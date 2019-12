Trump, pe cale să devină al treilea preşedinte SUA vizat de procedura de destituire. Scrisoarea agresivă transmisă liderei democraţilor

Camera Reprezentanţilor votează miercuri punerea sub acuzare a preşedintelui Donald Trump, pe cale să devină cel de-al treilea preşedinte al SUA pentru care se iniţiază o procedură de destituire, a anunţat marţi lidera democraţilor din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP şi Reuters.

"Mâine, când ne vom reuni pentru a aproba două articole de punere sub acuzare a preşedintelui, Camera Reprezentanţilor va exercita una din prerogativele sale cele mai solemne ce îi sunt garantate de Constituţie", s-a adresat Pelosi în scris aleşilor democraţi.

O comisie a Camerei Reprezentanţilor a dezbătut marţi, într-o atmosferă furtunoasă, ultimele ajustări tehnice, deschizând calea şedinţei parlamentare istorice de miercuri.

La mai puţin de trei luni de la izbucnirea scandalului ucrainean, Camera Reprezentanţilor se pregăteşte să îl pună sub acuzare pe Donald Trump pentru "abuz de putere" şi "obstrucţionarea activităţii Congresului".

Trump consideră procedura demiterii "lovitură de stat" în "războiul" contra "democraţiei"

Marţi, preşedintele republican Donald Trump a lansat un atac violent la adresa opoziţiei democrate pe care o acuză că duce "un război deschis împotriva democraţiei".

Într-o scrisoarea de şase pagini adresată democratei Nancy Pelosi, Trump îşi reia obiecţiile faţă de capetele de acuzare ce îi sunt aduse şi pe care le califică ca fiind fără valoare şi absurde, într-un limbaj acuzator şi pe alocuri dispreţuitor îl care îi atacă pe Pelosi, pe democraţii din Congres, pe Joe Biden şi instituţii precum FBI-ul.

Trump o acuză pe lidera democraţilor că a transformat Camera Reprezentanţilor dintr-un organ legislativ onorabil într-o Cameră de persecuţie partinică "în timp ce cu greu îşi ascunde ura faţă de mine".

Scrisoarea lui Donald Trump

"Vă scriu pentru a exprima cel mai puternic protest faţă de cruciada partizană a procedurii demiterii lansată de politicienii democraţi din Camera Reprezentanţilor. Această procedură de inculpare în vederea demiterii reprezintă un abuz de putere fără precedent şi neconstituţional comis de congresmenii democraţi, un fapt fără precedent în aproape două secole şi jumătate de istorie legislativă americană", afirmă Donald Trump în scrisoarea adresată preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, conform CNN.

"Prin continuarea procedurii demiterii lipsită de legitimitate, vă încălcaţi jurămintele, angajamentul faţă de Constituţie şi declaraţi război democraţiei americane. (...) Prima dumneavoastră acuzaţie, cea de abuz de putere, este total necinstită, fără valoare, este o invenţie lipsită de fundament a imaginaţiei dumneavoastră. Ştiţi că am avut o conversaţie total nevinovată cu preşedintele Ucrainei. Apoi am avut o a doua conversaţie care a fost citată greşit, caracterizată greşit, reprezentată fraudulos", subliniază Donald Trump.

"Încercaţi să mă inculpaţi pe mine acuzându-mă în mod fals că am făcut ceea ce Joe Biden a admis că a făcut. Preşedintele Zelenski a declarat în mod repetat că nu am făcut nimic rău şi că nu au existat presiuni", argumentează liderul de la Casa Albă.

"A doua acuzaţie, aşa-numita obstrucţionare a Congresului, este împotriva logicii şi periculoasă. Democraţii din Camera Reprezentanţilor încearcă să îl pună sub acuzare pe preşedintele ales al SUA pentru afirmarea unor privilegii bazate pe Constituţie care au fost afirmate pe o bază lpsită de partizanat politic de administraţiile ambelor partide de-a lungul istoriei noastre. După această logică, toţi preşedinţii americani ar fi trebuit să fie vizaţi de proceduri de inculpare în vederea demiterii de multe ori", adaugă Donald Trump.

