Un ambasador american demisionează din cauza declaraţiilor lui Trump

Ambasadorul american în Estonia, James Melville, a anunţat vineri că demisionează în urma unor declaraţii controversate făcute de preşedintele Donald Trump la adresa aliaţilor SUA din Europa, informează sâmbătă Foreign Policy.

James Melville / FOTO: ee.usembassy.gov

Melville, care este diplomat de carieră şi a ocupat postul de ambasador în Estonia din 2015, urma să se retragă din funcţie în curând, însă a scris într-un mesaj privat pe Facebook că modul în care Donald Trump s-a comportat şi comentariile acestuia i-au grăbit decizia.



Ambasada SUA de la Tallin a anunţat că diplomatul se va retrage la încheierea mandatului său, la sfârşitul lunii iulie.



Cu toate acestea, în mesajul postat pe Facebook, James Melville şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la politica administraţiei Donald Trump.



„Faptul că preşedintele (Trump) spune că UE a fost creată pentru a profita de Statele Unite, pentru a ataca finanţele noastre sau că NATO e mai nefastă ca NAFTA nu este numai fals, dar îmi demonstrează că este timpul să plec”, a scris Melville în mesajul său, potrivit Foreign Policy.



Postarea ambasadorului american pe reţeaua de socializare i-a surprins mai mulţi oficiali ai Departamentului de Stat care au lucrat cu Melville, descriindu-l pe acesta ca fiind un profesionist desăvârşit care nu a lăsat niciodată politica internă să aibă impact asupra funcţiei sale.



După summitul G7 de la începutul lunii iunie din Canada, preşedintele american şi-a intensificat atacurile asupra aliaţilor săi europeni, pe care urmează să-i întâlnească pe 11 şi 12 iulie la summitul NATO de la Bruxelles. Reuniunea Alianţei Nord-Atlantice are loc cu câteva zile înainte de întrevederea pe care Trump o va avea la Helsinki, pe 16 iulie, cu preşedintele rus Vladimir Putin.



„După ce am servit sub şase preşedinţi şi 11 secretari de stat, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge într-o astfel de situaţie”, a adăugat Melville pe Facebook.



Potrivit CNN, Susan Thornton, un important oficial din Departamentul de Stat, a luat de asemenea decizia de a demisiona.

