru că statele membre sunt și ele semnatare ale Acordului Cer deschis, menționează presa americană. Teoretic, celelalte state membre mențin acordul, dar este foarte probabil ca odată cu ieșirea Washingtonului, Rusia să le interzică și lor zborurile.

Aliații se folosesc de aceste zboruri pentru a monitoriza mișcările de trupe ale rușilor la granițele lor, acordul fiind deosebit de important pentru țările baltice.

Este al treilea acord major în domeniul controlului de armament din care SUA se retrag în mandatul lui Donald Trump. Acum doi ani, Donald Trump a retras SUA din acordul nuclear cu Iranul, iar anul trecut din Ttaratul pentru forțele nucleare intermediare.

Acordul „Cer deschis” a fost negociat de președintele George H.W. Bush și secretarul său de stat, James Baker, în 1992, după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Redactor: Luana Păvălucă