"Ştie toată lumea, inclusiv dumneavoastră, ce se întâmplă. Candidatul selectat a pierdut alegerile în 2016, în Colegiul electoral (306-227), iar dv. şi partidul dv. nu v-aţi revenit niciodată după această înfrângere. Aţi dezvoltat un caz complet despre ceea ce mulţi în presă numesc Sindromul Deranjamentului Trump şi, din nefericire, ne veţi trece niciodată peste el", a insistat Donald Trump, denunţând şi ancheta procurorului Robert Mueller, în care "s-au cheltuit 45 de milioane de dolari".

"Dumneavostră vă implicaţi în alegerile din America. Dumneavoastră subminaţi democraţia americană. Dumneavoastră obstrucţionaţi justiţia. Provocaţi durere şi suferinţă republicii noastre pentru avantajele egoiste, personale, politice şi partizane", a continuat Trump, denunţând "farsa demiterii", precedată de "vânătoarea de vrăjitoare rusă".

"Nu este vorba de altceva decât de o tentativă de lovitură de stat ilegală, partizană politic, care, ţinând cont de recentele sentimente, va eşua rău la cabina de vot. Nu sunteţi doar împotriva mea, ca preşedinte, ci împotriva întregului Partid Republican. Dar, din cauza acestei nedreptăţi colosale, partidul nostru este mai unit ca niciodată. Istoria vă va judeca aspru dacă veţi continua cu această şaradă de inculpare în vederea demiterii. Moştenirea dvs. va fi transformarea Camerei Reprezentanţilor dintr-o respectuoasă instituţie legislativă într-o Cameră de persecuţie partizană. (...) Nu am niciun dubiu că poporul american vă va considera pe dumneavoastră şi pe democraţi total responsabili în viitoarele alegeri din 2020. (...) Sunt mult mai multe lucruri de făcut pentru îmbunătăţirea vieţilor cetăţenilor noştri. Este vremea ca dumneavoastră şi democraţii profund partizani să încetaţi imediat această fantezie de procedură şi să reveniţi la activităţile în interesul poporului american. Deşi nu am nicio aşteptare că veţi face aşa, vă scriu această scrisoare în scop istoric (...). Peste 100 de ani, când oamenii vor privi înapoi la acest caz, vreau ca ei să înţeleagă şi să tragă învăţăminte, pentru a nu se repeta acest lucru cu niciun alt preşedinte al SUA", a concluzionat Donald Trump.

Rugată de CNN să comenteze pe marginea conţinutului scrisorii, Pelosi a declarat: "Nu am citit-o în întregime. Am avut treabă. Dar am văzut esenţa. Chiar este ceva nesănătos".

Donald Trump este suspectat de abuz de putere şi obstrucţionarea Congresului

Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentanţilor a aprobat, vineri după-amiază, cele două articole de inculpare a preşedintelui Donald Trump în scopul demiterii. Donald Trump este suspectat de abuz de putere şi obstrucţionarea Congresului. Pentru a fi activate, cele două articole penale trebuie aprobate de plenul Camerei Reprezentanţilor.

Camera Reprezentanţilor, aflată sub controlul opoziţiei democrate, a lansat o investigaţie parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. Ca reacţie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, în care republicanii deţin majoritatea, a anunţat lansarea unei anchete privind presupuse acte de corupţie în Ucraina.

Procesul în cadrul procedurii demiterii preşedintelui Donald Trump ar putea începe în Senatul SUA în ianuarie, a declarat Mitch McConnell, liderul majorităţii republicane.

Procedura de destituire divizează profund societatea americană: 45% doresc ca aceasta să conducă la revocarea preşedintelui, în timp ce 47% se opun, conform unui sondaj CNN-SSR.

Surse: CNN, Agerpres, Mediafax

Redactare G.M.